Őrült javaslatot tettek ki az asztalra: a NATO és az EU veheti át az ukrán légtér védelmét, nyugati erők lőnék az orosz drónokat

Miután a múlt hét elején orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azt javasolta, hogy a NATO és a nyugati országok már az ukrán légtérben fogják el az orosz drónokat és rakétákat.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter őrült javaslattal áll elő a NATO-nak / Fotó: Hennadii Minchenko / AFP

„Ha engem kérdeznek: szerintem meg kellene fontolnunk ezt a lehetőséget. Technikai szempontból a NATO és az Európai Unió képes lenne erre, de ez nem olyan döntés, amelyet Lengyelország egyedül hozhat meg, hanem csak a szövetségesekkel együtt” – jelentette ki Sikorski a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak egy esetleges repülési tilalmi zónáról.

A TagesSchau cikke szerint Sikorski emellett összehangolt fellépést javasol a Balti-tengeren működő orosz árnyékflotta ellen. A külügyminiszter szerint Németország vagy a NATO létrehozhatna egy tengeri ellenőrzési zónát a Északi-tengeren, és így ellenőrizhetné ezeknek a hajóknak a Balti-tengerre való bejutását. Úgy véli, hogy ha csak egy ilyen orosz hajó, amelyek közül kettő már elsüllyedt az Azovi-tengeren, elsüllyedne a Balti-tengeren, akkor eddig soha nem látott mértékű környezeti katasztrófával szembesülnének a térségben.

A NATO egyesített fegyveres erőinek európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok sikeresnek nevezte a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövését. Ugyanakkor kritikák érték a NATO-t, mivel az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni. A tábornok erre válaszul alapvetően sikeresnek nevezte a katonai akciót.

„Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen sikeres művelet volt, a drónok elfogása, amit holland F–35-ösök és más, a művelethez hozzájáruló eszközök segítségével hajtottunk végre” – fogalmazott.

A legfrissebb adatok szerint orosz drónok darabjait találták meg 17 lengyelországi településen öt vajdaság területén. A legtöbbet – tízet – a Lublini vajdaságban.

Érdemes megemlíteni, hogy az incidens miatt a NATO elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, ami a következő napokban indul, és számos ország, köztük

Dánia,

Franciaország,

az Egyesült Királyság,

Németország

és mások

erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl.