Bezuhant a briteknél a Teslák értékesítése, a BYD viszont csaknem duplázott

Elon Musk cége vitatja a gyenge eredményt. A brit újautó-értékesítés 22 éves csúcsra emelkedett, a BYD forgalma volumenben több mint 80 százalékkal nőtt.
Murányi Ernő
2026.03.05, 13:04
Frissítve: 2026.03.05, 13:08

A Tesla nagy-britanniai újautó-értékesítései februárban éves bázison 37 százalékkal csökkentek, míg a BYD-é nagyot nőttek – derült ki a brit Motorgyártók és Kereskedők Társaságának (SMMT) csütörtöki adataiból.

Chinese Carmaker BYD Shop In Warsaw.
A BYD legnépszerűbb modellje Nagy-Britanniában / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem bírta tovább a Tesla szóvivője

Az amerikai autógyártót  továbbra is főként a kínai versenytársai – például a BYD elektromos járművei – iránt robbanásszerűen növekvő kereslet szorongatja – emeli ki a Reuters.

Az SMMT adatai szerint a Tesla eladásai a hónap során 2422 járműre csökkentek az egy évvel korábbi 3852 darabról.

Az Egyesült Királyságban egyébként az új autók eladásai 7,2 százalékkal, 90 100 darabra nőttek, ami 22 éve, azaz 2004 óta a legjobb februári eredmény.

Örvendetes, hogy a magánszemélyek vásárlásainak fellendülése is hozzájárult a növekedéshez, ám a regisztrációk oroszlánrésze továbbra is a cégautó-értékesítésekből ered, mintegy 54 873 autóval, ami 60,9 százalékot tesz ki. 

A kedvező összképhez képest kiugróan gyenge Tesla-értékesítésekre a cég szóvivője is reagált. 

A Tesla havi regisztrációs adatai nem tükrözik pontosan az eladásokat vagy a beérkezett megrendeléseket

– írta a brit médiának küldött e-mailben, hozzátéve, hogy a negyedéves regisztrációk pontosabban mutatják a Tesla eladásait.

Januárban és februárban a megrendelések és a foglalások messze meghaladták a 2025-ös és 2024-es év azonos hónapjait, azonban ezek a megrendelések még nem teljesültek, mivel még nem regisztráltuk és nem szállítottuk ki ezeket az autókat az ügyfeleknek

– emelte még ki a szóvivő.

Az SMMT adataiból kirajzolódó trendet azonban a New Automotive közlekedési kutatócég szerdán publikált számai is megerősítik. Utóbbiak szerint a Tesla eladásai februárban csaknem felükre, 2208 járműre estek vissza. Ráadásul – írja a Reuters – a Tesla februári eladásai Olaszországban, Dániában és Svédországban is visszaestek, ami általánosabb problémára utal az európai piacon.

Nagyot nőtt a BYD 

Az SMMT szerint a BYD eladásai 83 százalékkal emelkedtek, de a volumenük még mindig elmarad a Tesla értékesítéseitől. 

  • Amúgy a tisztán elektromos járművek (BEV) eladása 2,8 százalékkal, 21 840 darabra nőtt, ám részesedésük 24,2 százalékra csökkent, és ez már zsinórban a második csökkenő hónap volt.
  • A konnektoros (plug-in) hibridek iránti kereslet növekedett a leginkább, 43,5 százalékkal, és 11,6 százalékos piaci részesedést értek el, míg a sima hibridek regisztrációi 3,3 százalékkal nőttek, és 13,1 százalékos részesedésre tettek szert.
  • A benzinesek iránti kereslet is nőtt, 5,2 százalékkal, de részesedésük 46,5 százalékra csökkent, míg a dízeles járművek piaci részesedésre mindössze 4,5 százalékra zsugorodott.

 

