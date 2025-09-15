Őrült javaslatot tettek ki az asztalra: a NATO és az EU veheti át az ukrán légtér védelmét, nyugati erők lőnék az orosz drónokat

Miután a múlt hét elején orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azt javasolta, hogy a NATO és a nyugati országok már az ukrán légtérben fogják el az orosz drónokat és rakétákat.
„Ha engem kérdeznek: szerintem meg kellene fontolnunk ezt a lehetőséget. Technikai szempontból a NATO és az Európai Unió képes lenne erre, de ez nem olyan döntés, amelyet Lengyelország egyedül hozhat meg, hanem csak a szövetségesekkel együtt” – jelentette ki Sikorski a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak egy esetleges repülési tilalmi zónáról.
A TagesSchau cikke szerint Sikorski emellett összehangolt fellépést javasol a Balti-tengeren működő orosz árnyékflotta ellen. A külügyminiszter szerint Németország vagy a NATO létrehozhatna egy tengeri ellenőrzési zónát a Északi-tengeren, és így ellenőrizhetné ezeknek a hajóknak a Balti-tengerre való bejutását. Úgy véli, hogy ha csak egy ilyen orosz hajó, amelyek közül kettő már elsüllyedt az Azovi-tengeren, elsüllyedne a Balti-tengeren, akkor eddig soha nem látott mértékű környezeti katasztrófával szembesülnének a térségben.
A NATO egyesített fegyveres erőinek európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok sikeresnek nevezte a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövését. Ugyanakkor kritikák érték a NATO-t, mivel az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni. A tábornok erre válaszul alapvetően sikeresnek nevezte a katonai akciót.
„Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen sikeres művelet volt, a drónok elfogása, amit holland F–35-ösök és más, a művelethez hozzájáruló eszközök segítségével hajtottunk végre” – fogalmazott.
A legfrissebb adatok szerint orosz drónok darabjait találták meg 17 lengyelországi településen öt vajdaság területén. A legtöbbet – tízet – a Lublini vajdaságban.
Érdemes megemlíteni, hogy az incidens miatt a NATO elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, ami a következő napokban indul, és számos ország, köztük
erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.