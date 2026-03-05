Az iráni háború kitakarta a szemek elől: újabb országban indított katonai műveletet az amerikai hadsereg – levegőben a harci helikopterek

Az egész világ az iráni háborúról beszél, pedig az árnyékában újabb katonai beavatkozás történt. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy együttműködik Ecuadorral a dél-amerikai országban működő terrorista csoportok elleni fellépésben – mutat rá cikkében az Aljazeera.

Az amerikai hadsereg Ecuadorral közösen lépett fel a drogkartellekhez köthető, terrorista szervezetként kezelt csoportok ellen / Fotó: Faizinraz / Shutterstock

Szerdán a közép- és dél-amerikai katonai műveletekért felelős amerikai parancsnokság közölte, hogy a közös műveletek kedden meg is kezdődtek Ecuadorban. „A műveletek erőteljes példái annak az elkötelezettségnek, amelyet Latin-Amerika és a Karib-térség partnerei mutatnak a narko-terrorizmus elleni küzdelemben" – mondta Francis Donovan tábornok.

A bejelentés Donald Trump amerikai elnök szélesebb körű törekvéseinek része lehet, amelyek a latin-amerikai bűnszervezetek és drogkartellek elleni fellépést célozzák.

Az amerikai hadsereg ecuadori műveletének pontos terjedelme egyelőre nem ismert, de több amerikai hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

az Egyesült Államok jelenleg elsősorban logisztikai és hírszerzési támogatást nyújt az ecuadori csapatoknak.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt elmondta, hogy „együtt határozott lépéseket teszünk a narko-terroristák ellen, akik hosszú ideje terrorral, erőszakkal és korrupcióval sújtják az egész félteke polgárait”.

A 2020-as koronavírus-járvány kitörése óta Ecuadorban jelentősen megugrott az emberölések és más erőszakos bűncselekmények száma, miközben a bűnszervezetek egyre nagyobb teret nyertek az országban.

Korábban Ecuador a régió egyik legalacsonyabb erőszakos bűnözési rátájával rendelkezett, ezért Latin-Amerikában gyakran a „béke szigetének” nevezték.

Donald Trump kormánya korábban jelezte, hogy a feltételezett drogcsempészek elleni katonai műveleteit más szárazföldi célpontokra is ki kívánja terjeszteni. Az ecuadori bejelentés arra utal, hogy új front nyílik a katonai offenzívában. Trump arra ösztönözte a latin-amerikai vezetőket is, hogy keményebben lépjenek fel a bűnszervezetek ellen.

Daniel Noboa elnök szintén üdvözölte az együttműködés erősítését. „Új szakaszt kezdünk a kábítószer-kereskedelem és az illegális bányászat elleni harcban” – írta Noboa március 2-án a közösségi médiában.