Eddig totális bukta az amerikai és európai autógyártóknak az elektromos átállás – horribilis összeget égetett el a Tesla és a Mercedes
Az amerikai és európai autómárkák eddig csaknem 114 milliárd dollárt veszítettek az elektromos járműveken − írja a New York Post.
A lap emlékeztet rá, hogy mindössze két évvel ezelőtt Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója kijelentette: „Hiszünk egy teljesen elektromos jövőben.” Sőt, azt is állította, hogy az elektromos járművek piacán tapasztalt kihívások csupán átmeneti akadályok.
A dolgok azonban gyökeresen megváltoztak az elmúlt időszakban: január 8-án jelentette be a GM, hogy 7,1 milliárd dolláros veszteséget számol el, amelyből 6 milliárd dollár Barra sikertelen elektromosjármű-stratégiája miatt keletkezett.
Az SEC-hez benyújtott beadványában a vállalat arra is figyelmeztetett, hogy idén további leírásokat fog elszámolni az elektromosjármű-kapacitás stratégiai átszervezésének részeként. A GM lépése kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy a Ford is bejelentette, hogy 19,5 milliárd dolláros leírást ír elő elektromosjármű-üzletágában.
A Ford döbbenetes, 35,1 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel az elektromosjármű-üzletágában történt katasztrófán, ami az amerikai lap szerint is felveti a kérdést:
Miért van még mindig állása Jim Farley-nek, a Ford vezérigazgatójának?
A Ford katasztrófája a modern autózás történetébe az egyik legnagyobb fiaskóként fog befutni, Farley mégis 24,9 millió dolláros kártérítést kapott 2024-ben.
Egyre több elektromos autó fogy a világban, de van egy bökkenő
Az autóipar helyzetét csak bonyolítja, hogy eközben a globális elektromosjármű-eladások emelkednek. Tavaly mintegy 20,7 millió elektromos járművet adtak el, 20 százalékos a növekedés 2024-hez képest,
de a számok félrevezetők, mivel ezeknek az elektromos járműveknek közel kétharmadát Kínában értékesítették.
A 20,7 millió eladott elektromos járműből
- 12,9 milliót Kínában,
- 4,3 milliót Európában,
- 1,8 millió darabot Észak-Amerikában adtak el.
Az utóbbi a globális összérték 9 százaléka. Ráadásul az elektromos járművek eladása az Egyesült Államokban mindössze 1 százalékkal nőtt 2025-ben, Kanadában pedig óriási, 41 százalékos volt a visszaesés.
Az amerikai székhelyű, tisztán elektromos járművek gyártóinak is gyenge 2025-ös évük volt. A Tesla, amely jelenleg a világ második legnagyobb elektromosjármű-gyártója, 9 százalékkal csökkentette eladásait 2025-ben. A CNBC arról számolt be, hogy ez megdöbbentő fordulat volt Elon Musk számára.
A Porsche is óriásit bukott
Az egyik legnagyobb kárt a Porsche szenvedte el. Az autógyártó 2022-ben azt vállalta, hogy 2025-re az értékesítés fele vagy teljesen elektromos, vagy hibrid lesz, és 2030-ra a tisztán elektromos autók a profit több mint 80 százalékát teszik majd ki.
Ez olyannyira nem történt meg, hogy tavaly októberben a Porsche a harmadik negyedévben 1,1 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el.
Egy vállalati tisztviselő szerint a veszteség a Porsche termékportfóliójának átalakításával járó költségeket tükrözi, hogy az elektromos járművek iránti gyenge kereslet miatt visszatérjen a benzinüzemű járművekhez. A hónap elején a Porsche elismerte, hogy 1,9 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el elektromosjármű-beruházásain. Ahogy egy hírportál megjegyezte, a veszteségek „olyan projektekből erednek, amelyek nem vonzották az ügyfeleket, különösen Kínában és az Egyesült Államokban”. Az eladások ezeken a piacokon „jelentősen visszaestek, ami arra késztette a vállalatot, hogy több tervezett elektromosjármű-projektet leállítson vagy visszafogjon”.
Az amerikai lap mérlegbeszámoló alapján kiszámolta, hogy hét autógyártó veszteségei összesen csaknem 114 milliárd dollárt tettek ki.
A lap becslése szerint 2022 és 2025 harmadik negyedéve között (beleértve a Ford és a GM leírásait is) a hagyományos autógyártók összesen 83,6 milliárd dollárt veszítettek elektromosjármű-üzletágukon. Eközben a Lucid és a Rivian együttes vesztesége körülbelül 30,2 milliárd dollár volt.
A Mercedes elektromosjármű-eladásai 23 százalékkal, 185 100 darabra estek vissza 2024-ben, és a vállalat 5,45 milliárd dolláros költségcsökkentési programot jelentett be. A Mercedes a múlt hónapban arról számolt be, hogy 2025-ben az elektromos járművek értékesítése – egy olyan szegmens, amely úgy tűnik, magában foglalja a hibrideket is – stagnált.
Megbecsültük az autógyártók járművenkénti veszteségeit is, és arra jutottunk, hogy a hét autógyártó cég 5,4 millió elektromos járművet gyártott 2022 és 2025 harmadik negyedéve között, és átlagosan elképesztő, 20 887 dolláros veszteséget szenvedtek el eladott elektromos járműveik után
− írja a New York Post. A lap emlékeztet rá, hogy 2024 végén a Volkswagen bejelentette, hogy 2030-ig 35 ezer munkahelyet szüntet meg, részben az elektromos járművek gyártásának növelésére irányuló törekvése, részben pedig a németországi magas energiaköltségek miatt. Tavaly októberben pedig a Mercedes elindította a vállalat történetének legnagyobb létszámú leépítését, azt tervezi, hogy a következő néhány évben mintegy 30 ezer munkavállalót ösztönöz távozásra.
„Nincs elég bolond, aki megvenné őket”
Valójában a gigantikus veszteségekben semmilyen meglepetés nincs. Az elektromos autózás történelme nem más, mint kudarcok sorozata az elmúlt évszázadban. Ráadásul az elektromos járművek mindig is rétegtermékek voltak, amelyeket főként a jómódú háztartások vásároltak.
Az Egyesült Államokban az elektromosautó-tulajdonosok több mint fele évente több mint 100 ezer dollárt keres, 75 százalékuk férfi, 87 százalékuk pedig fehér. Még 2009-ben Johan de Nysschen, az Audi of America akkori elnöke gúnyolódott az új, tisztán elektromos Chevy Volton, mondván: senki nem fog 15 ezer dolláros felárat fizetni egy olyan autóért, amely egy Corollával versenyez. Majd azzal folytatta, hogy az elektromos autók főként az értelmiségi elitnek szólnak, akik meg akarják mutatni, mennyire felvilágosult lelkek.
Szóval egyszerűen nincs elég bolond, aki megvegye őket.