Eddig totális bukta az amerikai és európai autógyártóknak az elektromos átállás – horribilis összeget égetett el a Tesla és a Mercedes

Az amerikai és európai autómárkák eddig csaknem 114 milliárd dollárt veszítettek az elektromos járműveken − írja a New York Post.

A lap emlékeztet rá, hogy mindössze két évvel ezelőtt Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója kijelentette: „Hiszünk egy teljesen elektromos jövőben.” Sőt, azt is állította, hogy az elektromos járművek piacán tapasztalt kihívások csupán átmeneti akadályok.

A dolgok azonban gyökeresen megváltoztak az elmúlt időszakban: január 8-án jelentette be a GM, hogy 7,1 milliárd dolláros veszteséget számol el, amelyből 6 milliárd dollár Barra sikertelen elektromosjármű-stratégiája miatt keletkezett.

Az SEC-hez benyújtott beadványában a vállalat arra is figyelmeztetett, hogy idén további leírásokat fog elszámolni az elektromosjármű-kapacitás stratégiai átszervezésének részeként. A GM lépése kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy a Ford is bejelentette, hogy 19,5 milliárd dolláros leírást ír elő elektromosjármű-üzletágában.

A Ford döbbenetes, 35,1 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel az elektromosjármű-üzletágában történt katasztrófán, ami az amerikai lap szerint is felveti a kérdést:

Miért van még mindig állása Jim Farley-nek, a Ford vezérigazgatójának?

A Ford katasztrófája a modern autózás történetébe az egyik legnagyobb fiaskóként fog befutni, Farley mégis 24,9 millió dolláros kártérítést kapott 2024-ben.

Egyre több elektromos autó fogy a világban, de van egy bökkenő

Az autóipar helyzetét csak bonyolítja, hogy eközben a globális elektromosjármű-eladások emelkednek. Tavaly mintegy 20,7 millió elektromos járművet adtak el, 20 százalékos a növekedés 2024-hez képest,

de a számok félrevezetők, mivel ezeknek az elektromos járműveknek közel kétharmadát Kínában értékesítették.

A 20,7 millió eladott elektromos járműből

12,9 milliót Kínában,

4,3 milliót Európában,

1,8 millió darabot Észak-Amerikában adtak el.

Az utóbbi a globális összérték 9 százaléka. Ráadásul az elektromos járművek eladása az Egyesült Államokban mindössze 1 százalékkal nőtt 2025-ben, Kanadában pedig óriási, 41 százalékos volt a visszaesés.