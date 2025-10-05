Trump Oroszországgal kapcsolatos cikkcakkjai mögött nagyon átgondolt egyensúlyozás áll

Kizárható-e egy „tektonikus” változás az amerikai politikában Ukrajna kapcsán? Jobb lenne, ha ki lehetne zárni. Erről értekezik a The War Zone (TWZ) nevű tekintélyes katonai-biztonságpolitikai fórum heti hírlevele. Megnyugtató választ azonban nem tud adni. Mint ahogy maga Trump elnök sem, aki nyilván pillanatnyi zavarában „papírtigrisnek” minősítette Oroszországot.
Moszkva a félhivatalos kormányfórumon (RIA Novosztyi) „váratlannak” minősíti a magyar kormányfő nyilatkozatát, hogy „lelövik a feltehetően oroszországi eredetű drónokat Magyarország felett”, éshogy az EU „minden szempontból” erősebb Oroszországnál.
Európában, az EU külpolitikájában viszont nem kizárhatóak ezek a tektonikus mozgások. Várható volt, hogy Friedrich Merz német kancellár előbb-utóbb nekimegy honfitársának, Ursula von der Leyennek.
A kancellár ingerülten támadt az Európai Bizottság elnökére, célja lehet Németország, mint Európa meghatározó hatalma, „szürke eminenciása” szerepének visszahódítása.
Merz azonban elfelejti, hogy azokban az időkben Németországnak gazdaságilag is nagyon jól ment.
Visszatérve Trumpra, ha nyíltan és katonailag is szembefordul Putyin Oroszországával, ahogy az orosz elnök sajtószóvivője fogalmazott: elképzelhetetlenül nagy baj lehet belőle. Dmitrij Peszkov valószínűleg a Kelet és a Nyugat között kitörhető atomháborúra célzott. Ám
ismerve Donald Trump korábbi cikkcakkjait, reménykedhetünk, hogy ezúttal is egy taktikai jellegű nyilatkozatról volt szó. Trump kihasználhatja a béketeremtés előmozdításár Putyin moszkvai meghívását is.
Az Egyesült Államok külpolitikája – amely a jelenlegi helyzet konzerválásában érdekelt – nem akarhat megváltozni mindent megrengető módon. Trump nem akar összetűzést az oroszokkal, sem NATO-tagként, sem kétoldalú alapon. Ezt jelzi, hogy hónapok óta „lebegtetik” a BGM-109-es Tomahawk mintájú cirkálórakéta Ukrajnának való szállításának engedélyeztetését – de Trump elnök nem döntött a kérdésben.
Ebben is különbözik az USA a NATO európai „kemény magjától”. Amerika katonailag alulmaradhat a stratégiai támadó-fegyverrendszereit (nukleáris, és/vagy hiperszónikus fegyvereit hordozó interkontinentális vagy közép-hatótávolságú nehéz rakétáit) az utóbbi évtizedben radikálisan megújító Moszkvával szemben. Nem beszélve arról, hogy Peking vélhetően automatikusan Moszkva oldalára állna. Kína haditechnikájának megújulása még az orosz ütemet is felülmúlja; néhány stratégiai támadófegyver-kategóriában a kínaiak világvezetőkké váltak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.