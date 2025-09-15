Magyarázkodnak a románok: tűzparancsot kaptak az F-16-osok pilótái, mégse tettek semmit az orosz behatolás ellen – részletes tájékoztatást adott ki a védelmi minisztérium

A járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a Románia légterébe szombaton behatoló orosz drónt, bár a jóváhagyás megvolt hozzá – közölte vasárnap a román védelmi minisztérium. A bukaresti védelmi minisztérium vasárnap adott részletes tájékoztatást a román légtérbe szombaton behatóló orosz drónról. Közleményében azt írta, hogy egy Oroszország által az ukrajnai célpontok ellen használt Gerany típusú drón hatolt be szombaton Románia légtérébe.
Az orosz drónt 18.05 órakor érzékelték a román légteret Dobrudzsa északi részén megfigyelő F-16-os vadászgépek. A szaktárca szerint a pilóta nélüli légi jármű mintegy 50 percig volt érzékelhető a román légtérben, Chilia Veche és Izmail települések között, majd Pardina településnél elhagyta azt Ukrajna irányába. A román vadászgépek végig követték.
A tájékoztatás szerint a pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet. A román vadászgépeket két, a Mihail Kogalniceanu támaszpontról felszállt német Eurofighter Typhoon vadászbombázó is segítette, melyek 21.30 óráig felügyelték a légteret.
A román védelmi minisztérium határozottan elítélte Oroszország felelőtlen akcióit, melyek szerinte provokációt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására. Rámutatott, hogy az incidensek a tisztelet hiányát mutatják orosz részről a nemzetközi jog iránt, veszélyeztetik a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságát.
Románia az észak-atlanti szövetség tagjaként továbbra is elkötelezett kötelességei ellátásában, és szorosan együttműködik a szövetségesekkel légtere védelmében. A tárca kiemelte, hogy a védelmi egységek fel vannak készülve arra, hogy határozottan közbelépjenek hasonló helyzetben.
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a védelmi minisztérium kérdésükre közölte: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások több mint 50 százaléka során hullottak dróndarabok román területre.
A tájékoztatás szerint az orosz-ukrán háború kezdetétől, azaz 2022 februárjától Oroszország 52-szer támadta drónokkal a román határhoz közeli ukrajnai célpontokat, és ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre a Duna-delta térségében. Tíz esetben az orosz drónok behatoltak a román légtérbe.
A román külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét az orosz drón román légtérbe való behatolása miatt – közölte vasárnap a tárca. A közlemény szerint a román fél határozott tiltakozását fejezte ki az elfogadhatatlan és felelőtlen történés miatt, ami sérti Románia szuverenitását. Azt is közölte, hogy a hasonló ismétlődő helyzetek a térség biztonságára törő veszélyek eszkalációjához és felerősödéséhez vezetnek.
A külügyi tárca azt kérte az orosz féltől, a jövőben hozzon meg minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy elkerülje Románia légterének megsértését. Továbbá közölték, hogy Románia állandó kapcsolatban van szövetségeseivel és a többi uniós tagországgal.
A NATO egyesített fegyveres erőinek európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok sikeresnek nevezte a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövését. Ugyanakkor kritikák érték a NATO-t, mivel az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni. A tábornok erre válaszul alapvetően sikeresnek nevezte a katonai akciót.
„Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen sikeres művelet volt, a drónok elfogása, amit holland F–35-ösök és más, a művelethez hozzájáruló eszközök segítségével hajtottunk végre” – fogalmazott.
A legfrissebb adatok szerint orosz drónok darabjait találták meg 17 lengyelországi településen öt vajdaság területén. A legtöbbet – tízet – a Lublini vajdaságban.
Érdemes megemlíteni, hogy az incidens miatt a NATO elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, ami a következő napokban indul, és számos ország, köztük
erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl.
