Tüke Busz: Pécs megúszta a sztrájkot – 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a sofőrök

A Tüke Busz Zrt. és a szakszervezet közötti többhetes tárgyalássorozat eredményesen zárult, így a pécsiek fellélegezhetnek: nem lesz sztrájk a városban. A megállapodás értelmében július elsejétől minden munkavállaló alapbére 9,5 százalékkal emelkedik. Ez a közösségi közlekedésben működő, önkormányzati és állami tulajdonú társaságok körében az egyik legnagyobb mértékű bérfejlesztésnek számít.
A szakszervezetet a tárgyalásokon Raposa Gábor alapszervezeti elnök és dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd képviselte, a végső megállapodást pedig Dobi István elnök írta alá. A szakszervezet közleményében kiemelte: a siker a tagok egységes fellépésének és kitartásának köszönhető.
A bérmegállapodás nemcsak a dolgozók, hanem a város közlekedése szempontjából is kulcsfontosságú. Egy esetleges sztrájk megbénította volna Pécs közösségi közlekedését, így az egyezségnek közvetlen hatása van a város mindennapi életére is.
Sztrájkba lépnek a buszvezetők a vármegyeközpontban a hét végén
A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet biztosítani fogja az elégséges szolgáltatást. A sztrájk fő oka az alapbéremelés elmaradása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.