Jön az OTP nagy napja, Csányi Péter is megszólal – mutatjuk, mire lehet számítani

Optimista piaci várakozások előzik meg a legnagyobb magyar bank közelgő negyedéves jelentését. Az OTP profitja ötödével nőhetett 2025 végén, pénteken az eredményszámok mellett az újabb bankvásárlásról és az idei célokról is lehullhat a lepel.
K. T.
2026.03.05, 12:43
Frissítve: 2026.03.05, 13:05

Erős eredményre számítanak az elemzők az OTP Bank péntek reggel érkező, tavalyi negyedéves jelentésétől. A legnagyobb hazai bank minden főbb teljesítménymutatóban feljebb léphetett 2025 utolsó három hónapjában, ezzel pedig kedvezően zárulhat a magyar blue chip részvények beszámolóinak sora.

OTP, jelentés, bank, eredmény
Péntek reggel érkezik az OTP negyedéves jelentése, ami várhatóan erős teljesítményről tanúskodik / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Az OTP minden fontosabb eredménysoron bővülésről számolhat be éves alapon a pénzintézet által közzétett elemzői konszenzus alapján.

Emelkedő pályán maradhatott a legnagyobb magyar bank

A bevételek legnagyobb részét kitevő nettó kamatbevételek átléphették az 500 milliárd forintot, 9 százalékkal meghaladva a 2024-es szintet.

A jutalékbevételek 10 százalékkal bővülhettek, a nem kamatjellegű bevételek ugyanakkor 8 százalékkal maradhattak el az egy évvel korábbitól.

A működési költségek ennél nagyobb ütemben, 14 százalékkal emelkedhettek, 339,3 milliárd forintos terhet róva a vállalatra. A társasági adó jogcímen viszont éves alapon 6 százalékkal kisebb összeget fizethetett be a nagybank az államkasszába, a nem teljesítő hitelekre elkülönített kockázati költségek – céltartalék – pedig 43 százalékkal 52,4 milliárd forintra apadhatott.

A működési eredménynél minimális javulás várható, az adózás előtti eredmény ezzel szemben jelentősen, 15 százalékkal meghaladhatta a 2024 végén elkönyveltet.

Az OTP adózott nyeresége ötödével hízhatott tavaly év végén, és alulról súrolhatta a 300 milliárd forintot az elemzői konszenzus szerint.

Erős növekedést vár az OTP-től az Erste szektorelemzője is. Az osztrák versenytársnál úgy látják, a negyedik negyedévben tovább gyorsulhatott a hitelbővülés. Magyarországon a szeptemberben indult Otthon Start programnak (OSP) köszönhetően jelentősen bővülhetett a jelzálog-hitelezés, a növekedés másik motorja pedig Üzbegisztán lehetett, ahol a fogyasztási hitelezés növekedett.

A nettó kamatmarzs csoportszinten stabil lehetett, míg Magyarországon és Üzbegisztánban javulhatott. A hazai marzsokhoz az OSP és az értékpapír-portfólión elért hozam is pozitívan járulhatott hozzá.

A nettó díj- és jutalékbevételeket az alapkezelő üzletág sikerdíja pozitívan befolyásolhatta. A nem kamatjellegű bevétel is erős maradhatott, noha várhatóan nem érte el az előző két negyedévben látottat, melyeket az orosz operáció támogatott.

Az Erste a működési költségek jelentősen emelkedését valószínűsíti, a szezonális hatások mellett azért is, mert az OTP 20 milliárd forinttal támogatja a gödöllői kastély felújítását, melynek költségét egy összegben, a negyedik negyedévben számolják el.

A céltartalékképzés még úgy is lényegesen alacsonyabb lehet, mint az egy évvel korábbi, hogy itt kerül elszámolásra a kamatstop újabb meghosszabbításának négymilliárd forintos költsége. A nem teljesítő hitelportfólió aránya némileg romolhatott az osztrák bankház szerint.

Az OTP legújabb felvásárlási célpontjáról is kaphatunk információt

Az Equilor jegyzete szerint a péntek reggeli jelentést követő konferenciahívásra is érdemes lesz figyelni, ezen belül is a 2025-re kitűzött 10 százalékos csoportszintű hitelnövekedési célra, amelyet a bank várhatóan túlteljesített. Ez az év első felének kedvező trendjén és az Otthon Start támogatott hitelkonstrukció bevezetésén alapul. 

Az elemzői híváson Csányi Péter vezérigazgató is részt vesz, ami a brókerház szerint arra utalhat, hogy a bank további részleteket közölhet a potenciális – valószínűleg kazahsztáni – akvizíciós célponttal kapcsolatban. Emellett érdemes nyomon követni 

  • az orosz leányvállalat hozzájárulását a csoportszintű profithoz, 
  • az orosz portfólióra képzett további céltartalékokat, 
  • valamint az üzbég leányvállalat piaci részesedésének alakulását. 
  • Az Equilor várakozásaink szerint a bank 2026-os évi előrejelzését is ismerteti.

Az OTP részvényei 3 százalékkal emelkedtek csütörtök délelőtt, 7,8 milliárd forintos forgalomban. Idén 10 százalékos plusznál jár az árfolyam.
 

