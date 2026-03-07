Ez vérengzés: annyira nincsen gáz, hogy tízszeres árat fizetnek az LNG-hajókért, már Kína is szívja a fogát – 650 százalékos drágulás állt be egyetlen hét alatt
Az elmúlt napokban drámai emelkedés indult a cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállításának piacán. A modern LNG-tankerek napi bérleti díja nagyjából 40 ezer dollárról 300 ezer dollárra nőtt, ami mintegy 650 százalékos emelkedést jelent. A fuvarozási díjak megugrása annak köszönhető, hogy a kereskedők egyre nagyobb számban próbálnak hajókat biztosítani a Közel-Keleten kialakult zavarok közepette – olvashatjuk az OilPrice oldalán.
A Fearnleys hajóközvetítő cég legfrissebb LNG-piaci jelentése szerint a 174 ezer köbméteres LNG-szállító hajók napi spot bérleti díja az Egyesült Államok Mexikói-öböl–Európa útvonalon körülbelül 300 ezer dollárra emelkedett. Ez mintegy 260 ezer dolláros növekedést jelent az előző héthez képest.
A Mexikói-öbölből Ázsiába – Japánba, Dél-Koreába, Tajvanra és Kínába – tartó útvonalon a bérleti díj február 25. óta 42 ezer dollárról szintén 300 ezer dollárra nőtt. Az Ausztrália és Ázsia közötti LNG-szállítási díjak is jelentősen emelkedtek: ezen az útvonalon a napi díj körülbelül 255 ezer dollárra nőtt.
A Fearnleys szerint a bérlők jelenleg akár tízszer annyit is hajlandók fizetni a hajókért, mint egy héttel korábban, hogy gyorsan elérhető LNG-tankereket biztosítsanak.
Közel-keleti zavarok az LNG-kereskedelemben
A szállítási költségek emelkedése szorosan összefügg a Közel-Keleten kialakult geopolitikai helyzettel. Az Iránhoz kapcsolódó konfliktus már a globális LNG-kereskedelem működését is megzavarta. Katar a hét elején leállította LNG-termelését, és egyes vevői felé vis maior helyzetet hirdetett.
Eközben a Hormuzi-szoroson keresztül haladó tankerforgalom gyakorlatilag leállt a biztonsági kockázatok miatt. A helyzet különösen jelentős a globális gázpiac számára, mivel Katar és az Egyesült Arab Emírségek együtt a világ LNG-kínálatának mintegy 20 százalékát adják.
Hosszabb útvonalak, kevesebb hajó
A hajóközvetítők szerint a díjak emelkedése nem csupán a hajók iránti hirtelen keresletnek köszönhető. A katari termelés leállása és a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése miatt a kereskedők már most hosszabb szállítási útvonalakkal számolnak.
Azok a szállítmányok, amelyek korábban rövid útvonalon jutottak el a Perzsa-öbölből Ázsiába, most az Egyesült Államokból, Ausztráliából vagy Nyugat-Afrikából származhatnak. Ez jelentősen meghosszabbítja az útvonalakat, ami tovább növeli az LNG-tankerek iránti keresletet.
A változások különösen az ázsiai piacot érinthetik érzékenyen.
Katar LNG-exportjának mintegy 85 százaléka normál körülmények között ázsiai országokba kerül. A legnagyobb importőrök között Kína, India, Japán, Dél-Korea és Tajvan szerepel és ők jelentős mértékben függnek a katari szállításoktól.
Emelkedő LNG-árak
A Bloomberg információi szerint az ázsiai spot LNG ára a hét elején 25,40 dollárra emelkedett millió brit hőegységenként (MMBtu), majd később enyhén, 23,80 dollárra csökkent. Az áresés azt követően következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok politikai kockázati garanciákat és haditengerészeti kíséretet biztosít az energiát szállító tankerek számára a Hormuzi-szoroson való áthaladáskor.
Ennek ellenére az LNG ára még mindig körülbelül kétszerese annak a szintnek, amely a konfliktus eszkalációja és a katari termelés leállítása előtt volt jellemző.
A kereskedők ezért továbbra is igyekeznek hajókat és új szállítmányokat biztosítani, miközben a globális LNG-piac egyre szűkösebbé válik.