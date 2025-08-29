Megbénul Románia: országos sztrájkhullám veszi kezdetét – elegük lett a megszorításokból

A romániai helyhatóságok péntektől felfüggesztették ügyfélszolgálati tevékenységüket, válaszul a bukaresti kormány 25 százalékos létszámcsökkentési tervére. A mintegy 20 ezer önkormányzati alkalmazottat tömörítő SCOR szakszervezet közölte: a tiltakozás határozatlan időre szól, és egyértelmű üzenet a döntéshozóknak, hogy a falusi és kisvárosi közigazgatás nem bírja el a további megszorításokat.
A kormány számításai szerint a deficitcsökkentő intézkedések részeként közel 40 ezer állami munkahelyet kell megszüntetni. Ebből több tízezret a helyi önkormányzatoknál, ahol a községi hivatalok jelenleg átlagosan 9–10 embert foglalkoztatnak. A mostani intézkedés nyomán ez a szám 7 fő körülire csökkenne. A SCOR szerint ezzel számos község működése kerülhet veszélybe, hiszen már most is túlterheltek az apparátusok.
Az érdekképviselet hangsúlyozta: igazságtalan a településekre hárítani a felelősséget azért, mert bevételeik nem fedezik a költségeiket. A községeknek ugyanis a központi büdzséből kell pótforrást igényelniük, többek között a fogyatékkal élőket segítő 60 ezer személyi ápoló bérére is, ami szerintük valójában állami feladat lenne.
A szakszervezet döntése értelmében az alkalmazottak továbbra is bejárnak dolgozni, és ellátják háttérfeladataikat, de ügyfélszolgálati tevékenységet nem végeznek. A tiltakozás célja annak megakadályozása, hogy a kormány „félnormás hivatalnokok” bevezetésével leépítse a helyi közigazgatást.
A következő hetekben eldőlhet, hogy a központi hatalom hajlandó-e tárgyalni a szakszervezettel, vagy tartja magát a drasztikus létszámcsökkentéshez. Addig viszont a falusi és kisvárosi lakosság gyakorlatilag elérhetetlen ügyfélszolgálatokkal szembesülhet.
A román kormány megszorításai hatalmas tiltakozási hullámot gerjesztettek – még magyarok lakta városokban is utcára vonultak
Országszerte utcára vonultak a román közalkalmazottak, miután a kormány parlamenti vita nélkül, megszorító csomaggal csökkentené a bérpótlékokat és emelné az adókat. A román kormány emeli az áfát, az osztalékadót, és a nyugdíjasoktól is több pénz von el. A tiltakozások Bukaresten túl a magyarok lakta városokat is elérték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.