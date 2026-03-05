Európa legszegényebb országa lazán kivédte a gáz drágulását: pofonegyszerű, hogyan csinálta – nagy tanulság ez a nyugati államoknak

Bulgária az Azerbajdzsánnal kötött hosszú távú gázszerződésnek köszönhetően most is viszonylag nyugodt lehet a gázellátás és az árak miatt, miközben a világpiacon a Közel-Keleten zajló feszültségek miatt az árak erősen megugrottak – mondta Traycho Traykov bolgár energiaügyi miniszter.

Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus szerint Bulgária kicsi, de valódi védelmet épített ki a piaci áringadozások ellen. Hangsúlyozta: a tőzsdei (spot) gázárak szinte bármilyen hírre azonnal elszállnak, addig Bulgária továbbra is a válság előtt rögzített, sokkal kedvezőbb árakon kapja a gázt Azerbajdzsántól, köszönhetően a 25 évre szóló szerződésnek.

„Ez a szerződés adja most a legnagyobb biztonságot a bolgár gázpiacnak” – fogalmazott Traykov. Hozzátette: az ország évek óta tudatosan törekszik arra, hogy ne csak egy helyről függjön, hanem több forrásból szerezzen be gázt. Így tudják elkerülni, hogy a világpiaci drágulás azonnal és nagyon erősen érintse a bolgár családokat és cégeket.

A miniszter kiemelte, hogy a Közel-Keleten történt eszkaláció előtt már lekötöttek kedvező árú cseppfolyósított földgáz-szállítmányokat (LNG) is. Ezek az előre rögzített árak most különösen értékesek, mert sokkal alacsonyabbak a mostani piaci szinteknél, és így segítik a hazai árak stabilitását. Jelenleg éppen a Bulgargaz állami cég második LNG-szállítmányát rakodják ki.

Ez a hajó 100 millió köbméter gázt hozott az amerikai Sabine Pass terminálról, a Shell közreműködésével.

Traykov a napokban Bakuban, a Déli Gázfolyosó és Zöld Energia Tanácsadó Testületek ülésein elmondta: Azerbajdzsán jelenleg a bolgár gázfogyasztás kb. 40 százalékát adja a hosszú távú szerződés keretében. Ez a megállapodás nemcsak megbízható szállítást jelent, hanem az európai viszonylatban is egyik legkedvezőbb árat is garantálja.

A kormány szerint ez a kombináció – az azerbajdzsáni csővezetékes gáz és a diverzifikált LNG-beszerzések – együttesen könnyíti meg a háztartások és vállalkozások terheit, növeli az ország energiaellátásának biztonságát, és segít fenntartani a bolgár ipar versenyképességét a mostani nehéz nemzetközi helyzetben.