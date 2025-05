Dróntámadás nélkül zajlott le a győzelem napi felvonulás Moszkvában

A szovjet katonák bátorsága döntötte el a második világháború kimenetelét, Oroszország soha nem fogja hagyni, hogy a nácizmus valódi legyőzőit rágalmazzák – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a második világháború befejezését ünneplő moszkvai katonai díszszemlén.

Több mint 11 ezer katona vonult fel a díszszemlén / Fotó: AFP

Az ukrajnai háború kapcsán közölte, hogy Oroszország lakossága támogatja a hadműveletet és büszke a harcoló katonákra. A sajtóban felmerült, hogy Ukrajna drónokkal célba venné a díszszemlét, bár az elemzők többsége ezt kizárta. Ukrajna végül a várakozásoknak megfelelően nem támadta meg a győzelmi napi parádét.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása után szolidabban ünnepelték a győzelem napját, de Oroszország ezúttal nem fogta vissza magát: idén először vonultak fel Gerán, Orlan és Lancet drónok, nukleáris robbanófejek hordozására alkalmas interkontinentális Jarsz rakéták, valamint Iszkander-M rakétakomplexumok és Sz-400 légvédelmi rendszerek.

Az eseményen Hszi Csin-ping kínai elnök is megjelent / Fotó: AFP

Három év után először voltak láthatóak nagy számban tankok: tavaly csak egyetlen T-34-es gurult végig a moszkvai vörös téren, most T–72-es, T–90M és T–80-as harckocsik is felvonultak. Bumeráng páncélozott szállító harcjárműveket és ballisztikus rakétaindítókat is megmutattak a szervezők. Több mint 11 ezer katona sorakozott fel, köztük 1500 olyan, aki Ukrajnában harcolt.

A parádét légibemutatóval zárták, Szu–25-ös repülőgépek húzták végig az égen Oroszország zászlóját. Az orosz sajtó szerint kínai, laoszi, belarusz, azerbajdzsáni, kazah, iráni, kirgiz, tádzsik, türkmén, üzbég, mianmari, egyiptomi és vietnámi egységek is felvonultak. Az eseményen Hszi Csin-ping kínai elnök, Aleksandar Vucic szerb államfő és Robert Fico szlovák miniszterelnök is részt vett.

Három év után először vonult fel több tank, köztük T–90M harckocsik is / Fotó: AFP

Összesen 29 ország képviseltette magát, valamint örmény, amerikai és mongol veteránok is jelen voltak a díszszemlén. Putyin külön köszönetet mondott a parádét a tribünről megtekintő négy észak-koreai tábornoknak.

Érdemes megemlíteni, hogy a főváros mellett számos településen tartottak felvonulást, többek között Szentpéterváron, Volgográdban és Szamarában. Sőt, a Szovjetunió egykori országaiban, például Kazahsztánban, Belaruszban, Üzbegisztánban Grúziában és Kirgizisztánban is szerveztek rendezvényeket.