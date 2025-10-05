Trump Oroszországgal kapcsolatos cikkcakkjai mögött nagyon átgondolt egyensúlyozás áll

Kizárható-e egy „tektonikus” változás az amerikai politikában Ukrajna kapcsán? Jobb lenne, ha ki lehetne zárni. Erről értekezik a The War Zone (TWZ) nevű tekintélyes katonai-biztonságpolitikai fórum heti hírlevele. Megnyugtató választ azonban nem tud adni. Mint ahogy maga Trump elnök sem, aki nyilván pillanatnyi zavarában „papírtigrisnek” minősítette Oroszországot.

Trump és Putyin Alaszkában - az amerikai elnök nagyon kényes egyensúlyozásra kényszerül / Fotó: Anadolu via AFP

Moszkva a félhivatalos kormányfórumon (RIA Novosztyi) „váratlannak” minősíti a magyar kormányfő nyilatkozatát, hogy „lelövik a feltehetően oroszországi eredetű drónokat Magyarország felett”, éshogy az EU „minden szempontból” erősebb Oroszországnál.

Jöhet a Merz - von der Leyen meccs

Európában, az EU külpolitikájában viszont nem kizárhatóak ezek a tektonikus mozgások. Várható volt, hogy Friedrich Merz német kancellár előbb-utóbb nekimegy honfitársának, Ursula von der Leyennek.

A kancellár ingerülten támadt az Európai Bizottság elnökére, célja lehet Németország, mint Európa meghatározó hatalma, „szürke eminenciása” szerepének visszahódítása.

Merz azonban elfelejti, hogy azokban az időkben Németországnak gazdaságilag is nagyon jól ment.

A Moszkva pozícióját támogatók szerint azért, mert a német export-gazdaság az olcsó oroszországi energiahordozók importja miatt nagyon versenyképes volt.

A kancellár mindeddig eléggé szerényen teljesített.

Felvállalta az Ukrajna-támogató ad hoc koalíció vezetését, de érdemi döntéseket eddig nem hozott. Továbbra is nyitott kérdés, hogy szállítsanak-e Ukrajnának KEPD350-es Taurus mintájú, nagy erejű, önállóan célra vezérelt, sugárhajtású motorral felszerelt cirkáló rakétákat.

Védelmi minisztere hevesen ellenzi a Taurusok Kijevnek való szállítását. A minap is csak két Patriot rendszer szállítását ígérte meg ez évre.

Visszatérve Trumpra, ha nyíltan és katonailag is szembefordul Putyin Oroszországával, ahogy az orosz elnök sajtószóvivője fogalmazott: elképzelhetetlenül nagy baj lehet belőle. Dmitrij Peszkov valószínűleg a Kelet és a Nyugat között kitörhető atomháborúra célzott. Ám

ismerve Donald Trump korábbi cikkcakkjait, reménykedhetünk, hogy ezúttal is egy taktikai jellegű nyilatkozatról volt szó. Trump kihasználhatja a béketeremtés előmozdításár Putyin moszkvai meghívását is.

Trump és a nagy Tomahawk-kérdés

Az Egyesült Államok külpolitikája – amely a jelenlegi helyzet konzerválásában érdekelt – nem akarhat megváltozni mindent megrengető módon. Trump nem akar összetűzést az oroszokkal, sem NATO-tagként, sem kétoldalú alapon. Ezt jelzi, hogy hónapok óta „lebegtetik” a BGM-109-es Tomahawk mintájú cirkálórakéta Ukrajnának való szállításának engedélyeztetését – de Trump elnök nem döntött a kérdésben.