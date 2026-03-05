Üzemanyagár-emelkedés: hogyan gyűrűzik át a drágulás az egész magyar gazdaságba?

Az üzemanyagárak emelkedése ismét előtérbe került a hazai közbeszédben, miután a nemzetközi olajpiaci fejlemények és a forint árfolyamának ingadozása miatt a benzinkutakon is gyorsan változnak az árak. A kőolaj – mint alapvető nyersanyag – finomítása során készülnek a benzin, a gázolaj és a kerozin, így árváltozásuk nem csupán a tankolást érinti, hanem szinte a teljes gazdaságon végiggyűrűzik, és a mindennapi élet számos területére hatással van – írja az Oeconomus.

Üzemanyagárak robbanása: mindenütt érezhető lesz a hatása / Fotó: Mol

Egyes ágazatokban közvetlen, másokban áttételes költségnövekedést okoz, miközben kevés olyan szektor létezik, amely teljesen független maradna tőle. Ha az árak tartósan emelkednek, az nem csupán a benzinkútnál fizetendő összeg növekedéséről szól, hanem inflációról, gazdasági növekedésről, árfolyamról és társadalmi egyensúlyról is.

A legközvetlenebb hatások a szállítási és logisztikai szektorokban jelentkeznek. A közúti fuvarozás, a nemzetközi szállítmányozás, a személyszállítás – buszok, taxik –, valamint a futárszolgálatok és az e-kereskedelem szállítási díjai azonnal érzékelik a változást. Az üzemanyag drágulása ezeknél a szereplőknél gyors költségnövekedést eredményez, ami

jellemzően a fuvardíjak emeléséhez, így a termelői árak emelkedéséhez vezet.

Hasonló folyamat zajlik le a légi közlekedésben és a hajózásban is: a jegyárak növekedése visszavethetik a turisztikai keresletet, míg a tengeri és folyami szállítás drágulása az importált áruk árát emelheti. Az üzemanyagár-változás közvetett módon is hat a termelési szektorokra, így a mezőgazdaságra, a feldolgozóiparra és az építőiparra.

A mezőgazdaságban a traktorok, kombájnok üzemeltetése, a termények szállítása, az öntözés, valamint a műtrágya-előállítás költségei nőnek, utóbbi esetében a földgáz alapanyag- és energiaigénye miatt is jelentős a hatás. Ezek a költségnövekedések előbb-utóbb az élelmiszerárakban csapódnak le.

Az ipar sem kerülheti el a drágulást

A feldolgozóiparban a szállítási és exportköltségek emelkedése, az építőiparban pedig a nehézgépek üzemeltetése és az építőanyagok fuvarozása növeli a termelési kiadásokat, ami a termelőiár-index emelkedésén keresztül a fogyasztói árakba is begyűrűzik. Külön említést érdemel a vegyipar: az üzemanyagár-emelkedés érinti a műtrágyagyártást, de hatással van a műanyagok és a modern csomagolóanyagok előállítására is, amelyek nagyrészt kőolaj- vagy földgázszármazékokon alapulnak.