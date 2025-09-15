Magyarázkodnak a románok: tűzparancsot kaptak az F-16-osok pilótái, mégse tettek semmit az orosz behatolás ellen – részletes tájékoztatást adott ki a védelmi minisztérium

A járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a Románia légterébe szombaton behatoló orosz drónt, bár a jóváhagyás megvolt hozzá – közölte vasárnap a román védelmi minisztérium. A bukaresti védelmi minisztérium vasárnap adott részletes tájékoztatást a román légtérbe szombaton behatóló orosz drónról. Közleményében azt írta, hogy egy Oroszország által az ukrajnai célpontok ellen használt Gerany típusú drón hatolt be szombaton Románia légtérébe.

Románia F-16-osai végül nem lőttek / Fotó: Urbanandsport / NurPhoto / AFP

Az orosz drónt 18.05 órakor érzékelték a román légteret Dobrudzsa északi részén megfigyelő F-16-os vadászgépek. A szaktárca szerint a pilóta nélüli légi jármű mintegy 50 percig volt érzékelhető a román légtérben, Chilia Veche és Izmail települések között, majd Pardina településnél elhagyta azt Ukrajna irányába. A román vadászgépek végig követték.

A tájékoztatás szerint a pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet. A román vadászgépeket két, a Mihail Kogalniceanu támaszpontról felszállt német Eurofighter Typhoon vadászbombázó is segítette, melyek 21.30 óráig felügyelték a légteret.

Bukarest reagált az akcióra

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte Oroszország felelőtlen akcióit, melyek szerinte provokációt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására. Rámutatott, hogy az incidensek a tisztelet hiányát mutatják orosz részről a nemzetközi jog iránt, veszélyeztetik a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságát.

Románia az észak-atlanti szövetség tagjaként továbbra is elkötelezett kötelességei ellátásában, és szorosan együttműködik a szövetségesekkel légtere védelmében. A tárca kiemelte, hogy a védelmi egységek fel vannak készülve arra, hogy határozottan közbelépjenek hasonló helyzetben.

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a védelmi minisztérium kérdésükre közölte: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások több mint 50 százaléka során hullottak dróndarabok román területre.

A tájékoztatás szerint az orosz-ukrán háború kezdetétől, azaz 2022 februárjától Oroszország 52-szer támadta drónokkal a román határhoz közeli ukrajnai célpontokat, és ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre a Duna-delta térségében. Tíz esetben az orosz drónok behatoltak a román légtérbe.