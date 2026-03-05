Ami viccnek tűnt, tényleg komoly: az amerikaiak ukrán fegyvereket vennének az iráni drónok ellen
A Pentagon és legalább egy öböl menti kormány tárgyalásokat folytat ukrán gyártású elfogórendszerek vásárlásáról, hogy kivédjék az iráni drónok támadásait – értesült a Financial Times ukrajnai iparági szereplőktől.
Az öböl menti államok a háború kezdete óta drága Patriot rakétákat használtak az iráni Shahed drónok hullámai elleni védekezésre. Készleteik azonban vészesen csökkennek, ezért Kijev tapasztalataira támaszkodva keresnek olcsóbb védelmi megoldásokat az iráni dróncsapások ellen.
Verébre ágyúval - drága mulatság
Ukrajna úttörőnek számít a tömeggyártott, néhány ezer dollárba kerülő elfogó drónok használatában, amelyekkel az orosz Shahed-változatokat semmisítik meg. Ezeket rajokban indítják az ukrán városok ellen.
- Egy Shahed drón ára mindössze körülbelül 30 ezer dollár,
- míg a Patriot rendszerben használt PAC–3 elfogórakéták darabja több mint 13,5 millió dollárba kerül.
Egy ukrán tisztviselő „érzékeny témának” nevezte a Pentagonnal folytatott egyeztetéseket.
Nyilvánvaló, hogy hirtelen megugrott az érdeklődés az ukrán drónelfogók iránt, amelyek nagyon alacsony költséggel képesek megsemmisíteni a Shahedeket
- mondta
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy kapcsolatban állt Tamim bin Hamad al-Thani katari emírrel és Mohammed bin Zayed al-Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnökével az ukrán drónellenes technológia alkalmazásáról.
„Ukrajna szakértelme a Shahed drónok elleni védekezésben jelenleg a világ legfejlettebbje” – mondta Zelenszkij. „Ugyanakkor minden ilyen együttműködés, amely partnereink védelmét szolgálja, csak akkor valósulhat meg, ha nem csökkenti a saját védelmi képességeinket.”
A filléres iráni drónok komoly károkat tudnak okozni
Szakértők szerint Irán tízezres nagyságrendben halmozhatott fel Shahed drónokat. Izrael és az Egyesült Államok támadása óta több százat indított, főként az öböl menti államok ellen, hogy félelmet keltsen és kimerítse ellenfelei légvédelmi rakétakészleteit.
Mivel könnyen elrejthetők és gyakorlatilag bárhonnan indíthatók, a Shahed drónok kevésbé sebezhetők az olyan amerikai és izraeli taktikákkal szemben, amelyek a kilövőállások és rakétaraktárak földi megsemmisítésére épülnek még az indítás előtt.
Kijev ezért egyre inkább olcsóbb fegyverekre, például légvédelmi gépágyúkra és géppuskával felszerelt járművekre támaszkodik a drónok – köztük a Shahedek – lelövéséhez. Moszkva 2022-es teljes körű inváziója óta használ ilyen eszközöket Ukrajna ellen.
Tavaly ősz óta Ukrajna gyors elfogó drónokat is bevet, amelyek akár 250 km/órás sebességet is elérnek, így utolérhetik a legfeljebb 185 km/órával repülő Shahedet.
Kijev egyelőre nem tudott hatékony elfogót rendszerbe állítani Oroszország új, sugárhajtású Geran–3 drónjai ellen, amelyek több mint 550 km/órával repülnek. Az ukrán védelmi minisztérium szerint Moszkva tavaly 54 ezer ilyen drónt indított Ukrajna ellen.
Ukrajna saját drónellenes lőszerkészletei miatt is aggódik. Ugyanakkor abban bízik, hogy
- ha a közel-keleti országok a Patriot PAC–3 rakéták helyett az ukrán drónelfogókat használják,
- akkor több PAC–3 marad Ukrajnának, amelynek ezekre szüksége van a fejlett cirkáló- és ballisztikus rakéták elleni védekezéshez.
Tömeggyártásban az ukrán elfogó drónok
Az Ukrajnában használt elfogó drónok közé tartozik
- a Merops, egy merevszárnyú drón, amelyet olyan vállalatok fejlesztenek, amelyeket a korábbi Google-vezér, Eric Schmidt finanszíroz.
- Egy másik eszköz a Sting, egy lövedék alakú kvadkopter, amelyet az ukrán Wild Hornets gyárt, és amelyet az Odessza partjainál működő, Uforce start-up által készített Magura drónhajókról vetettek be.
- A General Cherry nevű ukrán vállalat szintén gyárt egy gyors „Shahed-vadász” elfogó drónt.
Irán az orosz módszert másolja
Az iráni taktikák az öböl térségében az orosz módszereket utánozzák, amelyeket Odessza ellen alkalmaznak: a Shahed drónok a cél felé közeledve alacsonyan, a tenger felszíne felett repülnek, hogy elkerüljék a radarokat és megzavarják a rakétás elfogórendszereket.
Ukrajnában legalább egy tucat vállalat gyárt kinetikus elfogókat – kis, lövedék alakú kvadkoptereket vagy merevszárnyú drónokat –, darabonként néhány ezer dolláros költséggel
– mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás.
Korábban az iráni Shahed drónokat inkább kellemetlen, de nem túl veszélyes fenyegetésnek tartották, amely ellen nem éri meg drága elfogórakétákat használni. Bizonyos esetekben azonban komoly károkat okoztak. Egy szombati videón például egy Shahed drón megsemmisített egy műholdas antennát az amerikai haditengerészet egyik bázisán, a bahreini Manamában.
„Az, hogy a Shahedek egyáltalán átjutnak a védelemen – ráadásul egy olyan katonai bázisnál, amely az egész Közel-Kelet műveleti központja, fényes nappal –, egészen megdöbbentő” – mondta egy olyan személy, aki korábban a bahreini amerikai ötödik flotta parancsnokságán szolgált.