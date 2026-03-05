Deviza
Horvátország
Janaf
olaj
Mol
orosz olaj

Ez már tényleg sok: Ursula von der Leyenéket győzködik a horvátok, hogy semmi szüksége orosz olajra Magyarországnak – „A Mol nyolc tartályhajót szervezett meg”

A horvát Janaf tagadja a Mol és a Slovnaft monopolhelyzettel kapcsolatos vádjait, valamint hangsúlyozta, hogy azonos feltételekkel biztosítja a nyersolaj-szállítást minden ügyfelének. A vállalat szerint a vita nem veszélyezteti az energiabiztonságot.
VG/MTI
2026.03.05, 06:40
Frissítve: 2026.03.05, 06:40

A Janaf minden felhasználónak azonos feltételek mellett biztosítja a nyersolajszállítási szolgáltatásokat – közölte szerdán a horvát állami vállalat, reagálva a Mol és szlovákiai vállalata, a Slovnaft panaszára, amelyet az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához nyújtottak be a horvát kőolajvezeték üzemeltetője ellen.

Toxic residue left in Croatian petrochemical plant Janaf az Európai Bizottságnak: minden felhasználónak azonos feltételek mellett biztosítjuk a nyersolajszállítási szolgáltatásokat
Fotó: NurPhoto via AFP

A két olajipari vállalat a beadványban úgy vélte, hogy a Janaf visszaél monopolhelyzetével, valamint kifogásolta az Adria-vezetéken alkalmazott kőolajszállítási díjakat és a hozzáférési feltételeket.

A Janaf közleményében azt írta: Szlovákia és Magyarország kőolajellátása nincs veszélyben. A közlemény szerint ezt az is mutatja, hogy a Mol-csoport a közelmúltban nyolc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tartályhajó érkezését szervezte meg az omisalji terminálra.

A horvát vállalat szerint a vita nem energiabiztonsági kérdés, hanem egyes piaci szereplők törekvése arra, hogy megőrizzék a szankcionált orosz kőolaj importjához kapcsolódó kereskedelmi előnyöket. Hozzátették: Horvátország és az Európai Unió energiabiztonsága nem válhat egyes érdekek túszává, különösen akkor, amikor a nem orosz eredetű kőolaj ellátása zavartalan és elegendő mennyiségben történik.

A közlemény szerint az egyes orosz eredetű szállítmányok fogadását kizárólag a hatályos európai és nemzetközi szankciók keretei között, az illetékes hatóságokkal és az érintett felekkel egyeztetve vizsgálják.

Janaf: a szállítási díjak meghatározása a tárgyalási folyamat része

A Janaf hangsúlyozta azt is, hogy a szállítási díjak meghatározása a szokásos tárgyalási folyamat része, és az egységár a szerződött mennyiségektől függ. Nagyobb mennyiségnél alacsonyabb az ár - tették hozzá. A vállalat szerint nincs egységes piaci ár az olajvezetékes szállításra, mivel az egyes rendszerek eltérő műszaki, földrajzi és piaci feltételek mellett működnek.

Úgy vélték, hogy a Mol és a Slovnaft panasza az Európai Bizottságnál a tárgyalási nyomásgyakorlás részének tekinthető. A Janaf közölte: továbbra is biztosítani kívánja Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságát, valamint elegendő mennyiségű nem orosz eredetű kőolajat szállít a szlovákiai és magyarországi finomítók számára éves szükségleteik fedezésére.

Tarifaháború a horvátokkal: a Mol közzétette az eddig titkos számokat
A Mol éles hangú közleményben reagált a Janaf vezetéki társaság azon minapi közlésére, amely szerint a horvátországi Adria vezetéken harmadannyiba kerül az olaj továbbítása, mint a Barátságon. A Janaffal most nincs szerződése, de ha lesz, annak jogi ügyeit a Janaf horvát választott bíróságra bízná, amit a Mol nem tud elfogadni.

