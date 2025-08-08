Trump szerint nincs feltétele a Putyinnal szervezett csúcstalálkozónak

Akkor is kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump amerikai elnök, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Trump és Putyin a jövő héten találkoznak a tervek szerint / Fotó: AFP

Mindezt újságírói kérdésre válaszolva közölte Trump csütörtökön, miután megkérdezték tőle, hogy feltétele-e az amerikai–orosz csúcstalálkozónak egy orosz–ukrán csúcstalálkozó.

A tervezett amerikai–orosz elnöki találkozó kapcsán Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén elmondta, hogy már annak a helyszíne is megvan, ám az nem nyilvános – írja a Magyar Nemzet. Az orosz diplomata közölte, hogy: „Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.

A világszervezet helyettes szóvivője, Farhan Hak szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai–orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”.

Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival – fogalmazott.