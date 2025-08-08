Trump szerint nincs feltétele a Putyinnal szervezett csúcstalálkozónak

Akkor is kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump amerikai elnök, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Mindezt újságírói kérdésre válaszolva közölte Trump csütörtökön, miután megkérdezték tőle, hogy feltétele-e az amerikai–orosz csúcstalálkozónak egy orosz–ukrán csúcstalálkozó.
A tervezett amerikai–orosz elnöki találkozó kapcsán Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén elmondta, hogy már annak a helyszíne is megvan, ám az nem nyilvános – írja a Magyar Nemzet. Az orosz diplomata közölte, hogy: „Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.
A világszervezet helyettes szóvivője, Farhan Hak szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai–orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”.
Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival – fogalmazott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.