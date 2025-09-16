Oroszország szeptember 9-10-én éjjel végrehajtott támadása új fejezetet nyitott a háborúban. Körülbelül két tucat harci drón repült át Ukrajnán és lépte át a lengyel határt. A lengyel fegyveres erők kénytelenek voltak tüzet nyitni és négy repülőteret lezárni. Az ukrán források azóta találgatják, hogy erődemonstráció, elterelés vagy véletlen volt-e az incidens, amiben azonban ők is megegyeznek, hogy a NATO-reakcióideje leszerepelt — közölte a European Pravda.
Először is, a hadsereg hatékonysága sok kívánnivalót hagyott maga után. Annak ellenére, hogy viszonylag kevés drón repült a lengyel légtérben, és a NATO-szövetségesek is csatlakoztak a lelövésükhöz – még holland F-35-ös vadászgépeket is bevetettek –, csak néhány drónt sikerült elfogni.
Az egyik akadálytalanul átrepülte Lengyelország felét, és az ukrán határtól 300 km-re egy mezőn zuhant le, miután kifogyott az üzemanyaga. Egy másik szinte Gdańskig jutott el anélkül, hogy észrevették volna.
Másodszor, kérdések merülnek fel a NATO reakciójával kapcsolatban. Sokan Ukrajnában csalódottak voltak, hogy a Szövetség nem hivatkozott az 5. cikkelyben foglalt kollektív védelemre.
A támadás szándékossága abból is feltételezhető, hogy éppen nem lépte át a választámadáshoz szükséges küszöböt.
Valójában Oroszország szándékosan úgy tervezte meg a támadást, hogy elkerülje a válaszlépést. Ezért a Lengyelország ellen irányított drónokból még a robbanóanyagokat is eltávolították. Oroszország nem akar háborút indítani a NATO ellen. Célja, hogy a világ előtt feltárja a szövetség gyengeségeit, és feszegesse a határokat. Fontos azt is felismerni, hogy a Kreml a szeptember 9–10-i támadás után győztesként került ki, teljes mértékben elérve célját.
És ha a Nyugat nem tud megfelelő választ adni, akkor Oroszország további eszkalációja nem fog sokáig váratni magára.
Az első NATO-határ megsértése orosz drón által valójában még 2022 márciusában történt, amikor egy szovjet gyártmányú Strizh drón láthatóan akadálytalanul repült át a régión és Zágrábban, Horvátország fővárosában zuhant le, 40 autót megrongálva.
Az általános vélekedés szerint ezek véletlen, "nem szándékos” megsértések voltak a NATO légterének, és ezért nem tekinthetők a Szövetség elleni támadásoknak.
Azonban például az ukrán dunai kikötők elleni támadások során Kijev szerint az oroszok szándékosan romániai területen keresztül irányították a drónokat és rakétákat, ahol mind a légvédelem, mind a képzett katonai személyzet hiányos. A legutóbbi 19 drón célja — amely közel egyszerre lépte át a lengyel határt — a lengyel katonai eszközök szándékos megcélzása lehetett az ukrán értelmezés szerint.
Azonban fontos jelezni, hogy a történtek megfejtése során felmerült egy másik forgatókönyv is: még pedig, hogy az orosz drónok ukrán közreműködés eredményeképp kerültek Lengyelország fölé. Hogy ez az ukrán légvédelmi tevékenység következménye volt-e, vagy szándékolt katonai művelet, az jó eséllyel bizonyíthatatlan minden kétséget kizáróan.
Őrült javaslatot tettek ki az asztalra: a NATO és az EU veheti át az ukrán légtér védelmét, nyugati erők lőnék az orosz drónokat
