Orbán Viktor számadást készített Szent Mihály napján: "Nem lesz benne sok köszönet"

„Újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában” – áll a kormányfő Facebook-bejegyzésében.

A nemrég elfogadott családpolitikai intézkedéseket idézte fel a miniszterelnök / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Adómentes lett a csed és a gyed, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük.

Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor.

Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron.

Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet.

Már nyílnak a pénzcsapok

Októbertől a háromgyermekes, januártól pedig a kétgyermekes anyák szja-mentessége is életbe lép. Az édesanyák szja-mentessége az államkasszának drága, ugyanakkor indokolt, mivel az a legjobb, ha minél több pénz marad a magyar családoknál.

Az érintettek kedvezménnyel növelt fizetése akár havi százezer forinttal is emelkedhet.

Az édesanyák szja-mentessége a kormányfő tájékoztatása szerint mintegy 4000 milliárd forintot hagy a családoknál, ennyivel lesz soványabb az állam. Orbán Viktor szerint ugyanakkor ez mégis helyes, mert „minél több pénz marad a családoknál, az annál jobb”.

Orbán Viktor kiemelte, hogy megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt egy többlépcsős folyamatban, aminek a végén egymillió olyan édesanya, aki legalább két gyermeket szült, függetlenül attól, hogy a gyermeke kiskorú vagy nagykorú, élete végéig nem fizet majd személyi jövedelemadót.

Erre a biztonságra a családoknak szüksége van, és a kormány meg is tudja valósítani, mert van rá pénzügyi fedezet.