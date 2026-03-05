Deviza
stratégia
tőzsde
amerikai részvénypiac

Mi történik az amerikai részvénypiacon?

A globális piacokon az év elején látványosan átrendeződtek az erőviszonyok. Az amerikai részvénypiac ezúttal nem a nyertesek között szerepel, miközben több régió meglepő felülteljesítést mutat. A háttérben azonban nem feltétlenül a fundamentumok változása, hanem a befektetői hangulat és a tőke gyors átrendeződése áll.
Ballagó Dániel
2026.03.05, 13:11
Frissítve: 2026.03.05, 13:39

Ha a befektetők 2026 első két hónapját követően a globális részvénypiacok teljesítményére pillantanak, az Egyesült Államokat bizony a rangsor vége felé találják. Az AI-hoz kapcsolódó félelmek és a geopolitikai konfliktusok árnyékában a gyenge teljesítmény önmagában nem tekinthető irracionálisnak, ugyanakkor a jelenlegi piac mögöttes folyamatai fundamentális alapon nehezen értelmezhetők.

részvény
Részvények: átrendeződés a tőkepiacon 

Az év eleje óta folyamatosan valamilyen bizonytalansági tényező nehezedett az amerikai piacra. A Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások, az új elnök személye, az AI-beruházások megtérülésének kérdése, a mesterséges intelligencia diszruptív hatásai, majd az iráni konfliktus egyaránt nyomás alatt tartották a historikus összevetésben is magas értékeltségen forgó piacot. Ezzel szemben Európa, különösen pedig a feltörekvő régiók – részben kedvezőbb növekedési kilátásaiknak köszönhetően – számottevő felülteljesítést mutattak. Fontos ugyanakkor, hogy a befektetők nem vontak ki érdemi tőkét a részvénypiacokról, viszont friss források már csak korlátozott mértékben érkeztek.

Tőkeáramlás a részvénypiacokon: menekülés a ciklikus szektorokból

Az amerikai részvénypiac idei teljesítményét markáns szektorrotáció határozta meg.

A gyengeség elsősorban az indexekben legnagyobb súllyal szereplő technológiai és pénzügyi szektor alulteljesítéséből fakadt. Mellettük a fogyasztói diszkrecionális szektor is negatív hozamot termelt idén, vagyis az év első két hónapjában egyértelműen a ciklikus növekedési szektorok felől áramlott ki a tőke.

Ezzel szemben több, hagyományosan defenzívnek tekintett ágazat jelentős relatív erőt mutatott. A negatív éves teljesítményt felmutató S&P 500 index ellenére az alábbi szektorok két számjegyű hozamot értek el:

  • energia (+26,41%)
  • nyersanyagok (+14,53%)
  • ipari (+13,10%)
  • alapvető fogyasztási javak (+12,95%)
  • közművek (+10,26%)

A fenti ábra alapján megállapítható, hogy az említett szektorok felé irányuló rotáció elsősorban a piaci bizonytalanság és a kockázatkerülés erősödésének tudható be, nem pedig fundamentális javulásnak.

Különösen igaz ez az energia- és az alapvető fogyasztási javak szektorára, ahol a kiemelkedő árfolyam-teljesítményt romló profitvárakozások kísérték. Az árfolyam-emelkedést így jellemzően szorzótágulás magyarázta, miközben a technológiai szektor a növekvő eredményvárakozások ellenére negatív teljesítményt mutatott az év első két hónapjában.

Amikor az árazás elszakad a fundamentumoktól

Az amerikai részvénypiac 2026 eleji gyenge teljesítménye mögött elsősorban a kockázatkerülő befektetői hangulat állt, nem pedig érdemi fundamentális romlás. A szektorrotáció iránya pedig a piaci bizonytalanság leképződése, mint a vállalati eredmények logikus következménye. Amennyiben a makrogazdasági és geopolitikai környezet stabilizálódik, a jelenlegi árazási anomáliák korrekciója formálhatja a piacokat. A technológiai szektor értékeltségének normalizálódása, valamint az energiaszektor profitkilátásainak tisztulása egyaránt újabb portfólió-átrendeződést indíthat el.

