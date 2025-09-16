Már az ukránok is a NATO-n nevetnek: feltárták, hogyan vallott kudarcot a Nyugat Lengyelországban – semmit se értek a csúcsmodern fegyverek az oroszok ellen

Oroszország szeptember 9-10-én éjjel végrehajtott támadása új fejezetet nyitott a háborúban. Körülbelül két tucat harci drón repült át Ukrajnán és lépte át a lengyel határt. A lengyel fegyveres erők kénytelenek voltak tüzet nyitni és négy repülőteret lezárni. Az ukrán források azóta találgatják, hogy erődemonstráció, elterelés vagy véletlen volt-e az incidens, amiben azonban ők is megegyeznek, hogy a NATO-reakcióideje leszerepelt — közölte a European Pravda.

A Lengyelországba berepülő drónok közül keveset sikerült biztonságosan kilőni / Fotó: Anelo / shutterstock

Először is, a hadsereg hatékonysága sok kívánnivalót hagyott maga után. Annak ellenére, hogy viszonylag kevés drón repült a lengyel légtérben, és a NATO-szövetségesek is csatlakoztak a lelövésükhöz – még holland F-35-ös vadászgépeket is bevetettek –, csak néhány drónt sikerült elfogni.

Az egyik akadálytalanul átrepülte Lengyelország felét, és az ukrán határtól 300 km-re egy mezőn zuhant le, miután kifogyott az üzemanyaga. Egy másik szinte Gdańskig jutott el anélkül, hogy észrevették volna.

A NATO reakciója alulmúlta az elképzeléseket

Másodszor, kérdések merülnek fel a NATO reakciójával kapcsolatban. Sokan Ukrajnában csalódottak voltak, hogy a Szövetség nem hivatkozott az 5. cikkelyben foglalt kollektív védelemre.

A támadás szándékossága abból is feltételezhető, hogy éppen nem lépte át a választámadáshoz szükséges küszöböt.

Valójában Oroszország szándékosan úgy tervezte meg a támadást, hogy elkerülje a válaszlépést. Ezért a Lengyelország ellen irányított drónokból még a robbanóanyagokat is eltávolították. Oroszország nem akar háborút indítani a NATO ellen. Célja, hogy a világ előtt feltárja a szövetség gyengeségeit, és feszegesse a határokat. Fontos azt is felismerni, hogy a Kreml a szeptember 9–10-i támadás után győztesként került ki, teljes mértékben elérve célját.

És ha a Nyugat nem tud megfelelő választ adni, akkor Oroszország további eszkalációja nem fog sokáig váratni magára.

Nem az első átrepülés Európán

Az első NATO-határ megsértése orosz drón által valójában még 2022 márciusában történt, amikor egy szovjet gyártmányú Strizh drón láthatóan akadálytalanul repült át a régión és Zágrábban, Horvátország fővárosában zuhant le, 40 autót megrongálva.

Az általános vélekedés szerint ezek véletlen, "nem szándékos” megsértések voltak a NATO légterének, és ezért nem tekinthetők a Szövetség elleni támadásoknak.

Azonban például az ukrán dunai kikötők elleni támadások során Kijev szerint az oroszok szándékosan romániai területen keresztül irányították a drónokat és rakétákat, ahol mind a légvédelem, mind a képzett katonai személyzet hiányos. A legutóbbi 19 drón célja — amely közel egyszerre lépte át a lengyel határt — a lengyel katonai eszközök szándékos megcélzása lehetett az ukrán értelmezés szerint.