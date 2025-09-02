Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Belgium
döntés
Palesztina

Győzött a belga külügyminiszter, Belgium elismeri a palesztin államot az ENSZ közgyűlésén

Hosszú vita után sikerült megelőzni a politikai válságot, ugyanis erősen feszült volt a helyzet a döntés előtt, Belgium centrista külügyminisztere blokkolta volna a kormányzati munkát.
Andor Attila
2025.09.02., 11:50

Belgium is nyomást gyakorol Izraelre, és életben kívánja tartani a kétállami megoldást a konfliktus lezárása érdekében. Emellett 12 különböző szankciót is bejelentettek, beleértve, hogy nem importálnak termékeket a megszállt területekről – írja a The Guardian.

Belgium
Hosszú vita előzte meg a döntést Belgiumban, győzött Maxime Prévot / Fotó: AFP

Maxime Prévot miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter az éjszaka folyamán jelentette be a nehezen meghozott döntést, miután bonyolult tárgyalásokat folytattak a kormányzó ötpárti koalícióban. 

A kompromisszum elhárít egy politikai válságot a viszonylag új belga kormányon belül.

Prévot, a centrista külügyminiszter, azzal fenyegetőzött, hogy blokkolja a kormányzati munkát, ha nem születik megállapodás az elismerésről, vagy ha szigorúbb hangot vesznek fel Izraellel szemben.

A múlt héten a miniszterelnök, Bart de Wever, egy flamand nacionalista, kontraproduktívnak és értelmetlennek nevezte az elismerést a Hamász teljes lefegyverzése nélkül.

A belga kormány emellett nemkívánatos személynek nyilvánít két szélsőjobboldali izraeli minisztert, 

Itamar Ben Gvirt és Bezalel Smotrichot, valamint számos erőszakos izraeli telepest és Hamász-vezetőt. Prévot az X-en azt írta: 

Tekintettel a Palesztinában és különösen Gázában zajló humanitárius tragédiára, valamint az Izrael által a nemzetközi jogot megsértő erőszakra, tekintettel nemzetközi kötelezettségeire, beleértve a népirtás kockázatának megelőzésére vonatkozó kötelességét, Belgiumnak határozott döntéseket kellett hoznia az izraeli kormányra és a Hamász terroristákra nehezedő nyomás fokozása érdekében. 

Jelezte, hogy Belgium elismeri Palesztinát az ENSZ e hónapban tartandó közgyűlésén. Franciaország már júliusban bejelentette ezt a szándékát abban a reményben, hogy lendületet ad a béke megteremtésének. Ugyanakkor a belga királyi elismerési rendeletet csak az utolsó túsz szabadon bocsátásával adnák ki.

