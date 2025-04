Zelenszkij már véglegesen befagyasztaná a háborút... csak van egy bökkenő

Ha tényleg megvalósul a teljes tűzszünet húsvét idejére, akkor Ukrajna azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg az április 20. utáni időszakra is – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton az X-en, néhány órával azt követően, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette: az orosz fél egyoldalú húsvéti tűzszünetet hirdet.

Orosz–ukrán háború: hiába a tűzszünet, úgy tűnik, nem hallgattak el a fegyverek a fronton / Fotó: AFP

Az ukrán elnök ugyanakkor azt is közölte: az ukrán vezérkar jelentései szerint számos frontszakaszon továbbra is zajlanak az orosz tüzérségi támadások. „Emiatt nem bízunk abban, amit Moszkvában mondanak” – fogalmazott, megjegyezve: nagyon jól tudják, Moszkva hogyan manipulál, és fel vannak készülve mindenre. Felidézte, hogy márciusban Oroszország elutasította az Egyesült Államok által felvetett 30 napos tűzszüneti javaslatot. „Ha Moszkva valóban tartja magát egy teljes és feltétel nélküli tűzszünethez, akkor Ukrajna is ennek megfelelően fog hozzáállni, és úgy cselekszik majd, ahogy Oroszország” – írta Zelenszkij.

„Ez megmutatja majd Oroszország valódi szándékát, mert 30 órás tűzszünet meghirdetésével ugyan címlapokra lehet kerülni, de ez nem elég hiteles bizalomépítő lépés. Harminc nappal már esélyt adnánk a békének” – tette hozzá. Vlagyimir Putyin korábban bejelentette, hogy szombaton közép-európai idő szerint 17 órától vasárnap 23 óráig orosz részről humanitárius megfontolásokból leállítják az összes hadműveletet. Az orosz elnök felszólította Ukrajnát, hogy szintén tartsa magát ehhez.

Egy későbbi bejegyzésében, amelyet alig egy órája tett ki, Zelenszkij azt közölte, hogy a frontvonal különböző irányaiban már 59 esetben történt orosz ágyúzás és öt orosz egységek által elkövetett támadás. A Sztarobilszki Hadműveleti Taktikai Csoport szektorában egy harci bevetést dokumentáltak, a Donyecki OTG szektorban három – Pokrovsk és Novopavlivka irányban – és egy harci bevetés történt Sztepove közelében Zaporizzsja irányában. Az ellenség több tucat FPV dróncsapást hajtott végre. A Kurszk régióban az orosz erők tüzérségi csapásokat hajtottak végre, és drónokat használtak.

Harcosaink mindenhol úgy reagálnak, ahogy az ellenség megérdemli az adott harci helyzet alapján. Ukrajna továbbra is szimmetrikusan fog fellépni

– írt a Zelenszkij az X közösségi oldalra.