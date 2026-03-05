Elszállt Európa utolsó reménye: nem ad neki több gázt a világ egyik legnagyobb energiaszállító országa, nincs honnan pótolni a katari LNG-t – „Nincs kapacitásunk”

Norvégia nem tudja jelentősen növelni földgáz-kitermelését a közeljövőben, mivel az ország termelői már közel maximális kapacitással üzemelnek – jelentette ki Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter a Bloombergnek adott interjújában.

Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus szerint a norvég gáztermelés gyakorlatilag a felső határán jár és kevés lehetőség van a további bővítésre. „Reméljük, hogy a jelenlegi helyzet nem húzódik el túl sokáig” – tette hozzá. A nyilatkozat hátterében az európai gázpiacon kialakult helyzet áll.

Az európai gázárak meredeken emelkedtek, miután iráni dróntámadás érte Katar egyik legfontosabb LNG-export létesítményét. Emiatt a katari állami energiavállalat, a QatarEnergy ideiglenesen leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését.

Európa nehéz helyzetben

Regionális viszonylatban Európa, valamint az Európai Unió nehezebb helyzetben van, mint vetélytársai többsége:

Az USA olajszükségletét elsősorban Kanadából és saját kitermeléséből fedezi, 2008 óta az OPEC-országokból és a Perzsa-öböl menti államokból történő import meredeken zuhan. A földgázimport 99 százaléka pedig Kanadából érkezik.

Oroszország nettó energia exportőrnek számít, így szükségletét saját termelésből biztosítja.

Kína olajszükségletét tekintve igyekszik diverzifikálni, ám importjának számottevő része Iránból és a Perzsa-öböl országaiból érkezik (48 százalék), Malajzián keresztül pedig feltételezhetően a szankciókkal sújtott iráni és venezuelai olajat vásárol (11 százalék). Az ország földgázszükségletének 58 százalékát saját termelésből, 25 százalékát LNG-importból, 17 százalékát pedig csővezetéken importált, elsősorban orosz eredetű forrásból fedezi.

Mindeközben az Európai Unió olajimportjának 14,5 százaléka az Egyesült Államokból, 12,2 százaléka Kazahsztánból, valamint saját régiós termelésből, gyakorlatilag Norvégiából származik – az északi-tengeri mezőkről 14,6 százalék érkezik.

Gáz-halmazállapotú földgáz tekintetében némileg jobb Európa helyzete, a norvég termelés az 51,8 százalékát biztosítja. Az LNG-ellátásban rosszabb a helyzet: az európai gazdaság kitett a mindenkori amerikai kormányzat akaratának. A cseppfolyós gáz importjának 59,9 százaléka érkezik innen.