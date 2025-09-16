Döntött a bíróság: kiadják az olaszok az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottját

Egy olasz bíróság utasította a hatóságokat, hogy adják ki Németországnak az Északi Áramlat elleni szabotázs koordinálásával gyanúsított ukrán Szerhil K.-t. A férfi azonban tovább tervez fellebbezni az ítélet ellen.

Egy lépéssel közelebb a kiadatáshoz az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja / Fotó: AFP

A német törvények miatt a gyanúsítottat nem lehet megnevezni, de azt tudni róla, hogy a múlt hónapban vették őrizetbe Olaszországban, Rimini közelében európai elfogatóparancs alapján. A bíróság korábban elhalasztotta a döntést a kiadásáról.

Ügyvédei a Reuters tudósítása szerint közölték, hogy

a legfelsőbb bírósághoz fordulnak majd jogorvoslatért.

„Az alapvető jogok – tisztességes tárgyalás, fogva tartási körülmények, funkcionális mentesség – nem áldozhatók fel az automatikus igazságügyi együttműködés nevében” – hangsúlyozták.

A Moszkva és a Nyugat által is szabotázsnak minősített robbanások megszakították az orosz gázellátást Európába, ami az ukrajnai konfliktus jelentős eszkalációjához vezetett és szűkítette az energiaellátást a kontinensen.

Senki sem vállalta a felelősséget a robbanásokért, Ukrajna pedig tagadta, hogy bármilyen szerepe lett volna benne.

Az Északi Áramlat ügyében több váddal is gyanúsítják

A gyanúsított egy csoport tagja volt, amely robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tengeren fekvő dán Bornholm-sziget közelében található gázvezetékeken – olvasható a német ügyészség augusztusban kiadott nyilatkozatában.

Szerhil K.-t a robbantás előkészítésében való bűnrészességgel, alkotmányellenes szabotázzsal és fontos létesítmények megsemmisítésével vádolják.