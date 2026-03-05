Hullámvasúton a részvénypiac, a tegnapi ázsiai szakadás után most az optimizmus az úr, de ez pillanatok alatt változhat

Emelkedett a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miközben az amerikai államkötvények hozamának csökkenése arra utalt, hogy óvatosan kezd visszatérni a kockázatvállalási kedv, amelyet erősen megtépázott a Közel-Keleten eszkalálódó háború.

Hullámvasúton a részvénypiac / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

A dél-koreai KOSPI index ledolgozta az előző napi meredek veszteségeit, miután a Wall Streeten rali bontakozott ki; a befektetők abban reménykedtek, hogy az Egyesült Államok és Irán megpróbálhat kiutat találni az ellenségeskedésekből. Az olaj és az arany ára emelkedett.

Hullámvasúton a részvénypiac

Kína egy, a piacok által szorosan figyelt, átfogó gazdasági tervben a tavalyinál kissé alacsonyabb növekedési célt határozott meg. Az amerikai szenátus támogatta Donald Trump elnök Irán elleni katonai kampányát, ami arra utal, hogy nem várható gyors megoldás a háborúra.

A geopolitikai kockázatok nagyon gyorsan újra fellángolhatnak, így az ázsiai–csendes-óceáni régió részvénypiacain ma reggel látott kezdeti emelkedés nem biztos, hogy tartós lesz

– idézi a Reuters Paco Chow, a Moomoo Australia and New Zealand kereskedési menedzserét. „A kilátások óvatosak maradnak addig, amíg az olajszállítások vissza nem térnek a normális szintre.”

Az MSCI Japánt nem tartalmazó, ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő széles indexe 2,9 százalékot ugrott.

A régiós indexek közül a dél-koreai KOSPI vezette az emelkedést 10,4 százalékos ugrással, míg a japán Nikkei 2,9 százalékkal nőtt.

Az irányadó amerikai tízéves államkötvény hozama 2,7 bázisponttal 4,109 százalékra emelkedett,

a harmincéves kötvény hozama 3,1 bázisponttal 4,7479 százalékra nőtt.

Eszkalálódik az iráni háború

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja szerdán tovább eszkalálódott, miután egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztett egy iráni hadihajót, a NATO légvédelme pedig megsemmisített egy Törökország felé kilőtt iráni ballisztikus rakétát.

Az európai és amerikai részvénypiacok ugyanakkor némi megnyugvást találtak abban, hogy Trump ígéretet tett a hajózási vállalatok védelmére, illetve a New York Times beszámolója szerint

az iráni hírszerzés a háború korai szakaszában kapcsolatba lépett a CIA-val egy lehetséges békekimenet felderítésére.

Irán később cáfolta a jelentést, az Egyesült Államokban pedig a republikánus többségű szenátus megszavazta egy kétpárti határozati javaslat blokkolását, amely a légiháború leállítását célozta volna.