BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gáz
gázpiac
Norvégia

Elszállt Európa utolsó reménye: nem ad neki több gázt a világ egyik legnagyobb energiaszállító országa, nincs honnan pótolni a katari LNG-t – „Nincs kapacitásunk”

Az európai gázárak az egekbe szöktek, miután Katar leállította az LNG-exportot. Norvégia nem tudja a kiesett mennyiséget.
VG
2026.03.05, 07:20
Frissítve: 2026.03.05, 07:23

Norvégia nem tudja jelentősen növelni földgáz-kitermelését a közeljövőben, mivel az ország termelői már közel maximális kapacitással üzemelnek – jelentette ki Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter a Bloombergnek adott interjújában.

Gas Stove Flame Burns In Paris Amid Fears Of Energy Price Hike After Strait Of Hormuz Closure Norvégia nem tud több gázt termelni, nincs honnan pótolni a katari LNG-t
Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus szerint a norvég gáztermelés gyakorlatilag a felső határán jár és kevés lehetőség van a további bővítésre. „Reméljük, hogy a jelenlegi helyzet nem húzódik el túl sokáig” – tette hozzá. A nyilatkozat hátterében az európai gázpiacon kialakult helyzet áll.

Az európai gázárak meredeken emelkedtek, miután iráni dróntámadás érte Katar egyik legfontosabb LNG-export létesítményét. Emiatt a katari állami energiavállalat, a QatarEnergy ideiglenesen leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését.

Európa nehéz helyzetben 

Regionális viszonylatban Európa, valamint az Európai Unió nehezebb helyzetben van, mint vetélytársai többsége:

  • Az USA olajszükségletét elsősorban Kanadából és saját kitermeléséből fedezi, 2008 óta az OPEC-országokból és a Perzsa-öböl menti államokból történő import meredeken zuhan. A földgázimport 99 százaléka pedig Kanadából érkezik.
  • Oroszország nettó energia exportőrnek számít, így  szükségletét saját termelésből biztosítja.  
  • Kína olajszükségletét tekintve igyekszik diverzifikálni, ám importjának számottevő része Iránból és a Perzsa-öböl országaiból érkezik (48 százalék), Malajzián keresztül pedig feltételezhetően a szankciókkal sújtott iráni és venezuelai olajat vásárol (11 százalék). Az ország földgázszükségletének 58 százalékát saját termelésből, 25 százalékát LNG-importból, 17 százalékát pedig csővezetéken importált, elsősorban orosz eredetű forrásból fedezi. 
  • Mindeközben az Európai Unió olajimportjának 14,5 százaléka az Egyesült Államokból, 12,2 százaléka Kazahsztánból, valamint saját régiós termelésből, gyakorlatilag Norvégiából származik – az északi-tengeri mezőkről 14,6 százalék érkezik.

Gáz-halmazállapotú földgáz tekintetében némileg jobb Európa helyzete, a norvég termelés az 51,8 százalékát biztosítja.  Az LNG-ellátásban rosszabb a helyzet: az európai gazdaság kitett a mindenkori amerikai kormányzat akaratának. A cseppfolyós gáz importjának 59,9 százaléka érkezik innen.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu