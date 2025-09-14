Deviza
háború
Németország
tartalék
agrár

Németország készül, tartalékot épít háború esetére – sose találnánk ki, miből

Alois Rainer nyilatkozott a kérdésről, és annyira különös, hogy nem csoda, ha felkapta a világsajtó is. Németország háború esetére tartalékot halmozna fel egy termékből, és akkor se találnánk ki magunktól, mi az, ha annyit tudnánk, hogy nem tank. Ha kikutatjuk, melyik tárcát viszi Rainer a német kormányban, már tettünk egy lépést a meleg irányába.
Pető Sándor
2025.09.14., 15:33

A The Washington Post is találgatással kezdi cikkét: talán tank (már  készül)?, talán rakéta (megrendelve)? Aztán gyorsan elárulják a megoldást, mi még nem. Az alaphír: Alois Rainer német miniszter a Politicónak beszélt egy podcastben arról, hogy országának felül kellene vizsgálnia, miből halmoz fel készleteket arra az esetre, ha háború lesz. Netán atomrobbanás, természeti katasztrófa.

Németország akkurátusan készül, tartalékot nem csak óvóhelyekből és tankokból kell felhalmozni háború esetében – a kijeviek már tudják
Németország akkurátusan készül, tartalékot nem csak óvóhelyekből és tankokból kell felhalmozni háború esetében – a kijeviek már tudják / Fotó: AFP

A téma alapvetően tragikus, ha csak arra gondolunk, micsoda félelmeket keltett Európában a napokban két tucat Lengyelország fölé repülő orosz drón, és melyek egy valós vagy kreált komoly incidens lehetséges következményei, amelyek csak rémálmainkban jönnek elő.

Amit a német kormánytag kifejt, azt meg akár viccesnek is tekinthetnénk, ha nincs a gyászosan komor háttér az Ukrajnában már eddig is elszenvedettek mellé. Tehát ki-ki döntse el, a kettőből milyen minőség áll elő, miközben a koreai fiatalt Ukrajnába viszik meghalni, a lengyel tinédzser szinten oda siet ugyanazért, más európai fiatalok pedig azért imádkoznak, hogy ne kapjanak behívót.

Rainer a német mezőgazdasági és élelemügyi miniszter, és a következőt mondta a The Washington Post jelentése szerint:

Olyan biztonsági helyzetben vagyunk, amely elgondolkodtat. Számomra a katonai felszerelés ellátásán felül az élelembiztonság is fontos szerepet játszik.

A miniszter erről még az orosz drónok szerdai lengyelországi lelövése előtt beszélt, ami riadalmat keltett a NATO-tagországokban, és minden bizonnyal ennek hatására nem változtatta meg véleményét. Szavaiból már kikövetkeztethetjük, hogy élelmiszer-tartalékról van szó. 

Németország felépíti nemzeti stratégiai tartalékát egy élelmiszerből

Ilyen azonban az elmúlt évtizedekben is volt, de jórészt csak feldolgozatlan alapanyagokból állt, mint a gabona és a száraz lencse. Ezeket viszont a miniszter szerint válságos helyzetben nehéz elkészíteni, ezért újító javaslatot tett arra, mi oldhatná meg ezt a problémát.

A ravioli.

Pontosabban nemzeti tartalék késztermékekből, amelyek felmelegítés után azonnal fogyaszthatók, mint a konzerv ravioli. A lencse is jöhet, de az is konzervben. 

Ha ezek után még mindig akad német, aki aggódna, mit fog enni, ha jön a háború, a tartalék felhalmozása nem nagy ügy: mindössze 105 millióba kerülne dollárban számolva, és a fő élelmiszerláncokra bíznák a logisztikát és a raktározást.

Ha megszületik a döntés, megkezdődhet tehát a német nemzeti stratégai raviolitartalék kiépítése.

Emlékezhetünk, korábban az Európa Bizottság már egy túlélőkészlet tartalmára is javaslatot tett (most ne számolgassuk, mekkora légópincére van szükség, ha a WC-papírból is elegendőt akarunk elhelyezni). 

Rendben sorjáznak tehát az óvintézkedések, amelyekből látszik, hogy az európai politikai vezetők előrelátóan gondját viselik a polgároknak háború kirobbanása esetére, amiért az oroszok lesznek felelősek. Aki azt latolgatná, az elmúlt évtizedekben alakítható lett volna úgy az európai biztonsági háló, hogy megelőzze a háborút, annak is van válasz: ki gondolhat mindenre?, ha helyzet van, megoldjuk. Ravioli, úgy néz ki, lesz. Legalábbis a németeknek.

