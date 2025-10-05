A magyar hajnövesztő csodaszer feltalálójának hajmeresztő története

Egyszerű parasztcsaládban született a híres Bánfi hajszesz feltalálója, aki a saját kopaszságának megszüntetésére szeretett volna kikísérletezni valamilyen „csodaszert” – idézi vissza az Origo. Bánfi András, aki az érettségit is csak később tette le, eredetileg a békéscsabai faipari ktsz.-ben dolgozott, amikor belekezdett kísérleteibe. Hosszasan próbálkozott a legkülönfélébb összetételű keverékekkel, természetesen a saját fejbőrén, de hosszú időn keresztül teljesen eredménytelenül.
Aztán mesebeli fordulatot vett a története, ugyanis amikor 1967-ben végleg fel akart hagyni az egésszel, akkor kisfia egyszer csak észrevette, hogy az édesapja tarkóján kezd kiserkenni a haj.ak
A következő mérföldkövet az jelentette, amikor egy téli napon Békéscsabán, a főtéri ABC pénztáránál való sorban állás közben egy ismerős újságíró lekapta a Bánfi fején lévő prémsapkát, és felkiáltott: „Te Bandi, neked nő a hajad!” Attól kezdve nem hagyta békén Bánfit, mindenáron szeretett volna írni róla és a találmányáról. 1972. februárjában a cikk megjelent a megyei lapban, és bombaként robbant a hír, hogy megvan a kopaszság ellenszere – ez örökre megváltoztatta a feltaláló életét.
Nemsokára a helyi televízió is foglalkozott vele, amelynek riportja még nagyobb feltűnést keltett, és még szélesebb körben ment híre annak, hogy a Viharsarok fővárosában egy bútoripari szövetkezet rendésze feltalálta a hajnövesztőt.
De furcsa időket éltünk akkoriban, így
Bánfit nem sokkal később felkereste az MSZMP Központi Bizottságának egy munkatársa, aki közölte vele, hogy a KB határozata alapján a találmányát egy fővárosi háztartás-vegyipari vállalatnak kell eladnia.
Ő azonban erre nem volt hajlandó. Innentől kezdve pedig elég hosszú utat kellett bejárnia, míg végül sikerült elfogadtatnia az általa feltalált hajszeszt, és megkezdődhetett a gyártása.
Ráadásul amíg ez megvalósult, többen is át akarták verni. A Biogal gyógyszergyár például arra próbálta rávenni, hogy adja át nekik a szer leírását, és írja alá, hogy náluk dolgozik, mert így szolgálati szabadalom lehet a hajszeszből. Bánfi persze nem állt kötélnek.
1972-ben bejelentette a hajnövesztő szert szabadalmaztatásra a találmányi hivatalban, és hat év elteltével, 1978-ban megkapta a termékre a védettséget.
Addig azonban mérhetetlen rosszindulatban, irigységben és gáncsoskodásban volt része, de sorra el kellett hárítania azok kérését is, akik valóban rászorultak volna a hajszeszre. A védetté minősítésig még a rokonainak sem adhatott belőle, és például fájó szívvel el kellett utasaítania egy húszéves fiatalasszonyt is, aki a szülést követően fellépő komplikációk miatt minden testszőrzetét elveszítette. De hiába volt becsületes Bánfi, még így is ráküldték az adóhivatalt, hogy titokban üzletel a hajszesszel. Ő maga hajmeresztőnek nevezte a hajnövesztőszer feltalálásának történetét.
A Bánfi hajszesz gyártását és forgalmazását végül a budapesti Herbária Országos Gyógynövényforgalmi Szövetkezet kezdte meg.
Amikor 1979. februárjában a Herbária Rákóczi út 49. szám alatti üzletében elindult a szer árusítása, hihetetlenül nagy volt az érdeklődés, és egészen elképesztő tömegjelenetek zajlottak le.
Akkora volt a vásárlói roham, hogy egészen a Keleti pályaudvarig tartó, körülbelül két kilométer hosszú sor alakult ki, és még rendőrkordonra is szükség volt. Nem csoda, ha az első nap a legyártott több mint hatvanezer flakon hajszesz már el is fogyott. A Bánfi hajszesz teljes történetét ide kattintva olvashatja el.
