Tüke Busz: Pécs megúszta a sztrájkot – 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a sofőrök

A Tüke Busz Zrt. és a szakszervezet közötti többhetes tárgyalássorozat eredményesen zárult, így a pécsiek fellélegezhetnek: nem lesz sztrájk a városban. A megállapodás értelmében július elsejétől minden munkavállaló alapbére 9,5 százalékkal emelkedik. Ez a közösségi közlekedésben működő, önkormányzati és állami tulajdonú társaságok körében az egyik legnagyobb mértékű bérfejlesztésnek számít.

Megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között, így elmarad a Pécsre bejelentett munkabeszüntetés / Fotó: Cedric Pasquinei / Hemis / AFP

Sztrájk helyett béremelés a Tüke Busznál

A szakszervezetet a tárgyalásokon Raposa Gábor alapszervezeti elnök és dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd képviselte, a végső megállapodást pedig Dobi István elnök írta alá. A szakszervezet közleményében kiemelte: a siker a tagok egységes fellépésének és kitartásának köszönhető.

A bérmegállapodás nemcsak a dolgozók, hanem a város közlekedése szempontjából is kulcsfontosságú. Egy esetleges sztrájk megbénította volna Pécs közösségi közlekedését, így az egyezségnek közvetlen hatása van a város mindennapi életére is.