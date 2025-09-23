Ukrán fűtési szezon: készülnek az energiacégek, készenlétben a hadsereg 

A nyár alapvetően kedvezően alakult az ukrán villamosenergia-rendszer számára. Az előző évhez képest kevesebb és kevésbé célzott csapás érte a nagy erőműveket, így a termelési kapacitások jelentős része működőképes maradt. Az ukrán fűtési szezon azonban így is kockázatokkal terhes.

Ukrán fűtési szezon: a legfőbb kockázat továbbra is az orosz támadás / Fotó: NurPhoto via AFP

Kormányzati adatok szerint

az év első nyolc hónapjában több mint 600 megawattnyi új kapacitás lépett be a rendszerbe gázmotorok és megújuló energiaforrásokra épülő kisebb erőművek formájában.

Az év végéig további 350 megawatt állami, illetve

500 megawatt magánszektorból származó kapacitás épülhet ki, ami összességében érdemi tehermentesítést jelenthet a rendszernek.

A nukleáris erőművek karbantartási programját is átalakították: egyszerre legfeljebb három blokk állt le, a többi folyamatosan termelt.

Ennek köszönhetően nem ismétlődtek meg a 2024-es nyári leállások, sőt, Ukrajna augusztusban nettó exportőrré vált: 450 ezer megawattórát adott el a szomszédos országoknak, míg importja 264 ezer megawattórára korlátozódott.

Széngondok

A szénkészletek helyzete vegyesebb képet mutat. A raktárakban több mint kétmillió tonna található, ami két hónapnyi tartaléknak felel meg, ám a Pavlohrad környéki bányák folyamatos orosz tűz alatt állnak, a donyecki termelés pedig jórészt elveszett. Augusztus végén egy feldolgozóüzem elleni támadás a DTEK energiaszolgáltató magánvállalat kapacitásait is megbénította.

Mindez szükségessé teszi az importot, amely

az év első felében már 460 millió dollárt ért el, tehát több mint kétszer annyit, mint 2024-ben.

Az Egyesült Államok, Ausztrália, Lengyelország és Csehország is a beszállítók között szerepel.

A vízerőművek ugyanakkor kedvezőtlen hidrológiai feltételekkel szembesülnek: a tározók vízszintje a legalacsonyabb az elmúlt tíz évben. Az Ukrhidroenergo igyekszik takarékosan gazdálkodni, hogy télen is biztosítani tudja a kiegyenlítő kapacitást.

Az ukrán fűtési szezon kulcskérdése a gáztárolók töltöttsége

A gázhelyzet idén is nagy figyelmet kap, mivel a Naftogaz kitermelése az orosz támadások miatt időnként 40 százalékkal is visszaesett. A hiányt importtal pótolják. A társaság augusztusban 500 millió eurós hitelmegállapodást kötött az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, amely a legnagyobb ilyen jellegű finanszírozás Ukrajnában.

A Naftogaz több mint 30 európai szállítóval áll kapcsolatban, és bővítette együttműködését a lengyel Orlennel, valamint sikeresen tesztelte a szállítást a transzbalkán folyosón keresztül.

A kormány célja, hogy novemberre 13,2 milliárd köbméter legyen a tárolói szint. Szeptember közepére 12 milliárd köbméter felett jártak a készletek, ami már meghaladta a tavalyi szintet.

A napi beszivattyúzás 55 millió köbméter körül mozog,

az import pedig átlagosan 22 millió köbmétert tesz ki.

A szakértők szerint ez elegendő lehet egy átlagos tél átvészeléséhez, de a biztonsági tartalék növelése – legalább plusz egymilliárd köbméterrel – indokolt volna.