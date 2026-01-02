Hiába a műtét, marad a börtön: döntött a bíróság Bolsonaro ügyében

Kiengedték a kórházból csütörtökön a sérvműtéten átesett volt brazil elnököt. Jair Bolsonaro már visszatért a börtönbe, ahová a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt került.

Jair Bolsonaro 2019 és 2022 között volt elnök / Fotó: Sergio Lima

A sajtóhírt a DF Star magánkórház vezetősége megerősítette. A nap folyamán Alexandre de Moraes, a brazil legfelsőbb bíróság egyik tagja elutasította a 70 éves exelnök jogi képviselőinek indítványát, amelyben arra kérték a testületet, engedélyezze, hogy Bolsonaro humanitárius okokból házi őrizetben tölthesse le büntetése további részét.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt.

A volt államfőt a 2018-as kampánykörútján szúrták hasba, és azóta több műtéten is átesett, a legutóbbi orvosi beavatkozást pedig egy szövetségi bíró engedélyezte.

Tavaly szeptemberben Bolsonarót 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélték. A volt elnököt a 2022-es választások győztese, Luiz Inácio Lula da Silva elleni puccs kitervelésével vádolták meg. Bolsonaro hívei gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel, majd

több százan a volt elnök szimpatizánsai közül megrohamozták Brazíliavárosban a kongresszus, a Planalto elnöki palota és a legfelsőbb bíróság épületét, áttörve a rendőrségi kordont.

Szakértők korábban valószínűtlennek nevezték, hogy Jair Bolsonarót a tárgyalása előtt letartóztatják, kivéve, ha a legfelsőbb bíróság illetékes bírája úgy ítéli meg, hogy fennáll a szökés veszélye.

Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna, és politikai ellenfelei boszorkányüldözésének nevezte az ellene felhozott vádakat. Bolsonaro ellen több másik ügyben is folyik eljárás, így többek között azzal is vádolják, hogy meghamisította a koronavírus elleni védőoltásáról szóló igazolását, valamint azzal, hogy vámmentesen próbált az országba csempészni Szaúd-Arábiától kapott gyémánt ékszereket.

A rendőrség korábban azt is közölte, hogy Bolsonaro készpénzhez jutott a Szaúd-Arábiából ajándékként kapott két luxusóra közel 70 ezer dolláros (közel 25,4 millió forint) eladásából.