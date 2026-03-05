Strukturált betétek: a piaci kamatoknál jóval magasabb hozammal csábítanak, de jobb ismerni ezeket a kockázatokat

A „strukturált” szó a banki ajánlatokban általában jól hangzik. Exkluzivitást, kifinomult pénzügyi megoldást sugall, nem ritkán az átlagos betéti kamatoknál magasabb hozammal. A valóság azonban összetettebb: ezek a termékek sokszor inkább hasonlítanak egy feltételekhez kötött fogadásra, mint klasszikus, kiszámítható befektetésre.

Betét vagy fogadás? A strukturált termékek kettős arca / Fotó: Don Mason

Mi az a strukturált termék?

A strukturált termékek lényege, hogy a befektetett tőke hozama egy vagy több mögöttes eszköz – például részvény, kötvényindex vagy devizaárfolyam – jövőbeni alakulásától függ. Fontos, hogy a mögöttes eszköz nem kerül a befektető tulajdonába, csupán annak árfolyamváltozása határozza meg a kifizetést.

Magyarországon két fő típus terjedt el:

strukturált betétek strukturált kötvények

Bár a nevükben szerepel a „betét” vagy „kötvény”, működésük lényegesen eltér a hagyományos formáktól.

Strukturált betét: magas kamat feltételekkel

A strukturált betét az egyszerűbb konstrukció. A bank lejáratkor minimum kamatot vagy kamatprémiumot fizet, ha bizonyos előre rögzített feltételek teljesülnek.

Tegyük fel, hogy a piacon 4 százalékos betéti kamat érhető el, egy bank ezzel szemben évi 8 százalékos prémiumkamatot kínál éves szinten – de csak akkor, ha az EUR/HUF árfolyam a következő egy (vagy néha több) évben végig a 370–390-es sávban marad. Ha bármikor kilép ebből a sávból, a befektető csupán évi 1 százalék minimumkamatot kap.

A konstrukció első pillantásra vonzó: 4 százalék a 8 helyett. Valójában azonban egy árfolyamsávra kötött fogadásról van szó. A befektető nem a piaci kamatnál magasabb hozamot kap „ingyen”, hanem azért, mert vállalja a feltétel nem teljesülésének kockázatát. Strukturált betétnél a tőke jellemzően nominálisan védett, azaz lejáratkor visszajár. Ugyanakkor a reálértéket az infláció csökkentheti, és a futamidő alatt a pénzhez általában nem lehet hozzáférni.

Kétdevizás betét: amikor a „betét” valójában opció

A legismertebb strukturált betéti forma a kétdevizás konstrukció. Itt a befektető például forintot helyez el három hónapra, és a bank az aktuális pénzpiaci kamatnál magasabb – mondjuk évi 8–9 százalékos – hozamot ígér. A feltétel:

ha az euró árfolyama elér egy előre meghatározott szintet (például 390 forintot), akkor a bank a teljes összeget euróra váltja az előre rögzített árfolyamon. Ha az árfolyam nem éri el a küszöböt, marad a forint és jár a kamat. Ha eléri, a befektető eurót kap – akár akarta, akár nem.

A konstrukció lényege, hogy a befektető valójában opciót ír ki a bank javára, és ezért kap kamatprémiumot. A magasabb hozam tehát a vállalt devizakockázat ellenértéke. A probléma ott kezdődik, hogy az átváltás könnyen akkor történhet meg, amikor az ügyfél számára kedvezőtlen az árfolyamhelyzet.