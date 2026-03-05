Strukturált betétek: a piaci kamatoknál jóval magasabb hozammal csábítanak, de jobb ismerni ezeket a kockázatokat
A „strukturált” szó a banki ajánlatokban általában jól hangzik. Exkluzivitást, kifinomult pénzügyi megoldást sugall, nem ritkán az átlagos betéti kamatoknál magasabb hozammal. A valóság azonban összetettebb: ezek a termékek sokszor inkább hasonlítanak egy feltételekhez kötött fogadásra, mint klasszikus, kiszámítható befektetésre.
Mi az a strukturált termék?
A strukturált termékek lényege, hogy a befektetett tőke hozama egy vagy több mögöttes eszköz – például részvény, kötvényindex vagy devizaárfolyam – jövőbeni alakulásától függ. Fontos, hogy a mögöttes eszköz nem kerül a befektető tulajdonába, csupán annak árfolyamváltozása határozza meg a kifizetést.
Magyarországon két fő típus terjedt el:
- strukturált betétek
- strukturált kötvények
Bár a nevükben szerepel a „betét” vagy „kötvény”, működésük lényegesen eltér a hagyományos formáktól.
Strukturált betét: magas kamat feltételekkel
A strukturált betét az egyszerűbb konstrukció. A bank lejáratkor minimum kamatot vagy kamatprémiumot fizet, ha bizonyos előre rögzített feltételek teljesülnek.
Tegyük fel, hogy a piacon 4 százalékos betéti kamat érhető el, egy bank ezzel szemben évi 8 százalékos prémiumkamatot kínál éves szinten – de csak akkor, ha az EUR/HUF árfolyam a következő egy (vagy néha több) évben végig a 370–390-es sávban marad. Ha bármikor kilép ebből a sávból, a befektető csupán évi 1 százalék minimumkamatot kap.
A konstrukció első pillantásra vonzó: 4 százalék a 8 helyett. Valójában azonban egy árfolyamsávra kötött fogadásról van szó. A befektető nem a piaci kamatnál magasabb hozamot kap „ingyen”, hanem azért, mert vállalja a feltétel nem teljesülésének kockázatát. Strukturált betétnél a tőke jellemzően nominálisan védett, azaz lejáratkor visszajár. Ugyanakkor a reálértéket az infláció csökkentheti, és a futamidő alatt a pénzhez általában nem lehet hozzáférni.
Kétdevizás betét: amikor a „betét” valójában opció
A legismertebb strukturált betéti forma a kétdevizás konstrukció. Itt a befektető például forintot helyez el három hónapra, és a bank az aktuális pénzpiaci kamatnál magasabb – mondjuk évi 8–9 százalékos – hozamot ígér. A feltétel:
A konstrukció lényege, hogy a befektető valójában opciót ír ki a bank javára, és ezért kap kamatprémiumot. A magasabb hozam tehát a vállalt devizakockázat ellenértéke. A probléma ott kezdődik, hogy az átváltás könnyen akkor történhet meg, amikor az ügyfél számára kedvezőtlen az árfolyamhelyzet.
Strukturált kötvény: tőkevédelem, de meddig?
A strukturált kötvény ennél is összetettebb. Itt a bank egy kötvénybe csomagol különböző pénzügyi eszközöket (például részvény, részvénykosár, index, árupiaci termék, deviza), és a kifizetés azok teljesítményétől függ.
Képzeljünk el egy kétéves konstrukciót, amelynek hozama az S&P 500 index alakulásától függ:
- Ha az index emelkedik, a befektető részesül a nyereségből.
- Ha kisebb mértékben esik, a névértéket visszakapja.
- Ha viszont az esés meghalad egy előre rögzített, például 20 százalékos küszöböt, a befektető viseli a veszteséget.
Első ránézésre ez tőkevédett megoldásnak tűnik, ez azonban feltételes.
Egy extrém, de nem elképzelhetetlen piaci mozgás esetén jelentős tőkeveszteség érheti a befektetőt.
A „tőkevédelem” sok esetben úgy épül fel, hogy a befektetett összeg nagy részét a bank állampapírba helyezi, a fennmaradó részből pedig opciós ügyleteket köt. Ha a kockázatos rész elvész, az állampapír hozama fedezi a névértéket. Nominálisan nincs veszteség – de öt év inflációja után a reálérték már egészen más képet mutathat.
Korlátozott hozam, nyitott kockázat
A strukturált kötvényeknél szintén jellemző, hogy a hozam felső korlátja is rögzített,
például hiába emelkedik az index 40 százalékkal, a befektető legfeljebb 30 százalékot kap. Vagy több részvény együttes teljesítményéhez kötik a kifizetést: ha az egyik pozitív, a másik negatív, már el is maradhat a hozam.
Szélsőséges esetben pedig előfordulhat, hogy egyetlen eszköz nagyobb esése miatt a kötvény névértékének csak töredékét fizeti vissza a bank. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a hozam korlátozott, miközben a kockázat összetett és nehezen átlátható. A konstrukciók működése sokszor olyan feltételektől függ, amelyek előrejelzése és valószínűsége a befektetési időtávon elenyésző.
Befektetés vagy spekuláció?
A strukturált termékek nem ördögtől valók, bizonyos piaci várakozások mellett, tudatos döntéssel alkalmazhatók. A probléma akkor jelentkezik, amikor a befektető nincs tisztában azzal, hogy valójában milyen kockázatot vállal. A „magas kamat” vagy a „tőkevédelem” önmagában nem elegendő döntési szempont. A kérdés mindig az: milyen feltételek mellett jár a hozam, és mi történik, ha ezek nem teljesülnek?
A strukturált termékek világa közelebb áll az opciós ügyletekhez és a feltételes kifizetésekhez, mint a klasszikus, kiszámítható befektetésekhez. Éppen ezért a legfontosabb szabály változatlan:
csak olyan konstrukcióba érdemes belépni, amelynek működését és kockázatait teljes mélységében értjük. A pénzügyi piacokon ugyanis a legnagyobb veszteséget sokszor nem az árfolyammozgás, hanem a félreértett kockázat okozza.