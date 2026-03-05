Deviza
Európa legszegényebb országa lazán kivédte a gáz drágulását: pofonegyszerű, hogyan csinálta – nagy tanulság ez a nyugati államoknak

Az Azerbajdzsánnal kötött szerződések segítik Bulgáriának elkerülni a világpiaci áremelkedéseket. Bulgária így kicsi, de valódi védelmet kapott a piaci ársokkok ellen.
VG
2026.03.05, 07:51
Frissítve: 2026.03.05, 08:08

Bulgária az Azerbajdzsánnal kötött hosszú távú gázszerződésnek köszönhetően most is viszonylag nyugodt lehet a gázellátás és az árak miatt, miközben a világpiacon a Közel-Keleten zajló feszültségek miatt az árak erősen megugrottak – mondta Traycho Traykov bolgár energiaügyi miniszter.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens Bulgária kivédte a gáz drágulását: pofonegyszerű, hogyan csinálta
Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus szerint Bulgária kicsi, de valódi védelmet épített ki a piaci áringadozások ellen. Hangsúlyozta: a tőzsdei (spot) gázárak szinte bármilyen hírre azonnal elszállnak, addig Bulgária továbbra is a válság előtt rögzített, sokkal kedvezőbb árakon kapja a gázt Azerbajdzsántól, köszönhetően a 25 évre szóló szerződésnek.

„Ez a szerződés adja most a legnagyobb biztonságot a bolgár gázpiacnak” – fogalmazott Traykov. Hozzátette: az ország évek óta tudatosan törekszik arra, hogy ne csak egy helyről függjön, hanem több forrásból szerezzen be gázt. Így tudják elkerülni, hogy a világpiaci drágulás azonnal és nagyon erősen érintse a bolgár családokat és cégeket.

A miniszter kiemelte, hogy a Közel-Keleten történt eszkaláció előtt már lekötöttek kedvező árú cseppfolyósított földgáz-szállítmányokat (LNG) is. Ezek az előre rögzített árak most különösen értékesek, mert sokkal alacsonyabbak a mostani piaci szinteknél, és így segítik a hazai árak stabilitását. Jelenleg éppen a Bulgargaz állami cég második LNG-szállítmányát rakodják ki.

Ez a hajó 100 millió köbméter gázt hozott az amerikai Sabine Pass terminálról, a Shell közreműködésével. 

Traykov a napokban Bakuban, a Déli Gázfolyosó és Zöld Energia Tanácsadó Testületek ülésein elmondta: Azerbajdzsán jelenleg a bolgár gázfogyasztás kb. 40 százalékát adja a hosszú távú szerződés keretében. Ez a megállapodás nemcsak megbízható szállítást jelent, hanem az európai viszonylatban is egyik legkedvezőbb árat is garantálja.

A kormány szerint ez a kombináció – az azerbajdzsáni csővezetékes gáz és a diverzifikált LNG-beszerzések – együttesen könnyíti meg a háztartások és vállalkozások terheit, növeli az ország energiaellátásának biztonságát, és segít fenntartani a bolgár ipar versenyképességét a mostani nehéz nemzetközi helyzetben.

Oroszország változatlan árakon szállítja a szükséges energiát

Magyarország garanciát kapott arra, hogy az orosz földgáz- és kőolajszállítások a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron érkeznek. Szijjártó Péter szerint ez biztosítja az energiaellátás stabilitását és a rezsicsökkentés fenntartását.

A külügyminiszter bejelentette, hogy az orosz fél vállalta a hatályos szerződések alapján a szállításokat, változatlan áron. A bejelentés különösen jelentős a globális energiapiac jelenlegi bizonytalansága miatt, amelyet többek között az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása okoz.

A miniszter kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai fontosságú mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése. A vezetékek védelme kiemelt feladat, különösen az elmúlt évek infrastruktúratámadásai fényében, például az Északi Áramlat felrobbantása.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a garanciák nem csupán az energiaellátás biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is szolgálják. Ha a szállítások elmaradnának, az energiaárak drámai mértékben emelkedhetnek Magyarországon, ezért a stabil, változatlan árú orosz szállítás kulcsfontosságú.

