Elkezdődött: 15 forinttal kerül többe a gázolaj literje péntektől, a benzin ára is nő

Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldal.

Brutálisan drágul a dízel péntektől, aki teheti, gyorsan tankolja meg az autóját. Az üzemanyagárak már negyedjére emelkednek a héten / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 573 Ft/liter,

gázolaj: 603 Ft/liter.

A nagykereskedelmi üzemanyagárak ezekhez képest emelkednek péntektől.

Az emeléssel a benzin ára 16, a dízel ára pedig 37 forinttal lesz magasabb mint a hónap elején, pedig még egy hét sem telt el márciusból.

A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik.

A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz. Legutóbb pont ma, azaz csütörtökön drágultak az üzemanyagok. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszott feljebb.

Szerdán is növelték a nagykereskedelmi üzemanyagárakat, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett magasabb.

Az üzemanyag drágulásának hátterében a Brent olaj árának megugrása és a Hormuzi-szoros körüli biztonsági kockázatok állnak

Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése, önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.

A piac 80–90 dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, hogy nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább. Utóbbi esetében 100 dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen.

Üzemanyagár-emelkedés: hogyan gyűrűzik át a drágulás az egész magyar gazdaságba?

Az üzemanyagárak emelkedése ismét előtérbe került a hazai közbeszédben, miután a nemzetközi olajpiaci fejlemények és a forint árfolyamának ingadozása miatt a benzinkutakon is gyorsan változnak az árak. A kőolaj – mint alapvető nyersanyag – finomítása során készülnek a benzin, a gázolaj és a kerozin, így árváltozásuk nem csupán a tankolást érinti, hanem szinte a teljes gazdaságon végiggyűrűzik, és a mindennapi élet számos területére hatással van – írja az Oeconomus elemzése, ami a Világgazdaság egy másik cikkben szemlézett.