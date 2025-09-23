Deviza
Ukrán fűtési szezon: készülnek az energiacégek, készenlétben a hadsereg 

A korábbi vészjósló előrejelzések ellenére a gázkészletek megközelítik a stratégiai célszintet, a villamosenergia-rendszer stabilabb, mint tavaly és a kritikus létesítmények védelmét is megerősítették. Az ukrán fűtési szezon legnagyobb kockázata azonban változatlan: az orosz támadások határozzák meg, hogy mennyire lesz biztonságos az idei tél energetikai szempontból. 
Bujdosó Ivett
2025.09.23., 20:12

A nyár alapvetően kedvezően alakult az ukrán villamosenergia-rendszer számára. Az előző évhez képest kevesebb és kevésbé célzott csapás érte a nagy erőműveket, így a termelési kapacitások jelentős része működőképes maradt. Az ukrán fűtési szezon azonban így is kockázatokkal terhes.

Ukrán fűtési szezon: a legfőbb kockázat továbbra is az orosz támadás / Fotó: NurPhoto via AFP

Kormányzati adatok szerint 

  • az év első nyolc hónapjában több mint 600 megawattnyi új kapacitás lépett be a rendszerbe gázmotorok és megújuló energiaforrásokra épülő kisebb erőművek formájában. 
  • Az év végéig további 350 megawatt állami, illetve 
  • 500 megawatt magánszektorból származó kapacitás épülhet ki, ami összességében érdemi tehermentesítést jelenthet a rendszernek. 

A nukleáris erőművek karbantartási programját is átalakították: egyszerre legfeljebb három blokk állt le, a többi folyamatosan termelt. 

Ennek köszönhetően nem ismétlődtek meg a 2024-es nyári leállások, sőt, Ukrajna augusztusban nettó exportőrré vált: 450 ezer megawattórát adott el a szomszédos országoknak, míg importja 264 ezer megawattórára korlátozódott. 

Széngondok

A szénkészletek helyzete vegyesebb képet mutat. A raktárakban több mint kétmillió tonna található, ami két hónapnyi tartaléknak felel meg, ám a Pavlohrad környéki bányák folyamatos orosz tűz alatt állnak, a donyecki termelés pedig jórészt elveszett. Augusztus végén egy feldolgozóüzem elleni támadás a DTEK energiaszolgáltató magánvállalat kapacitásait is megbénította. 

Mindez szükségessé teszi az importot, amely 

az év első felében már 460 millió dollárt ért el, tehát több mint kétszer annyit, mint 2024-ben. 

Az Egyesült Államok, Ausztrália, Lengyelország és Csehország is a beszállítók között szerepel. 

A vízerőművek ugyanakkor kedvezőtlen hidrológiai feltételekkel szembesülnek: a tározók vízszintje a legalacsonyabb az elmúlt tíz évben. Az Ukrhidroenergo igyekszik takarékosan gazdálkodni, hogy télen is biztosítani tudja a kiegyenlítő kapacitást. 

Az ukrán fűtési szezon kulcskérdése a gáztárolók töltöttsége 

A gázhelyzet idén is nagy figyelmet kap, mivel a Naftogaz kitermelése az orosz támadások miatt időnként 40 százalékkal is visszaesett. A hiányt importtal pótolják. A társaság augusztusban 500 millió eurós hitelmegállapodást kötött az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, amely a legnagyobb ilyen jellegű finanszírozás Ukrajnában. 

A Naftogaz több mint 30 európai szállítóval áll kapcsolatban, és bővítette együttműködését a lengyel Orlennel, valamint sikeresen tesztelte a szállítást a transzbalkán folyosón keresztül. 

A kormány célja, hogy novemberre 13,2 milliárd köbméter legyen a tárolói szint. Szeptember közepére 12 milliárd köbméter felett jártak a készletek, ami már meghaladta a tavalyi szintet. 

  • A napi beszivattyúzás 55 millió köbméter körül mozog, 
  • az import pedig átlagosan 22 millió köbmétert tesz ki. 

A szakértők szerint ez elegendő lehet egy átlagos tél átvészeléséhez, de a biztonsági tartalék növelése – legalább plusz  egymilliárd köbméterrel – indokolt volna.

A fő kockázat tehát nem a mennyiségben, hanem a hozzáférhetőségben rejlik: ha az orosz hadsereg támadást indít a tárolók vagy a szállítóvezetékek ellen, előfordulhat, hogy a készletek nem emelhetők ki a rendszerből. Ilyenkor az import válik az egyetlen biztos forrássá. 

Védelmi intézkedések és infrastrukturális beruházások 

Az Ukrenergo és a kormány az elmúlt másfél évben nagyszabású védelmi beruházásokba kezdett. Az alállomások legfontosabb elemeit – transzformátorokat és kapcsolóberendezéseket – vasbeton védművekkel látják el. A hálózat objektumait több ütemben erősítik meg, az első kör már elkészült, a második 2026 tavaszára zárulhat le. A tapasztalatok szerint a célzott támadások esetén is sikerülhet megőrizni a kritikus berendezések épségét. 

A nagy hőerőművek és a gázlétesítmények azonban túl nagyok ahhoz, hogy teljes körű fizikai védelmet kapjanak. 

Ezek esetében a helyi légvédelem és a mobil egységek jelenthetnek megoldást. Az ukrán vezetés a legutóbbi Ramstein-találkozón tíz Patriot rendszert, valamint több milliárd dollárnyi légvédelmi rakétát és elfogó drónt kért a partnerektől. Az igény azt jelzi, hogy a légvédelmi képesség hiánya továbbra is a legszűkebb keresztmetszet. 

Regionális kockázatok és társadalmi vonatkozások 

A helyzet területenként jelentősen eltér. 

  • A hátországban reális esély mutatkozik arra, hogy ne kelljen hosszabb áramszünetekkel számolni. 
  • Ugyanakkor a főváros és Odessza marad a leginkább energiahiányos régió, ahol célzott csapások esetén könnyen felléphetnek kritikus zavarok. 

A frontközeli településeken sokkal súlyosabb a helyzet. Pokrovszk vagy Harkiv peremterületei esetében már most kérdéses, hogy egyáltalán lesz-e működőképes távhőrendszer. 

Az orosz hadsereg rendszeresen lövi a javítóbrigádokat is, így a helyreállítás sokszor lehetetlen. 

A kormány emiatt egyes térségekben az evakuációt tartja az egyetlen megoldásnak. 

Az állam mindeközben igyekszik a lakossági terheket féken tartani. A háború idejére moratóriumot hirdettek a lakossági gáz-, távhő- és melegvíz-árakra, amelyek változatlanul a 2019-es szinten maradtak. Az IMF-megállapodás értelmében csak a háború lezárása után nyílhat tér az áremelésre. Az Ukrán Nemzeti Bank 2026-ra valószínűsít emelkedést, de a kormányzat és az energetikai bizottság tagjai szerint erre jelenleg nincs közgazdasági kényszer. 

Egyes városokban azonban – például Luckban – már készülnek a tarifák mérsékelt korrekciójára a növekvő üzemeltetési költségek miatt. 

A szociálisan rászorulók számára a támogatási rendszer fennmarad. 

A nyári időszakban megállapított támogatásokat automatikusan meghosszabbítják, míg az új igénylőknek személyesen vagy online kell kérelmezniük. Az önellátó háztartások – például fatüzeléssel fűtők – külön támogatásban részesülhetnek: 19 400 hrivnyás (155 ezer forint) egyszeri juttatás és havi 100 kilowattóra villamosenergia-kompenzáció áll rendelkezésre. 

A biztonság ára továbbra is a külső támogatás  

A 2025/2026-os fűtési szezon előtt Ukrajna energiarendszere jobb állapotban van, mint bármelyik korábbi háborús télen. A gázkészletek magasabbak a tavalyiaknál, a villamosenergia-termelés diverzifikáltabb, a fizikai védelem fejlettebb. 

A kormány több mint 80 százalékos készültségről számolt be szeptember közepén, és több mint 115 ezer lakóház, valamint 22 ezer közintézmény felkészült a télre.

A végső kérdés azonban nem technikai, hanem katonai jellegű. Amennyiben Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadásokkal célozza az energiahálózatot, akkor a legjobban előkészített rendszer is súlyos zavarokat szenvedhet. Ebben az esetben az európai áramimport, a gyors helyreállítás és a lakossági takarékosság lesz a kulcs. 

Az ukrán energiaellátás tehát idén ősszel is a frontvonal részese marad. A rendszer képes lehet biztosítani a lakosság számára a meleget és a világítást, de a biztonság ára továbbra is a folyamatos külső támogatás és a belső alkalmazkodóképesség lesz. 

