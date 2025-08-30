Deviza
tömegközlekedés
sztrájk
Tüke Busz
Pécs

Tüke Busz: Pécs megúszta a sztrájkot – 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a sofőrök

Júliustól 9,5 százalékkal nő a dolgozók alapbére, ami az egyik legnagyobb béremelésnek számít a közösségi közlekedésben. Megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között, így elmarad a Pécsre bejelentett munkabeszüntetés.
VG
2025.08.30., 15:30

A Tüke Busz Zrt. és a szakszervezet közötti többhetes tárgyalássorozat eredményesen zárult, így a pécsiek fellélegezhetnek: nem lesz sztrájk a városban. A megállapodás értelmében július elsejétől minden munkavállaló alapbére 9,5 százalékkal emelkedik. Ez a közösségi közlekedésben működő, önkormányzati és állami tulajdonú társaságok körében az egyik legnagyobb mértékű bérfejlesztésnek számít.

Pécs, Tüke Busz sztrájk munkabeszüntetés közlekedés
Megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között, így elmarad a Pécsre bejelentett munkabeszüntetés / Fotó: Cedric Pasquinei / Hemis / AFP

Sztrájk helyett béremelés a Tüke Busznál

A szakszervezetet a tárgyalásokon Raposa Gábor alapszervezeti elnök és dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd képviselte, a végső megállapodást pedig Dobi István elnök írta alá. A szakszervezet közleményében kiemelte: a siker a tagok egységes fellépésének és kitartásának köszönhető.

A bérmegállapodás nemcsak a dolgozók, hanem a város közlekedése szempontjából is kulcsfontosságú. Egy esetleges sztrájk megbénította volna Pécs közösségi közlekedését, így az egyezségnek közvetlen hatása van a város mindennapi életére is.

Sztrájkba lépnek a buszvezetők a vármegyeközpontban a hét végén

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet biztosítani fogja az elégséges szolgáltatást. A sztrájk fő oka az alapbéremelés elmaradása.

 

3 perc
pályafelújítás

Csak nézett a GYSEV, milyen pályákat vett át - azonnali beavatkozásokról döntött

Jó kezekbe került néhány MÁV-vonal, lesz sorompóprogram is.
2 perc
sztrájk

Tüke Busz: Pécs megúszta a sztrájkot – 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a sofőrök

Júliustól 9,5 százalékkal nő a dolgozók alapbére, ami az egyik legnagyobb béremelésnek számít a közösségi közlekedésben.
2 perc
ukrán nagykövet

Példátlan diplomáciai incidens: Szalay-Bobrovniczky szerint az EU megszegte saját szabályait

A honvédelmi miniszter Koppenhágából hazatérve arról számolt be, hogy kemény szóváltása volt Kaja Kallasszal, és ismét megerősítette: Magyarország békepárti álláspontja változatlan.

