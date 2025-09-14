Németország készül, tartalékot épít háború esetére – sose találnánk ki, miből

A The Washington Post is találgatással kezdi cikkét: talán tank (már készül)?, talán rakéta (megrendelve)? Aztán gyorsan elárulják a megoldást, mi még nem. Az alaphír: Alois Rainer német miniszter a Politicónak beszélt egy podcastben arról, hogy országának felül kellene vizsgálnia, miből halmoz fel készleteket arra az esetre, ha háború lesz. Netán atomrobbanás, természeti katasztrófa.
A téma alapvetően tragikus, ha csak arra gondolunk, micsoda félelmeket keltett Európában a napokban két tucat Lengyelország fölé repülő orosz drón, és melyek egy valós vagy kreált komoly incidens lehetséges következményei, amelyek csak rémálmainkban jönnek elő.
Amit a német kormánytag kifejt, azt meg akár viccesnek is tekinthetnénk, ha nincs a gyászosan komor háttér az Ukrajnában már eddig is elszenvedettek mellé. Tehát ki-ki döntse el, a kettőből milyen minőség áll elő, miközben a koreai fiatalt Ukrajnába viszik meghalni, a lengyel tinédzser szinten oda siet ugyanazért, más európai fiatalok pedig azért imádkoznak, hogy ne kapjanak behívót.
Rainer a német mezőgazdasági és élelemügyi miniszter, és a következőt mondta a The Washington Post jelentése szerint:
Olyan biztonsági helyzetben vagyunk, amely elgondolkodtat. Számomra a katonai felszerelés ellátásán felül az élelembiztonság is fontos szerepet játszik.
A miniszter erről még az orosz drónok szerdai lengyelországi lelövése előtt beszélt, ami riadalmat keltett a NATO-tagországokban, és minden bizonnyal ennek hatására nem változtatta meg véleményét. Szavaiból már kikövetkeztethetjük, hogy élelmiszer-tartalékról van szó.
Ilyen azonban az elmúlt évtizedekben is volt, de jórészt csak feldolgozatlan alapanyagokból állt, mint a gabona és a száraz lencse. Ezeket viszont a miniszter szerint válságos helyzetben nehéz elkészíteni, ezért újító javaslatot tett arra, mi oldhatná meg ezt a problémát.
A ravioli.
Pontosabban nemzeti tartalék késztermékekből, amelyek felmelegítés után azonnal fogyaszthatók, mint a konzerv ravioli. A lencse is jöhet, de az is konzervben.
Ha ezek után még mindig akad német, aki aggódna, mit fog enni, ha jön a háború, a tartalék felhalmozása nem nagy ügy: mindössze 105 millióba kerülne dollárban számolva, és a fő élelmiszerláncokra bíznák a logisztikát és a raktározást.
Ha megszületik a döntés, megkezdődhet tehát a német nemzeti stratégai raviolitartalék kiépítése.
Emlékezhetünk, korábban az Európa Bizottság már egy túlélőkészlet tartalmára is javaslatot tett (most ne számolgassuk, mekkora légópincére van szükség, ha a WC-papírból is elegendőt akarunk elhelyezni).
Rendben sorjáznak tehát az óvintézkedések, amelyekből látszik, hogy az európai politikai vezetők előrelátóan gondját viselik a polgároknak háború kirobbanása esetére, amiért az oroszok lesznek felelősek. Aki azt latolgatná, az elmúlt évtizedekben alakítható lett volna úgy az európai biztonsági háló, hogy megelőzze a háborút, annak is van válasz: ki gondolhat mindenre?, ha helyzet van, megoldjuk. Ravioli, úgy néz ki, lesz. Legalábbis a németeknek.
