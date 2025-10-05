Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Németországnak javítania kell a dróntámadások elleni védelmén – jelentette ki a védelmi miniszter, de óva intett az elhamarkodott reakciótól, amelynek következtében a „Putyin eszkalációs csapdájába” eshetnének. Boris Pistorius a Handelsblatt újságnak adott interjúban nyilatkozott így, miután a müncheni repülőtéren drónokat észleltek, ami miatt több tucat járatot töröltek, és több mint 10 000 utas rekedt ott a hétvégén.

Boris Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztet, egy elhamarkodott döntés csak rontana a helyzeten, Moszkva pedig azonnal reagálna / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hatósági vizsgálatok még tartanak, de tisztviselők szerint Oroszország felelős a közelmúltban történt többtucatnyi légtérbe való behatolásért és észlelésért Ukrajna európai szövetségeseinek légterében. „Putyin nagyon, nagyon jól ismeri Németországot” – mondta Pistorius az orosz elnökről. „Nem szabad beleesnünk Putyin eszkalációs csapdájába” – tette hozzá. „Ha lelőnénk (a NATO-szövetségesek – a szerk.) egy repülőgépet, ő azt állítaná, hogy a légtér megsértése csak pilótahiba volt, és mi lelőttünk egy ártatlan embert” – mondta a Handelsblattnak a Reuters cikke szerint.

Lépéskényszerben a NATO: orosz drónok és vadászgépek is légteret sértettek

Szeptember 10-én megtörtént az első eset, hogy NATO-gépek, egy NATO-ország légterében orosz drónokat lőjenek ki. Emellett – ugyan a környező országok időnként valóban beszámoltak arról, hogy orosz drónok beléptek a légterükbe –, ilyen nagymértékű légtérsértésre eddig nem volt példa.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Sibiga az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén később arról beszélt, hogy Oroszország szándékosan fokozza a feszültséget, hogy saját szabályait erőltesse Európára. Mint mondta, a lengyelországi dróntámadások és az észt légtér megsértése ugyanannak a stratégiának a része, és a politikai nyilatkozatok önmagukban csak bátorítják az agressziót – írta az eurointegration.com. A miniszter szavai szerint a „fenyegetést nem lehet percekig kísérni, hanem semlegesíteni kell”. Ezért egy összehangolt európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgette, amelyhez Ukrajna saját tapasztalatait is kész megosztani.

Az eset, amely a figyelmet kiváltotta, az volt, hogy orosz vadászgépek tizenkét percen keresztül sértették meg Észtország légterét a Finn-öböl felett. A NATO elfogta a repülőgépeket, de Tallinn külügyminisztere figyelmeztetett: Európa „közelebb van a konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”. A brit külügyminiszter hozzátette, hogy a szövetség készen áll válaszolni a jövőbeli légtérsértésekre. Sibiga figyelmeztetése illeszkedik az ukrán narratívába: Moszkva a hibrid eszközöktől a katonai provokációig építi fel eszkalációs lépéseit, amelyeknek csak egységes, határozott katonai válasz szabhat gátat.