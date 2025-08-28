A kínai elnök közölte a világgal: ők a legerősebbek Oroszországgal – Robert Ficót várják Pekingben

A mai világban a kínai–orosz kapcsolatok jelentik a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt – mondta a kínai állami média szerdai beszámolója szerint Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta.

A kínai–orosz kapcsolatok Hszi szerint a legstabilabb nagyhatalmi viszonyt jelentik / Fotó: AFP

A kínai–orosz kapcsolatok fontos elemét jeleni a közös második világháborús győzelem

A kínai elnök felidézte, hogy májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén, egyúttal jelezte azt is, hogy

a jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

Hszi beszélt arról is, hogy Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért. A kínai államfő szerint a két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen.

Hozzátette, hogy a törvényhozói kapcsolatok a kínai–orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik, mivel a jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között.

Hivatalos pekingi látogatásán Vologyin arról beszélt, hogy az orosz–kínai kapcsolatok a két államfő iránymutatása mellett elmélyültek és kézzelfogható eredményeket hoztak, majd hozzátette, hogy az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére. A szovjet és a kínai nép közös harcát a fasizmus ellen az orosz házelnök is felidézte, egyben jelezte azt is, hogy Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért.

A kínai győzelem napja pekingi megemlékezését szeptember 3-án tartják, és azon Hszi meghívására 26 külföldi vezető vesz részt, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsongün észak-koreai vezető, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök, Maszúd Peszeskján iráni elnök, Aleksandar Vucic szerb elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök.