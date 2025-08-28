Üvegvisszaváltás: Szlovákia meglépte, amire Magyarországon nagyon várnak – vége a bosszúságnak, működésbe állt a szuperautomata

Műanyag palackot, üveg- és fém italosdobozokat zsákos beöntéssel visszaváltani képes automata használatát tesztelik Szlovákiában, Pozsonyban. A gépbe nem egyesével kell belehelyezni az üvegeket, hanem akár száz darabot is bele lehet egyszerre önteni, így jelentősen felgyorsítja a visszaváltást.

A legtöbb automatába egyesével kell belehelyezni az üvegeket / Fotó: Hagymási Bence

A bulk-feed technológiát alkalmazó automata Magyarországon sem ismeretlen, ilyen gépet Pilisvörösváron tesztelnek. A Mohu a pilot projekt eredményei alapján dönt arról, hogy telepít-e további gyorsvisszaváltó automatákat az új REpontokra, illetve a már megszokott, egyenként bedobós gépek mellé.

A hazai lakosság gyorsan megszokta a visszaváltási rendszert

Tavaly január elsejétől szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú és 0,1 - 3 literig terjedő űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül. A fogyasztók betétdíjas termékek után 50 forint visszaváltási díjat fizetnek vásárláskor.

Az összeget a vásárlók visszakapják, ha az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra visszaviszik. Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója augusztus elején azt mondta, hogy a tavalyi bevezetés óta a hazai lakosság több mint 2,7 milliárd darab visszaváltási díjas terméket vitt vissza a REpont automatákba vagy kézi átvételi pontokra.

Az idei nyár rekordokat hozott a visszaváltás terén: egyes napokon a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta a 15 milliót. A mostani 80 százalékos visszaváltási arány európai viszonylatban is kiváló eredmény, és várhatóan 2026-ra állandósul majd a 90 százalék feletti érték.