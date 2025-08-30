Lassan már két éve, hogy elkezdték aktívan keresni a felelősöket az Északi Áramlat felrobbantása miatt: a nyomozást a svéd Norsar 2023-as elemzései indították be, amikor is a cég megállapította, hogy az addig ismert két robbanást újabb kettő követte, valamint hogy a sérüléseket robbanótöltetek okozták. Ezzel egyértelműen kijelentették, hogy van bizonyíték a szándékos robbantásara. Ezt meglehetősen kusza, egymásnak ellentmondó nemzetközi nyomozások követték, melyek néha-néha túlságosan is gyanúsan hallgattak az eredményekről.

Északi Áramlat: hatalmas fordulatot vett a nyomozás – kézre kerítették végre a kulcsszereplőt, de vajon közelebb kerültünk az igazsághoz? / Fotó: Frame Stock Footage

A napokban az olasz hatóságok a német ügyészség európai elfogatóparancsa alapján letartóztatták Szerhij K.-t, egy 40 év körüli ukrán férfit, aki családjával nyaralt az Adrián. A gyanú szerint a férfinak kulcsszerepe volt a 2022-es robbantásban. Német nyomozók szerint Szerhij Kuznyecov egykori ukrán százados állt a gázvezeték elleni támadás mögött, aki egyébként az SZBU hírszerző szolgálatánál szolgált. A tervnek még egy fedőneve is volt: az Északi Áramlat elleni támadást Diameter hadműveletnek keresztelték el. A csapat hét főből állt: Kuznyecov mellett mások is részt vettek az akcióban, többek között négy civil búvár is.

A német nyomozók szerint a támadást egy turistajacht segítségével hajtották végre: hamis iratokkal bérelték ki a hajót Rostockban, majd búvárok helyezték el a robbanótölteteket a gázvezetékeknél.

Már két éve tudni lehet azt, ami most a letartóztatáshoz vezetett

A jachttal kapcsolatos információkat már 2023-ban feltárta az Intelligence Online (IO): az Andromeda nevű Bavaria C50-es típusú hajót a varsói központű Feeria Lwowa cég bérelte ki, és a németországi Rostock közelében lévő Hohe Düne kikötőjéből hagyta el a partot néhány nappal a robbanások előtt. Akkor azt állapították meg, hogy a szabotőröknek körülbelül 500 tengeri mérföldet, azaz több mint 900 kilométert kellett megtennie a jachttal a robbantás helyszínéig.

Az említett varsói cégnél már senki nem dolgozott, mire ezek az információk napvilágot láttak,

viszont a vállalkozás tulajdonosának nevét sikerült kideríteni: Rusztem Abibulajev, kijevi üzletember.