Amerika 60 nap alatt megállítja az orosz-ukrán háborút — ezért hatalmas árat fizethet Európa

Amerika 60 nappal azután szüntetné be a háborút, hogy az EU teljesen megszabadul az orosz kőolajtól. A követelést és ígéretet az amerikai pénzügyminiszter közölte, az európai uniós vezetők pedig még kivárnak.
VG
2025.09.16., 11:31

Az ukrajnai konfliktus két-három hónapon belül véget érhet, ha Európa másodlagos vámokat vezet be az orosz olajat vásárló országokra – idézte Scott Bessent amerikai pénzügyminisztert a Reuters.

Az amerikai elnök, Donald Trump ajánlatot tett az orosz–ukrán háború lezárásához / Fotó: ANP via AFP

Mivel az Európai Unió erősen ellenáll az amerikai követeléseknek, amelyek alapjaiban forgatnák fel az energiapiacot, Trump most a háború beszüntetésének ígéretével akarja sakkban tartani a vezetőket.  Az amerikai pénzügyminiszter meredek kijelentése az orosz–ukrán háború lezárásáról felkavarta az európai vezetés állóvizét.

Garantálom, hogy ha Európa komoly másodlagos vámokat vezet be az orosz olajat vásárló országokra, a konfliktus 60 vagy 90 napon belül véget ér 

– közölte.

Amerikai együttműködéssel az Európai Unióért

Korábban Marco Rubio amerikai külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukrajnai helyzet nem fog odáig fajulni, hogy az Egyesült Államok kénytelen legyen szankciókat bevezetni Oroszország ellen, és feladni a konfliktus rendezésében betöltött közvetítői szerepét. Szerinte Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz annak érdekében, hogy véget vessen az ukrajnai konfliktusnak. 

A külügyminiszter azt is megjegyezte, hogy az amerikai elnök az egyetlen olyan világvezető, aki képes fenntartani a kapcsolatot Oroszországgal, Ukrajnával és az európai országokkal egyaránt.

Most lett elege Ukrajnának Magyarországból, kemény csapásra készül: de lebukott Zelenszkij kormánya, kiderült a tervük

Az EU más piacokra menekülne a vámok elől

Ahogy korábban megírtuk, Trump kérése az orosz olajjal kapcsolatban hatalmas csapda az EU számára, amelyet szintén terhelnek amerikai vámok, igaz, csak 15 százalékosak. Brüsszel azonban új kereskedelmi partnereket keres, amelyek közül az egyik éppen India. Ezért járt Delhiben Maros Sefkovic európai kereskedelmi biztos, a célja pedig az volt, hogy még az év végéig megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást.

