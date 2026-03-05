Most az egész világot magára haragította az EU: Kínától Amerikáig mindenki kiakadt – faképnél hagyhatják a globális befektetők

Nemzetközi partnerek, uniós tagállamok és iparági szereplők is aggodalmukat fejezték ki az Európai Bizottság új iparpolitikai javaslata, az úgynevezett Industrial Accelerator Act (IAA) miatt, amely "Made in EU" kritériumokkal kívánná erősíteni az európai gyártást.

Komoly nemzetközi és uniós kritikákat váltott ki az Európai Bizottság új javaslata / Fotó: NurPhoto via AFP

A protekcionizmus árnya sejlik fel az EU kereskedelmi partnerei szerint

A Bizottság szerdán ismertetett tervezete a tavaly bemutatott Tisztaipar-megállapodás (Clean Industrial Deal) részeként stratégiai iparágak - köztük az energiaigényes ágazatok, a nettó zéró technológiák gyártása és az autóipari beszállítói lánc - támogatását célozza. A javaslat lényege, hogy

az uniós közbeszerzésekben és állami támogatásokban előnyben részesítené az Európában gyártott, alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékeket, miközben szigorítaná a külföldi befektetések feltételeit egyes stratégiai iparágakban.

A terv azonban már a benyújtása előtt éles bírálatokat váltott ki. Az EU számos kereskedelmi partnere protekcionizmustól tart.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Japán is aggodalmát jelezte az EU "Made in EU" és "Buy European" jellegű kezdeményezései miatt, amelyek szerintük korlátozhatják a piacra jutást a kínai állami hírügynökség, a Xinhua jelentése szerint.

A Kínai Kereskedelmi Kamara az EU-nál (China Chamber of Commerce to the EU) szintén bírálta a javaslatot. A szervezet közleménye szerint a tervezet a piacra jutás feltételeinek átalakításával - például a "Made in EU" szabályokkal, a kötelező technológiatranszferrel és a külföldi befektetések szigorúbb ellenőrzésével - "a szabályalapú nyitott piacról egy exkluzív protekcionista rendszer felé tolhatja el az EU-t", ami bizonytalan jelzést küldhet a globális befektetőknek, köztük a kínai vállalatoknak.

A "Made in EU" és a "Buy European" kapcsán még az uniós tagállamok közt is vita van

Az uniós tagállamok között sincs egység. A szabadkereskedelmet hangsúlyozó országok - köztük Írország és az északi államok - attól tartanak, hogy a szigorú helyi tartalmi követelmények torzíthatják a piacot és növelhetik a bürokráciát.