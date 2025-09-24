Kelemen Hunor: Románia védtelen, nem tudná mozgósítani légvédelmét

Ha még Lengyelország sem tudta gyorsan mozgósítani légvédelmét, akkor Románia bizonyára még lassabban tudná – mondta az RMDSZ vezetője. Kelemen Hunor az Adevarulnak hangsúlyozta, egyértelmű különbséget kell tenni a hagyományos repülőgépek küldetései és a drónok jelentette fenyegetés között.

Románia nem tudná megvédeni magát drónok ellen / Fotó: Anadolu via AFP

Két viszonylag különböző kérdésről van szó. Ha pilóta által vezetett repülőgépekről van szó, a dolgok egyszerűek és világosak: ki adja ki az utasítást? A miniszter vagy az, aki helyettesíti a minisztert?

– mondta, pontosítva, hogy pilóta által vezetett repülőgépek esetében a döntéseket a törvény szabályozza, és operatív szempontból továbbra is egyértelműek.

Gazdaságilag teljesen aránytalan

„Ezek a drónok 15 000 és 35 000 euró között vannak. Ellenük felemelkedik egy több tíz- vagy százmillió eurós repülőgép, és egy 500 000 eurós rakétával lelő egy 35 000 eurós drónt.

Ha több tucat vagy több száz drón repül a térségben, ahogy az sajnos Ukrajnában is történik, akkor a vadászgépekkel és a rajtuk lévő rakétákkal semmit sem oldottak meg. A klasszikus föld-levegő légvédelmi rendszer légi ágyúkkal jelenleg nem fedi le ezt a teljes 150-160 km-es területet. Dobrudzsába ugyanis eddig 27-28 drón repült be. Tehát ebből a szempontból Románia nincs felkészülve, és nehéz elhinni, hogy nagyon gyorsan be tudunk vetni egy légvédelmi rendszert, mivel sem Lengyelországnak, sem a balti államoknak, sőt, senkinek sem sikerült.”

Drónelhárító rendszer kell

Az egyik lehetőség a romániai drónellenes technológiák fejlesztése és beszerzése. Ez ugyan jelentős beruházást igényel, de Romániának fel kell készülnie, és lépéseket kell tennie légtere védelmében. Ha valaki engedély nélkül lépett be a légtérbe, az a szuverenitás megsértését jelenti, és le kell lőni, ki kell vinni a román légtérből” – tette hozzá.

Oroszország nap mint nap teszteli a Szövetség és a NATO határán lévő országok reagálóképességét.

Ők vonják le a következtetéseket a reakcióinkból, a céljuk egyrészt a válasz jellegének tesztelése, másrészt a lakosság megfélemlítése és megosztása.