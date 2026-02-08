Csődbe ment a legnagyobb orosz kriptobányász, ám nem a kriptók mélyrepülése miatt

A csőd közelébe került a legnagyobb orosz kriptobányász, a BitRiver, ám ennek az oka a híradások szerint nem a kriptopiac és a bitcoin hónapok óta tartó lejtmenete áll a háttérben, hanem olyan tényezők, mint a cég ellen még az orosz-ukrán háború kezdetén bevezetett szankciók, vagy épp a kriptobányászat tilalma egyes oroszországi régiókban állnak.

Az orosz kriptobányász nem a bitcoin zuhanása miatt került bajba / Fotó: tungtaechit

A kriptobányász hiába kapott előleget, nem szállította le a gépeket

A fizetésképtelenséget egy több mint 700 millió rubel (közel 3 milliárd forint) értékű előleg indította el, melyet az En+ leányvállalata, az Infrastructure Siberia fizetett ki a BitRiver 98 százalékos tulajdonosa, a Fox Group számára, bányászati eszközökért, ám a vállalat azokat nem szállította le. Az ügyben már tavaly áprilisban jogosnak ítélte az Infrastructure Siberia követelését egy irkutszki választottbíróság, ám a BitRiver alapítója és vezérigazgatója, Igor Runyec vitatja a vádakat.

Január 27-én azonban egy szverdlovszki bíróság is az Infrastucture Siberia javára ítélt, és megfigyelés alá helyezte a bticoinbányász tulajdonosát. Mindez óriási változás a cég életében, mely a 2024-es opénzügyi évben még több mint 10 milliárd rubel bevételt ért el. Fénykorában a BitRiver 533 MW áramot használt 15 adatközpontjában, ahol összesen 175 ezer bányagép működött.

A BitRiver kálváriája nem most kezdődött

Ám a Cryptonews összefoglalja szerint a BitRiver problémái túlmutatnak az En+ felé fennálló adósságon. Az Irkutszk régióban található adatközpontok nem működnek a régió déli felét célzó bányászati tilalom után, ahogy a Burjátföldre tervezett 100 MW-os adatközpont sem kezdte meg a működését, miután az idei évtől ott is tilos a bitcoinok bányászata.

Tavaly februárban pedig egy 40 MW-os, ingusföldi központ működésének vetettek véget a hatóságok a tilalom életbe lépése után. A cégtől a bíróságon további 133 millió rubelt követel az En+ Sbyt és 640 millió rubelt az Irkutsk Electrric Grid Company a villanyszámlák késedelmes fizetése miatt.

Mindeközben Runyect a hatóságok őrizetbe vették és vagyona eltitkolásával vádolják, amivel a cégvezető az adófizetést igyekezett elkerülni.

A bíróság egyelőre háziőrizetet rendelt el a vállalkozóval szemben. Azonban a BtiRiver kálváriája és a bányászati tilalmak ellenére a kriptobányászat továbbra is népszerű Oroszországban, így a hálózatüzemeltető szerint tavaly 33 százalékkal nőtt a hálózatra kapcsolt bányagépek és adatközpontok kapacitása, elérve a 4 GW-ot.