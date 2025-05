Donald Trump a héten újságíróknak azt nyilatkozta – feltehetőleg viccből –, hogy saját magát tartaná a legalkalmasabbnak a katolikus egyház következő vezetőjének. „Szeretnék pápa lenni” – mondta újságíróknak, majd hozzátette, hogy nincs konkrét jelöltje, de megemlítette Timothy Dolan New York-i bíborost, akit megfelelőnek tart. Szombaton viszont a Truth Social felületen posztolt egy képet saját magáról pápaként, rájátszva a poénra.

Trump már azt is elképzelte, hogyan nézne ki pápaként / Fotó: AFP

Trump kijelentésére természetesen minden oldalról érkeztek reakciók. Lindsey Graham amerikai szenátor X-oldalára írta ki: „Örömmel hallottam, hogy Trump elnök nyitott arra a gondolatra, hogy ő legyen a következő pápa.” Valamint megkérte a konklávét és a katolikus híveket, hogy legyenek nyitottak a kérdésre – az viszont sajnos a posztból nem derül ki, hogy ugyanúgy viccelődött-e, mint Trump, vagy Graham halálosan komolyan gondolta a javaslatot.

Katolikus oldalról viszont érkeztek meglehetősen erős válaszok is. A National Catholic Reporter hevesen reagált a hírre, a következőt írta ki Facebook-oldalára:

A kánonjog szerint elengedhetetlen feltétel, hogy minden pápaaspiráns ép elméjű legyen. A 171. kánon 1. § 1. pontja kimondja: „Érvényes egyházi választásra képtelenek azok, akik nem rendelkeznek a józan ész használatával.” Ez – és az a tény, hogy Donald Trump nincs megkeresztelve katolikusként – kizárja az elnököt a lehetőségből.

Ez is jól mutatja, milyen kényes téma a pápaválasztás még 2025-ben is, sőt, talán most kényesebb, mint valaha, ugyanis Ferenc pápa munkássága önmagában is nagy vitákat szül. A pápaválasztást most az is bonyolítja, hogy több választójoggal rendelkező bíboros van, mint amit a szabályzat megenged. A május 7-én kezdődő konklávén ugyanis 135 választásra jogosult bíboros vehet rész. Két bíboros, Antonio Canizares és Vinko Puljic bíboros korábban jelezte, hogy egészségi problémák miatt nem lehetnek jelen a pápaválasztáson. Így a résztvevők száma csökkent, de még így is 13 bíborossal több van, mint amit a szabályzat engedélyez.