Budapesten akadozva kezdte meg működését a BKK-rendészet, Miskolcon már a járatseriffek megerősítésén dolgoznak

Kampányígéret volt a gyors segítség

Március végére megjelent a BudapestGO alkalmazásban a segélyhívó funkció, azonban információink szerint ez nem minden felhasználónak volt elérhető.

Az applikáció a frissítésével két lehetőséget ajánl fel az utasnak:

vészhelyzet esetén hívhatja egy gombnyomással a 122-es segélyhívó számot,

rendészeti beavatkozást igénylő probléma esetén pedig a +361 301 7500 számot kapcsolja.

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatásából az is kiderült, hogy januárban közel 150-szer intézkedtek a BKK-rendészet munkatársai. Ez idő alatt a rendészek több mint 15 járművet és 21 ezer megállót ellenőriztek.

Április elején a BKK közölte, hogy ismét több nagyobb járatellenőrzést tartottak a fővárosban a BRFK munkatársaival. A BKK elárulta, hogy márciusban közösen több mint 50 ezer utast ellenőriztek, miközben a megállókat, állomásokat és azok környezetét is vizsgálták.

A friss közlésük szerint összesen

hét elfogás-előállítás és három szabálysértési feljelentés történt egy hónap alatt.

Április elején megjelentek a plakátok is megállókban azzal a kiírással, hogy „vigyázzunk rád”. A napokban kihelyezett plakátokon, egy hónap csúszással, de most már feltüntették az elérhetőséget, amelyen keresztül lehet a veszélyt jelezni a BKK munkatársainak. Vitézy Dávid egy friss posztjából pedig kiderült, hogy a BKK a Facebookon egy kérdésre azt írta, hogy a jövőben chatfunkcióval is bővül majd az applikáció szolgáltatása.

„A BKK-rendészet chaten történő hívására vonatkozó terv a 101 pontos programom része volt, az alakuló fővárosi közgyűlésre októberben be is vittem (…) Ezúttal is igaznak bizonyult: ha bármit is el akarunk érni ezen a Városházán, azt csak és kizárólag a nyilvánosság útján lehet, amúgy elszabotálják” – fogalmazott a politikus.

Miskolcon működik a közlekedésrendészet – járőröznek a seriffek

Korábban megírtuk, hogy tavaly év vége óta Miskolc-szerte már járatseriffek vigyáznak az utasok biztonságára és a tömegközlekedési eszközök állapotára.