Már hatnak az amerikai vámemelések: beszakadt az európai export, bajban az autó- és a gyógyszeripar

Az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett az európai export az Egyesült Államokba, amit részben a washingtoni vámemelések, részben az erősödő euró okozott, amely megdrágította az európai árukat az amerikai vásárlók számára.

Trump – a vámemelések és a gyengülő dollár csökkentették az amerikai külkereskedelmi hiányt / Fotó: AFP

Az ENSZ Comtrade adatai szerint 2025 júliusában az USA 53,7 milliárd dollár (46,6 milliárd euró) értékben importált árut az Európai Unióból, ami 10 százalék csökkenést jelent az előző év júliusához képest.

Az elmúlt három hónapban az EU exportja az Egyesült Államokba

168,1 milliárd dollár (147,1 milliárd euró) volt, ami éles visszaesés

az előző negyedév 213,2 milliárd dollárjához (197,3 milliárd euró) képest.

A magasabb korábbi adatot ugyanakkor felfelé torzította a márciusi „előrehozott” vásárlási roham, amikor az amerikai cégek igyekeztek még az április 2-án bevezetett új vámok előtt behozni a külföldi árukat – írja az Euronews.

A gyógyszer- és autóexport áll az élen a visszaesésben

A legnagyobb csökkenés az európai export kulcságazataiban, a gyógyszer- és autóiparban következett be.

2025 júliusában az Egyesült Államok 9,5 milliárd dollár (8,2 milliárd euró) értékben importált európai gyógyszereket, szemben az egy évvel korábbi 11,5 milliárd dollárral (10,6 milliárd euró).

Az autóexport még erősebben szenvedett. Az amerikai autóimport Európából 4,68 milliárd dollárra (4 milliárd euró) esett vissza a 2024. júliusi 6,2 milliárd dollárról (5,7 milliárd euró).

A három hónapos tendencia még világosabban mutatja a lefelé ívelést.

Az autóexport ebben az időszakban 13,6 milliárd dollár (11,9 milliárd euró) volt,

szemben az előző negyedév 16,23 milliárdjával (15 milliárd euró),

illetve az egy évvel korábbi 19,3 milliárd dollárral (17,9 milliárd euró).

Az export visszaesése Európa kereskedelmi többletét is megnyirbálta az Egyesült Államokkal szemben.

Júliusban a blokk mindössze 11,97 milliárd dollárnyi többletet könyvelhetett el – ez majdnem a fele az egy évvel korábbi 23,6 milliárd dollárnak.

Három hónap távlatában az EU kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben

40,4 milliárd dollárra (35,4 milliárd euró) esett vissza,

szemben az előző negyedév 85,8 milliárdjával (79,7 milliárd euró),

illetve a 2024 azonos időszakában mért 61,9 milliárd dollárral (57,2 milliárd euró).

Vámemelések és az erősödő euró sújtják a kereskedelmet

A transzatlanti kereskedelmet két fő erő húzza vissza: a vámok és a valutaárfolyam. Április 2-án – amelyet az amerikai kormányzat „felszabadulás napjaként” emlegetett – Donald Trump elnök 20 százalék vámot vetett ki minden EU-importárura, amit júliusban 15 százalékra mérsékeltek. Ez még mindig jóval alacsonyabb más amerikai kereskedelmi partnerek (például India, Brazília) tarifáinál, ugyanakkor ötszöröse a tavalyi szintnek.

Az autók esetében az USA végül 15 százalék vámban állapodott meg, a korábbi 27,5 százalékról csökkentve.

Ám nem csak a vámok fejtik ki a hatásukat. Az euró is jelentősen erősödött a dollárral szemben az idén, ami drágábbá tette az európai exportot az amerikai vásárlók számára. Az év eleji 1,02 dolláros szintről szeptemberre 1,18 dollárig erősödött az euró. 2024 júliusához képest az euró több mint 8 százalékkal értékelődött fel – ez pedig fokozatosan rontja az árversenyképességet.

A 15 százalék amerikai vámtarifa az USA–EU kereskedelmi megállapodásban valamivel magasabb a tavaszi feltételezésünknél, de mérsékli a kereskedelempolitikai bizonytalanságot, amely az elmúlt hónapokban meghatározta a kilátásokat

– mondta Nicola Nobile, az Oxford Economics közgazdásza. „Ugyanakkor az amerikai kereskedelempolitika körüli túl sok ismeretlen miatt a bizonytalanság nem fog teljesen eltűnni.”