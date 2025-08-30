Északi Áramlat: hatalmas fordulatot vett a nyomozás – kézre kerítették végre a kulcsszereplőt, de vajon közelebb kerültünk az igazsághoz?

Lassan már két éve, hogy elkezdték aktívan keresni a felelősöket az Északi Áramlat felrobbantása miatt: a nyomozást a svéd Norsar 2023-as elemzései indították be, amikor is a cég megállapította, hogy az addig ismert két robbanást újabb kettő követte, valamint hogy a sérüléseket robbanótöltetek okozták. Ezzel egyértelműen kijelentették, hogy van bizonyíték a szándékos robbantásara. Ezt meglehetősen kusza, egymásnak ellentmondó nemzetközi nyomozások követték, melyek néha-néha túlságosan is gyanúsan hallgattak az eredményekről.
A napokban az olasz hatóságok a német ügyészség európai elfogatóparancsa alapján letartóztatták Szerhij K.-t, egy 40 év körüli ukrán férfit, aki családjával nyaralt az Adrián. A gyanú szerint a férfinak kulcsszerepe volt a 2022-es robbantásban. Német nyomozók szerint Szerhij Kuznyecov egykori ukrán százados állt a gázvezeték elleni támadás mögött, aki egyébként az SZBU hírszerző szolgálatánál szolgált. A tervnek még egy fedőneve is volt: az Északi Áramlat elleni támadást Diameter hadműveletnek keresztelték el. A csapat hét főből állt: Kuznyecov mellett mások is részt vettek az akcióban, többek között négy civil búvár is.
A német nyomozók szerint a támadást egy turistajacht segítségével hajtották végre: hamis iratokkal bérelték ki a hajót Rostockban, majd búvárok helyezték el a robbanótölteteket a gázvezetékeknél.
A jachttal kapcsolatos információkat már 2023-ban feltárta az Intelligence Online (IO): az Andromeda nevű Bavaria C50-es típusú hajót a varsói központű Feeria Lwowa cég bérelte ki, és a németországi Rostock közelében lévő Hohe Düne kikötőjéből hagyta el a partot néhány nappal a robbanások előtt. Akkor azt állapították meg, hogy a szabotőröknek körülbelül 500 tengeri mérföldet, azaz több mint 900 kilométert kellett megtennie a jachttal a robbantás helyszínéig.
Az említett varsói cégnél már senki nem dolgozott, mire ezek az információk napvilágot láttak,
viszont a vállalkozás tulajdonosának nevét sikerült kideríteni: Rusztem Abibulajev, kijevi üzletember.
Abibulajev és megnevezett cége 2022-ben keresztülment egy antikorrupciós eljáráson, amelynek során a hatóságok lefoglaltak 125 ezer amerikai dollárt, de a bírói döntés végül az üzletembernek adott igazat, ezért visszakapta a pénzt. Amikor az Intelligence Online és más, a nyomozásban részt vevő felek tudomást szereztek Abibulajevről, rögtön felkeresték, de ő agresszívan elküldött minden újságírót, az IO egyik riporterét állítólag meg is ütötte. Az üzletember egyébként nyíltan nem kedveli az oroszokat, és erősen kritizálja Vlagyimir Putyint is.
Az Intelligence Online a nyomozása során megtudta, hogy
a Feeria Lwowa vállalat két embert küldött kiegyenlíteni az Andromeda számláját: nevezetesen Mihail Popov kapitányt és egy Stefan Marcu nevű férfit.
A médiakonzorcium német tagjai arról számoltak be, hogy egy névtelen forrás megkereste őket a robbantások előtt pár hónappal, és hamis útleveleket, valamint olyan bizonyítékokat mutatott be, amelyek később az Északi Áramlat szabotázsához lettek köthetők, többek között Valerij Zaluzsnij tábornok neve is felmerült, aki az ukrán hadsereg főparancsnoka volt abban az időben. A névtelen forrás továbbá azt állította, hogy a hamisított dokumentumokhoz Ukrajna és a brit hírszerzés segítségével jutottak hozzá.
Érdekes módon, amikor az IO a lengyel kormányhoz fordult segítségért, Stanislaw Zaryn, a lengyel különleges erők szóvivője tagadta, hogy az Andromeda képes lett volna kivitelezni egy olyan támadást, mint amilyen az Északi Áramlat gázvezetékeit érte. Ezzel viszont ellentmond az, hogy a a holland hírszerzés (MIVD) és a CIA közben megerősítette a hajó szabotázsban való részvételét, valamint azt is, hogy
az MIVD ügynökei 2022. június 9-én tájékoztatták az amerikaiakat, hogy a Baltops regionális katonai manőver befejezése után támadást terveznek az Északi Áramlat 2. vezeték ellen.
Az MIVD továbbította az információt a CIA-nek, ők pedig felvették a kapcsolatot azzal a Zaluzsnij tábornokkal, akinek a neve már felmerült azok között, akik tudhattak a robbantásról. Végül az MIVD információja téves riasztásnak tűnt, de amikor szeptemberben mégis megtörtént a szabotázs, hasonló módon történt, mint amire a holland hírszerzés már korábban figyelmeztette a CIA-t. Nem Svédországból, hanem Németországból, valóban hamis útlevelekkel és roncskutatásra hivatkozva béreltek hajót, arról nem is beszélve, hogy megvárták, amíg a NATO tengeri gyakorlatai befejeződtek.
Svédország is elvégezte saját nyomozását, melyet váratlanul le is zárt 2024 februárjában, bizonyítékhiányra hivatkozva. A svédek gyanúsítás és azonosítás nélkül fejezték be az eljárást, miközben a német ügyészség azt remélte, hogy átadhatják nekik az összegyűjtött bizonyítékokat. Bár akkoriban is több nyugati lap az ukrán hadsereget említette lehetséges felelősként, de egy svéd ügyész azt mondta: Oroszország részvételét nem tartja logikusnak, pedig sokan mutogattak a Kreml felé.
Időközben a holland kormányt is megkeresték, mivel az ő titkosszolgálatuk is figyelmeztetett a szabotázs előtt, Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter akkor nem kívánta kommentálni az állításokat, csak annyit mondott: „Úgy gondolom, ki kell állnunk Ukrajna támogatása mellett”. Ebből akkor mindenki levonta a maga következtetését.
Ha még eddig nem lett volna bonyolult, hogy ki, mikor, mit talált vagy mire jött rá, akkor a németek is elkezdtek nyomozni: a Die Welt beszámolója szerint ugyanis napvilágot látott egy bírósági dokumentum, melyből kiderült, hogy károsodás érte a Északi Áramlat 2. B vezetékét is – ezt korábban teljesen érintetlennek tekintettek. Ebből a dokumentumból az derült ki, hogy a norvég Normand Frontier hajó az Egyesült Államok megbízásából vizsgálta a szabotázst, viszont
az amerikai kutatóhajó rendkívüli pontossággal navigált a sérülések helyszíneire, köztük olyanokra is, amelyek létezése eddig ismeretlen volt.
Ezzel arra akartak rávilágítani, hogy amennyiben Ukrajna felelős a robbantásért – és most már tudjuk, hogy igen –, akkor az Egyesült Államok (még Joe Biden elnöksége alatt) is segédkezhetett a kivitelezésben, vagy legalábbis tudott a részletekről. Ezt tovább fokozta Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott orosz ezredes megszólalása, szerinte ugyanis a NATO különleges kiképzésben részesült katonai szakértői is részt vettek a robbantásban.
Amióta felmerült, hogy Ukrajnának köze van a robbantáshoz, azóta arról is beszéltek, hogy nem magánakcióról, hanem állami kezdeményezésről van szó. Ezt már az említett bírósági dokumentumban is előkerült: a német nyomozók akkor megállapították, hogy az akció mögött Kijev áll, sőt egészen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökig vezették vissza a szálakat. A beszámoló szerint
a terv Zelenszkij asztalára került, aki engedélyezte a hadműveletet, de végül a CIA visszavonta támogatását, ezért megpróbálta lefújni az akciót, de Zaluzsnij tábornok már nem állította le,
mert a folyamatban lévő támadás résztvevőit már nem lehet elérni anélkül, hogy lelepleznék őket. Végül a németeknek lett igaza, és a Zelenszkijjel kapcsolatos sztoriról a The Wall Street Journal is lerántotta a leplet, a forrásukat viszont nem nevezték meg.
Az olasz hatóságok végül augusztusban a német ügyészség európai elfogatóparancsa alapján letartóztatták Szerhij K.-t, aki a gyanú szerint kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat elleni támadás megszervezésében. A nyomozók szerint ő irányította azt a hétfős csapatot. A német ügyészség által megszerzett bizonyítékok szerint a műveletet Diameter fedőnéven tervezték, és több szál is egy kijevi üzletemberhez, illetve ukrán katonai körökhöz vezetett. Bár a nyomozás egyelőre nem zárult le, és hivatalos vádemelés sem történt, a letartóztatás jelzi: a több mint két éve húzódó, nemzetközi szinten is vitatott ügy egyre közelebb kerülhet a konkrét felelősök megnevezéséhez.
A letartóztatás új lendületet adhat a nyomozásnak, de közel sem biztos, hogy a következő hónapokban tisztán láthatunk majd. Az ügy eddigi története éppen azt bizonyította, mennyire ellentmondásosak a nemzetközi vizsgálatok, és milyen erősen befolyásolják őket politikai szempontok.
A német ügyészség most abban bízik, hogy a Szerhij K.-tól megszerzett információk segítségével feltérképezhetik a teljes műveletet, és végre nevesíthetővé válnak a felelősök.
Közben azonban a diplomáciai nyomás is fokozódik: ha beigazolódik, hogy ukrán katonai körök álltak a támadás mögött, az könnyen feszültséget kelthet Kijev és nyugati szövetségesei között. Ha viszont nem sikerül megbízható bizonyítékot bemutatni, az egész ügy ismét a sejtetések és kölcsönös vádaskodások szintjén maradhat. Egy biztos: az Északi Áramlat felrobbantásának története még messze nem ért véget, és minden új részlet nemcsak az energiaellátás jövőjét, hanem a nemzetközi politikai viszonyokat is alakíthatja.
