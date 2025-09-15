Deviza
háború
Radoslaw Sikorski
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
Lengyelország

Őrült javaslatot tettek ki az asztalra: a NATO és az EU veheti át az ukrán légtér védelmét, nyugati erők lőnék az orosz drónokat

Az elmúlt napokban Lengyelország és Románia légterét is megsértették az orosz drónok. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a NATO-nak már Ukrajnában be kéne avatkoznia.
VG
2025.09.15, 07:20
Frissítve: 2025.09.15, 08:05

Miután a múlt hét elején orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azt javasolta, hogy a NATO és a nyugati országok már az ukrán légtérben fogják el az orosz drónokat és rakétákat.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Lengyelország orosz-ukrán háború, drón, NATO, EU
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter őrült javaslattal áll elő a NATO-nak / Fotó: Hennadii Minchenko / AFP

„Ha engem kérdeznek: szerintem meg kellene fontolnunk ezt a lehetőséget. Technikai szempontból a NATO és az Európai Unió képes lenne erre, de ez nem olyan döntés, amelyet Lengyelország egyedül hozhat meg, hanem csak a szövetségesekkel együtt” – jelentette ki Sikorski a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak egy esetleges repülési tilalmi zónáról.

A TagesSchau cikke szerint Sikorski emellett összehangolt fellépést javasol a Balti-tengeren működő orosz árnyékflotta ellen. A külügyminiszter szerint Németország vagy a NATO létrehozhatna egy tengeri ellenőrzési zónát a Északi-tengeren, és így ellenőrizhetné ezeknek a hajóknak a Balti-tengerre való bejutását. Úgy véli, hogy ha csak egy ilyen orosz hajó, amelyek közül kettő már elsüllyedt az Azovi-tengeren, elsüllyedne a Balti-tengeren, akkor eddig soha nem látott mértékű környezeti katasztrófával szembesülnének a térségben.

Kiderült az igazság: szégyenben maradt a NATO Lengyelországban az orosz drónokkal szemben – hiába vetették be az F–35-ösöket

A NATO egyesített fegyveres erőinek európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok sikeresnek nevezte a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövését. Ugyanakkor kritikák érték a NATO-t, mivel az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni. A tábornok erre válaszul alapvetően sikeresnek nevezte a katonai akciót.

„Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen sikeres művelet volt, a drónok elfogása, amit holland F–35-ösök és más, a művelethez hozzájáruló eszközök segítségével hajtottunk végre” – fogalmazott.

A legfrissebb adatok szerint orosz drónok darabjait találták meg 17 lengyelországi településen öt vajdaság területén. A legtöbbet – tízet – a Lublini vajdaságban.

Érdemes megemlíteni, hogy az incidens miatt a NATO elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, ami a következő napokban indul, és számos ország, köztük

  • Dánia,
  • Franciaország,
  • az Egyesült Királyság,
  • Németország
  • és mások

erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl.

Orosz-ukrán háború

11978 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
