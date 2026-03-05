Ami viccnek tűnt, tényleg komoly: az amerikaiak ukrán fegyvereket vennének az iráni drónok ellen

A Pentagon és legalább egy öböl menti kormány tárgyalásokat folytat ukrán gyártású elfogórendszerek vásárlásáról, hogy kivédjék az iráni drónok támadásait – értesült a Financial Times ukrajnai iparági szereplőktől.

Az ukrán Sting hatásos fegyver az iráni drónok ellen / Fotó: Valentyn Ogirenko

Az öböl menti államok a háború kezdete óta drága Patriot rakétákat használtak az iráni Shahed drónok hullámai elleni védekezésre. Készleteik azonban vészesen csökkennek, ezért Kijev tapasztalataira támaszkodva keresnek olcsóbb védelmi megoldásokat az iráni dróncsapások ellen.

Verébre ágyúval - drága mulatság

Ukrajna úttörőnek számít a tömeggyártott, néhány ezer dollárba kerülő elfogó drónok használatában, amelyekkel az orosz Shahed-változatokat semmisítik meg. Ezeket rajokban indítják az ukrán városok ellen.

Egy Shahed drón ára mindössze körülbelül 30 ezer dollár,

míg a Patriot rendszerben használt PAC–3 elfogórakéták darabja több mint 13,5 millió dollárba kerül.

Egy ukrán tisztviselő „érzékeny témának” nevezte a Pentagonnal folytatott egyeztetéseket.

Nyilvánvaló, hogy hirtelen megugrott az érdeklődés az ukrán drónelfogók iránt, amelyek nagyon alacsony költséggel képesek megsemmisíteni a Shahedeket

- mondta

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy kapcsolatban állt Tamim bin Hamad al-Thani katari emírrel és Mohammed bin Zayed al-Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnökével az ukrán drónellenes technológia alkalmazásáról.

„Ukrajna szakértelme a Shahed drónok elleni védekezésben jelenleg a világ legfejlettebbje” – mondta Zelenszkij. „Ugyanakkor minden ilyen együttműködés, amely partnereink védelmét szolgálja, csak akkor valósulhat meg, ha nem csökkenti a saját védelmi képességeinket.”

Lelőtt iráni Shahed Harkiv közelében / Fotó: NurPhoto via AFP

A filléres iráni drónok komoly károkat tudnak okozni

Szakértők szerint Irán tízezres nagyságrendben halmozhatott fel Shahed drónokat. Izrael és az Egyesült Államok támadása óta több százat indított, főként az öböl menti államok ellen, hogy félelmet keltsen és kimerítse ellenfelei légvédelmi rakétakészleteit.

Mivel könnyen elrejthetők és gyakorlatilag bárhonnan indíthatók, a Shahed drónok kevésbé sebezhetők az olyan amerikai és izraeli taktikákkal szemben, amelyek a kilövőállások és rakétaraktárak földi megsemmisítésére épülnek még az indítás előtt.