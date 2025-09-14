Németország készül, tartalékot épít háború esetére – sose találnánk ki, miből

A The Washington Post is találgatással kezdi cikkét: talán tank (már készül)?, talán rakéta (megrendelve)? Aztán gyorsan elárulják a megoldást, mi még nem. Az alaphír: Alois Rainer német miniszter a Politicónak beszélt egy podcastben arról, hogy országának felül kellene vizsgálnia, miből halmoz fel készleteket arra az esetre, ha háború lesz. Netán atomrobbanás, természeti katasztrófa.

Németország akkurátusan készül, tartalékot nem csak óvóhelyekből és tankokból kell felhalmozni háború esetében – a kijeviek már tudják / Fotó: AFP

A téma alapvetően tragikus, ha csak arra gondolunk, micsoda félelmeket keltett Európában a napokban két tucat Lengyelország fölé repülő orosz drón, és melyek egy valós vagy kreált komoly incidens lehetséges következményei, amelyek csak rémálmainkban jönnek elő.

Amit a német kormánytag kifejt, azt meg akár viccesnek is tekinthetnénk, ha nincs a gyászosan komor háttér az Ukrajnában már eddig is elszenvedettek mellé. Tehát ki-ki döntse el, a kettőből milyen minőség áll elő, miközben a koreai fiatalt Ukrajnába viszik meghalni, a lengyel tinédzser szinten oda siet ugyanazért, más európai fiatalok pedig azért imádkoznak, hogy ne kapjanak behívót.

Rainer a német mezőgazdasági és élelemügyi miniszter, és a következőt mondta a The Washington Post jelentése szerint:

Olyan biztonsági helyzetben vagyunk, amely elgondolkodtat. Számomra a katonai felszerelés ellátásán felül az élelembiztonság is fontos szerepet játszik.

A miniszter erről még az orosz drónok szerdai lengyelországi lelövése előtt beszélt, ami riadalmat keltett a NATO-tagországokban, és minden bizonnyal ennek hatására nem változtatta meg véleményét. Szavaiból már kikövetkeztethetjük, hogy élelmiszer-tartalékról van szó.

Németország felépíti nemzeti stratégiai tartalékát egy élelmiszerből

Ilyen azonban az elmúlt évtizedekben is volt, de jórészt csak feldolgozatlan alapanyagokból állt, mint a gabona és a száraz lencse. Ezeket viszont a miniszter szerint válságos helyzetben nehéz elkészíteni, ezért újító javaslatot tett arra, mi oldhatná meg ezt a problémát.

A ravioli.

Pontosabban nemzeti tartalék késztermékekből, amelyek felmelegítés után azonnal fogyaszthatók, mint a konzerv ravioli. A lencse is jöhet, de az is konzervben.