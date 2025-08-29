Deviza
Megbénul Románia: országos sztrájkhullám veszi kezdetét – elegük lett a megszorításokból

A lépés a kormány által tervezett leépítések ellen irányul, amelyek több tízezer állami munkahely megszüntetését jelenthetik. Határozatlan idejű ügyfélszolgálati szünetet hirdettek Romániában a községi és kisvárosi polgármesteri hivatalok.
VG/MTI
2025.08.29., 19:22
Fotó: Northfoto

A romániai helyhatóságok péntektől felfüggesztették ügyfélszolgálati tevékenységüket, válaszul a bukaresti kormány 25 százalékos létszámcsökkentési tervére. A mintegy 20 ezer önkormányzati alkalmazottat tömörítő SCOR szakszervezet közölte: a tiltakozás határozatlan időre szól, és egyértelmű üzenet a döntéshozóknak, hogy a falusi és kisvárosi közigazgatás nem bírja el a további megszorításokat.

Románia pesszimizmus
Határozatlan idejű ügyfélszolgálati szünetet hirdettek Romániában a községi és kisvárosi polgármesteri hivatalok / Fotó: Shutterstock

A kormány számításai szerint a deficitcsökkentő intézkedések részeként közel 40 ezer állami munkahelyet kell megszüntetni. Ebből több tízezret a helyi önkormányzatoknál, ahol a községi hivatalok jelenleg átlagosan 9–10 embert foglalkoztatnak. A mostani intézkedés nyomán ez a szám 7 fő körülire csökkenne. A SCOR szerint ezzel számos község működése kerülhet veszélybe, hiszen már most is túlterheltek az apparátusok.

Társadalmi ellenállásba ütközik a román költségcsökkentési terv

Az érdekképviselet hangsúlyozta: igazságtalan a településekre hárítani a felelősséget azért, mert bevételeik nem fedezik a költségeiket. A községeknek ugyanis a központi büdzséből kell pótforrást igényelniük, többek között a fogyatékkal élőket segítő 60 ezer személyi ápoló bérére is, ami szerintük valójában állami feladat lenne.

A szakszervezet döntése értelmében az alkalmazottak továbbra is bejárnak dolgozni, és ellátják háttérfeladataikat, de ügyfélszolgálati tevékenységet nem végeznek. A tiltakozás célja annak megakadályozása, hogy a kormány „félnormás hivatalnokok” bevezetésével leépítse a helyi közigazgatást.

A következő hetekben eldőlhet, hogy a központi hatalom hajlandó-e tárgyalni a szakszervezettel, vagy tartja magát a drasztikus létszámcsökkentéshez. Addig viszont a falusi és kisvárosi lakosság gyakorlatilag elérhetetlen ügyfélszolgálatokkal szembesülhet.

A román kormány megszorításai hatalmas tiltakozási hullámot gerjesztettek – még magyarok lakta városokban is utcára vonultak

Országszerte utcára vonultak a román közalkalmazottak, miután a kormány parlamenti vita nélkül, megszorító csomaggal csökkentené a bérpótlékokat és emelné az adókat. A román kormány emeli az áfát, az osztalékadót, és a nyugdíjasoktól is több pénz von el. A tiltakozások Bukaresten túl a magyarok lakta városokat is elérték.

 

