Zelenszkij a saját csapdájába esett: kitört az energiaválság Ukrajnában, nem hisz a szemének, mennyibe kerül most a gáz – alig akad, aki még eladna nekik

Az ukrán piacon a földgáz ára az elmúlt napokban mintegy 20 százalékkal emelkedett, és kedden elérte áfával együtt számítva a 27 800 hrivnyát, azaz 211 072 forintot ezer köbméterenként – írja az Expro az ExPro Natural Gas Quotations közlése alapján.

Megugrottak a gázárak Ukrajnában annyira, hogy több mint fél éve nem látott szintre kerültek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A belföldi piaci árak ezzel tavaly június óta a legmagasabb szintre emelkedtek. Átszámítva a gáz ára 178 356 forint/ezer köbméter (áfa nélkül), illetve 16 674 forint/MWh.

Ennek ellenére az ukrajnai gázár-emelkedés jóval mérsékeltebb, mint Európában, ahol kedden 25 280 forint/MWh-ra nőtt az ár – ez 2023 januárja óta a legmagasabb szint.

Emiatt jelenleg az európai gáz drágábban forog, mint az ukrán piacon.

Ukrajnában a földgáz ára közvetetten a közel-keleti háború hatására emelkedik. Február 28-án, szombaton az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen, amely válaszul a térség létesítményeit támadja.

Az eszkaláció után zavarok keletkeztek a globális LNG-ellátásban. Katar, a világ második legnagyobb LNG-exportőre leállította a cseppfolyósított földgáz termelését és exportját. Az Egyesült Arab Emírségek szintén felfüggesztette az LNG-kivitelét, miután iráni támadások érték a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajókat.

A globális LNG-kínálat csökkenése miatt az európai gáztőzsdéken meredeken emelkedtek az árak, ami közvetetten az ukrán árakat is felfelé hajtotta.

A hónap elején továbbra is jelentős a kereslet a belföldi piacon, különösen azoknál a kereskedőknél, akik februárban nem vásároltak márciusi mennyiségeket. Eközben a kínálat csökkent, mivel a legtöbb magántermelő már értékesítette a márciusi készleteit.

A kevés megmaradt eladó között szerepel az Ukrnafta és az Ukrnaftoburinnya, amelyek saját gázukat az Ukrán Energiatőzsdén értékesítik. Az Ukrnaftoburinnya például kedden 27 840 hrivnyáért, azaz 210 952 forintért ezer köbméterenként (áfával) adta el a márciusi mennyiséget a tőzsdén.

