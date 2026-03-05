Jön az OTP nagy napja, Csányi Péter is megszólal – mutatjuk, mire lehet számítani

Erős eredményre számítanak az elemzők az OTP Bank péntek reggel érkező, tavalyi negyedéves jelentésétől. A legnagyobb hazai bank minden főbb teljesítménymutatóban feljebb léphetett 2025 utolsó három hónapjában, ezzel pedig kedvezően zárulhat a magyar blue chip részvények beszámolóinak sora.

Péntek reggel érkezik az OTP negyedéves jelentése, ami várhatóan erős teljesítményről tanúskodik / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Az OTP minden fontosabb eredménysoron bővülésről számolhat be éves alapon a pénzintézet által közzétett elemzői konszenzus alapján.

Emelkedő pályán maradhatott a legnagyobb magyar bank

A bevételek legnagyobb részét kitevő nettó kamatbevételek átléphették az 500 milliárd forintot, 9 százalékkal meghaladva a 2024-es szintet.

A jutalékbevételek 10 százalékkal bővülhettek, a nem kamatjellegű bevételek ugyanakkor 8 százalékkal maradhattak el az egy évvel korábbitól.

A működési költségek ennél nagyobb ütemben, 14 százalékkal emelkedhettek, 339,3 milliárd forintos terhet róva a vállalatra. A társasági adó jogcímen viszont éves alapon 6 százalékkal kisebb összeget fizethetett be a nagybank az államkasszába, a nem teljesítő hitelekre elkülönített kockázati költségek – céltartalék – pedig 43 százalékkal 52,4 milliárd forintra apadhatott.

A működési eredménynél minimális javulás várható, az adózás előtti eredmény ezzel szemben jelentősen, 15 százalékkal meghaladhatta a 2024 végén elkönyveltet.

Az OTP adózott nyeresége ötödével hízhatott tavaly év végén, és alulról súrolhatta a 300 milliárd forintot az elemzői konszenzus szerint.

Erős növekedést vár az OTP-től az Erste szektorelemzője is. Az osztrák versenytársnál úgy látják, a negyedik negyedévben tovább gyorsulhatott a hitelbővülés. Magyarországon a szeptemberben indult Otthon Start programnak (OSP) köszönhetően jelentősen bővülhetett a jelzálog-hitelezés, a növekedés másik motorja pedig Üzbegisztán lehetett, ahol a fogyasztási hitelezés növekedett.

A nettó kamatmarzs csoportszinten stabil lehetett, míg Magyarországon és Üzbegisztánban javulhatott. A hazai marzsokhoz az OSP és az értékpapír-portfólión elért hozam is pozitívan járulhatott hozzá.

A nettó díj- és jutalékbevételeket az alapkezelő üzletág sikerdíja pozitívan befolyásolhatta. A nem kamatjellegű bevétel is erős maradhatott, noha várhatóan nem érte el az előző két negyedévben látottat, melyeket az orosz operáció támogatott.