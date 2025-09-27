Deviza

Még négyet kell aludni és kinyílnak a pénzcsapok Magyarországon: Orbán Viktor elmondta, mi következik – "Drága, de indokolt"

Októbertől a háromgyermekes, januártól pedig a kétgyermekes anyák szja-mentessége is életbe lép. Orbán Viktor szerint az édesanyák szja-mentessége az államkasszának drága, ugyanakkor indokolt, mivel az a legjobb, ha minél több pénz marad a magyar családoknál. Az érintettek kedvezménnyel növelt fizetése akár havi százezer forinttal is emelkedhet.
Németh Anita
2025.09.27., 07:40

Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos, péntek reggeli rádióinterjújában szó esett az édesanyák szja-mentességéről is. A kormányfő röviden úgy jellemezte az intézkedést, hogy „drága és indokolt”. A tájékoztatása szerint mintegy 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, ennyivel lesz soványabb az állam. Orbán Viktor szerint ugyanakkor ez mégis helyes, mert „minél több pénz marad a családoknál az annál jobb”.

ORBÁN Viktor Édesanyák szja-mentessége: Orbán Viktor elárulta, hogy mennyibe fáj az államnak
Édesanyák szja-mentessége: Orbán Viktor elárulta, hogy mennyibe fáj az államnak / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Orbán Viktor kiemelte, hogy megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt egy többlépcsős folyamatban, aminek a végén 

egymillió olyan édesanya, aki legalább két gyermeket szült, függetlenül attól, hogy a gyermeke kiskorú vagy nagykorú, élete végéig nem fizet majd személyi jövedelemadót.

Erre a biztonságra a családoknak szüksége van és a kormány meg is tudja valósítani, mert van rá pénzügyi fedezet.

Az édesanyák szja-mentessége napokon belül igényelhető, íme a részletek

Október 1-jén, azaz jövő hét közepén lép életbe a háromgyerekes anyák szja-mentessége. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény már az októberi fizetésben érvényesíthető.

A mentességre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt.

A kedvezmény ezáltal nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető

– közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fontos, hogy az adómentesség nem érinti a családi adó- és járulékkedvezményt: az továbbra is megosztható vagy átadható a házastársnak, illetve érvényesíthető az éves szja-bevallásban.

Mivel az új szabály munkabérre, megbízási díjra, egyéni vállalkozói kivétre és átalányban megállapított jövedelemre vonatkozik,

nyugdíj mellett dolgozó anyák is kérhetik az adómentességet.

Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – számolt be a Világgazdaság egy korábbi cikkében.

Tehát az érintett anyák nettó fizetése akár egymillió forintnál is többel nőhet éves szinten az adómentességgel.

Már novemberben készhez kaphatják a családi adókedvezménnyel növelt fizetést az édesanyák

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg október 1-jétől, így már a novemberben utalt októberi fizetés is magasabb lehet. Aki ezt elfelejti vagy nem akarja megtenni, annak sem kell tartania attól, hogy pénzt veszít el, mivel a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is kérhető.

Édesanyák szja-mentessége: Orbán Viktor elárulta, hogy mennyibe fáj az államnak Young,Nuclear,Family,Playing,With,Toys,In,A,Living,Room, család, családi adókedvezmény
Januártól a kétgyermekes anyák is kérheti az szja-mentességet / Fotó: Shutterstock

2026-tól tovább bővül az érintettek köre: januártól a kétgyermekes anyák is kérhetik az szja-mentességet.  A kedvezményt az anyák életkorától függően négy lépcsőben vezetik be, és 2029. január 1-jétől vonatkozik majd minden kétgyermekes anyára. A menetrend tehát a következő lesz:

  • a 40 év alatti kétgyermekes anyák 2026. január 1-jétől lesznek adómentesek;
  • 2027-től a 40 és 50 év közöttiek;
  • 2028-tól az 50 és 60 év közöttiek;
  • 2029 januárjától pedig a 60 év felettiek adómentességét vezetik be.

Ma a háromgyermekes anyák száma 200-250 ezer fő, míg a kétgyermekesek köre 600-700 ezer fő. Azaz a kormány legújabb családi adókedvezménye mintegy egymillió dolgozó anyát és a családjukban még több magyart érinthet lapunk számítása szerint.

