Újabb botrány a Tisza körül: Magyar Péter barátját nevezte ki, aki ellen vizsgálat folyik – miatta

Trentin Balázs volt az egyik központi figurája annak a KEHI-vizsgálatnak, amelyet a Diákhitel Központ túlárazott szerződései miatt indított a hivatal. Magyar Péter silány minőségű tanulmányokat rendelt a Tisza Szigetek jelenlegi országos koordinátorának cégétől.
Andor Attila
2025.09.22, 10:20
Frissítve: 2025.09.22, 10:44

Trentin Balázs, a Tisza Szigetek országos koordinátora volt annak a céghálónak a központi eleme, amely a KEHI vizsgálata szerint jelentős túlárazással dolgozott be a Diákhitel Központnak, miközben Magyar Péter ült a vállalat igazgatói székében – írja az Ellenpont.  Trentin kulcscégeinek bevételei egyből elapadtak, amint Magyart elmozdították a Diákhitel Központ éléről. Kettejük közös munkája azonban nem most kezdődött.

botrány
Magyar Péterékről újabb botrány derült ki  / Fotó: Marton Monus / REUTERS

2022-ben a Troiának, Trentin cégének kizárólag a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központtal kötött szerződésből keletkezett bevétele: egy áfával közel 17 millió forintos megállapodás alapján egy 40 oldalas tanulmányt és vezetői prezentációt kellett készítenie a diákhitel nemzetgazdasági hatásairól.

A tanulmány nagyobbik fele irreleváns információkból, például egy a kutatás tárgyához nem kapcsolódó nemzetközi kitekintésből, illetve egy finn tanulmányból gyakorlatilag szó szerint átvett módszertani leírásból áll.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatából kiderült, hogy egy egész sor túlárazott szerződés születhetett Magyar Péter vezetése alatt a Diákhitel Központ és olyan konzultációs cégek között, amelyek egy érdekeltségi körhöz tartoztak. 

Az egyik ilyet a Think&Tank nevezetű vállalat készítette, amely a KEHI-jelentés szerint 14,7 millió forintért bonyolította le a Diákhitel Központnak a „Középiskolai fenntartható fejlődés, e-mobilitás” kampányt. Azonban a jelentés szerint a „reális ellenértéke ennek mindössze a töredéke” volt. Egy másik alakalommal egy First Voice nevű Kft.-t 14,5 millióért bízta meg a központ egy olyan kutatással, ami – szintén a KEHI szerint – kétmillióból megvalósítható lett volna. És mi a közös ezekben? Trentin Balázs személye.
A Think&Tank Kft. tulajdonosa egy olyan cégnek (Kondorkó POD Kft.), amelynek ügyvezetője 2021 szeptembere óta Trentin volt.
A First Voice Kft. székhelye 2023 márciusa és 2024 októbere között megegyezett a Think&Tank székhelyével, ügyvezetője (Ézsiás Beatrix) korábban a Think&Tank ügyvezetője volt.
Vagyis Trentin és Magyar Péter között rendszeres üzleti kapcsolat volt akkoriban, amikor Magyar a Diákhitel Központ vezetője volt. Ez az üzleti kapcsolat pedig olyan gyanús szerződésekre vonatkozik, amely a KEHI érdeklődését is felkeltették.

Magyar nélkül nem megy 

Érdemes a cég pénzügyeinek alakulására is egy pillantást vetni: míg 2020–2021-ben érdemi bevétellel nem rendelkezett a Kondorkó, a Diákhitellel kötött felülárazott szerződés évében valóságos áttörést produkált: 180 millió forintos árbevételt termelt a cég, majd 2023-ban még nagyobbat szakított, 408,5 millió forintos árbevétellel zárt Trentin cége. 2024-ben, Magyar Péter politikai színre lépésének évében viszont már nem végzett gazdasági tevékenységet. Idén pedig már végrehajtás alá is került a cég: úgy tűnik, a vállalatnak akkor ment csak jól, míg Magyar Péter a Diákhitel élén ült.

