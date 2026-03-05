Deviza
EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81% EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 597,92 +0,5% BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 597,92 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagár
GÁZOLAJ ÁRA
dízel ára
benzin ára
tankolás
áremelés
benzinkút
drágulás

Elkezdődött: 15 forinttal kerül többe a gázolaj literje péntektől, a benzin ára is nő

Hatalmasat emelnek a benzin és a dízel árán is. Ugyan mindkét üzemanyag nagykereskedelmi ára emelkedik, a gázolaj drágulása kiemelkedő lesz. A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik. A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz, csaknem minden napra jut egy drágulás.
Németh Anita
2026.03.05, 12:23
Frissítve: 2026.03.05, 13:01

Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldal.

Az üzemanyagárak már negyedjére emelkednek a héten Brutálisan drágul a dízel péntektől, aki teheti, gyorsan tankolja meg az autóját tankolás, benzinkút, benzin, NE HÚZD MEG, silver 95
Brutálisan drágul a dízel péntektől, aki teheti, gyorsan tankolja meg az autóját. Az üzemanyagárak már negyedjére emelkednek a héten / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 573 Ft/liter,
  • gázolaj: 603 Ft/liter. 

A nagykereskedelmi üzemanyagárak ezekhez képest emelkednek péntektől.

Az emeléssel a benzin ára 16, a dízel ára pedig 37 forinttal lesz magasabb mint a hónap elején, pedig még egy hét sem telt el márciusból.

A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik.

A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz. Legutóbb pont ma, azaz csütörtökön drágultak az üzemanyagok. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszott feljebb.

Szerdán is növelték a nagykereskedelmi üzemanyagárakat, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett magasabb. 

Az üzemanyag drágulásának hátterében a Brent olaj árának megugrása és a Hormuzi-szoros körüli biztonsági kockázatok állnak

Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése, önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.

A piac 80–90 dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, hogy nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább. Utóbbi esetében 100 dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen. 

Üzemanyagár-emelkedés: hogyan gyűrűzik át a drágulás az egész magyar gazdaságba?

Az üzemanyagárak emelkedése ismét előtérbe került a hazai közbeszédben, miután a nemzetközi olajpiaci fejlemények és a forint árfolyamának ingadozása miatt a benzinkutakon is gyorsan változnak az árak. A kőolaj – mint alapvető nyersanyag – finomítása során készülnek a benzin, a gázolaj és a kerozin, így árváltozásuk nem csupán a tankolást érinti, hanem szinte a teljes gazdaságon végiggyűrűzik, és a mindennapi élet számos területére hatással van – írja az Oeconomus elemzése, ami a Világgazdaság egy másik cikkben szemlézett.

A legközvetlenebb hatások a szállítási és logisztikai szektorokban jelentkeznek. A közúti fuvarozás, a nemzetközi szállítmányozás, a személyszállítás – buszok, taxik –, valamint a futárszolgálatok és az e-kereskedelem szállítási díjai azonnal érzékelik a változást. Az üzemanyag drágulása ezeknél a szereplőknél gyors költségnövekedést eredményez, ami jellemzően a fuvardíjak emeléséhez, így a termelői árak emelkedéséhez vezet. 

Magyarország – mint nettó energiaimportőr ország – különösen kitett az ilyen sokkoknak. Magas a logisztikai és közúti áruszállítási kitettség, így az üzemanyagok nemzetközi árának változása és az esetleges ellátási zavarok egyaránt érzékenyen érintik az inflációs környezetet és a külső egyensúlyi mutatókat.

Az Oceonomus rámutatott, hogy a Közel-Keleten újra fellángoló konfliktusok további kockázatokat jelentenek, mivel az alternatív útvonalak drágábbak és kevésbé megbízhatóak. Ez nemcsak áremelkedést, hanem potenciális ellátási nehézségeket is hozhat, ami különösen kritikus lehet hosszabb távon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu