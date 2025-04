Véres nap: brutális orosz légicsapás a több százezres ukrán városban – Zelenszkij stratégiát vált

Sokan meghaltak és megsebesültek egy orosz légicsapás során az ukrajnai Szumi városban.

Orosz légicsapás: véres nap Ukrajnában

Az MTI tudósítása szerint az ukrán mentőszolgálat arról jelentett, hogy

legkevesebb 31 ember vesztette életét

az Ukrajna északkeleti részén található, korábbi adatok szerint mintegy 250 ezres városában, 99-en pedig megsebesültek. Külön tragikus, hogy a pontosított adatok szerint két gyermek is van a halálos áldozatok között.

Két ballisztikus rakéta csapódott be helyi idő szerint negyed 11-kor a város központjában, amikor a helyiek összegyűltek, hogy megünnepeljék a virágvasárnapot. Orosz hivatalos reakció egyelőre nem érkezett a tragikus eset kapcsán, az orosz médiában mindössze a robbanásokról számoltak be, illetve arról, hogy több ukrán városban légiriadót rendeltek el.

Az viszont olvasható, hogy a szakadár Donecket amerikai HIMARS rakétákkal támadták az ukrán erők. Állítólag személyi sérülés nem történt.

„Ezen a fényes virágvasárnapon közösségünk szörnyű tragédiát szenvedett el” – közölte Artem Kobzar, az orosz határ közelében fekvő város megbízott polgármestere. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kikelt magából és azt mondta, „csak alávaló gazemberek tehetnek ilyet, hogy civilek életét oltják ki”. Zelenszkij globális választ követelt a támadásra, hozzátéve, hogy

tárgyalások sosem állítottak meg ballisztikus rakétákát és légibombákat.

Szerinte olyan magatartásra van szükség Oroszországgal szemben, amilyet egy „terrorista megérdemel”. Ezeket a szavakat nehéz másképp értelmezni, mint hogy az ukrán elnök nem bízik a béketárgyalásokban, stratégiát váltana, és még inkább erővel lépne fel Moszkva ellen.

Mindez élesen szemben áll egy mai korábbi nyilatkozattal. Az ukrán külügyminiszter az Antalya Diplomáciai Fórumon ugyanis kijelentette, hogy országa a békére törekszik, és még az idén véget akar vetni az Oroszországgal fennálló konfliktusnak. „Még az idén véget akarunk vetni ennek a háborúnak. De fontos, hogy ne manipuláljunk” – szögezte le Andrij Szibiha.

Az oroszok nem erősítették meg a szumi támadást

Közben arról is érkeztek ukrán híradások, hogy más településeken is bekövetkezett orosz légicsapás: egy halálos áldozat mellett három másik civil sebesült meg Donyeck megye Volnovakha kerületében április 13-án. Az orosz védelmi minisztérium is jelentett, de ebben nincs nyoma a Szumit ért támadásnak.

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióban lévő Elizavetivka települést és lelőtt egy amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépet, miközben az ukrán fegyveres erők újabb polgári energetikai létesítményeket támadtak Oroszországban.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin műsorában azt hangoztatta, hogy Kijev a jelek szerint vagy nem képes, vagy nem kívánja betartani az energetikai létesítményekre vonatkozó moratóriumot. Úgy vélekedett, hogy mindkét lehetőség "katasztrofális".