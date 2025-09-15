Deviza
EUR/HUF389.26 -0.31% USD/HUF330.8 -0.66% GBP/HUF450.05 -0.27% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.63 -0.14% RON/HUF76.92 -0.25% CZK/HUF16.02 -0.21% EUR/HUF389.26 -0.31% USD/HUF330.8 -0.66% GBP/HUF450.05 -0.27% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.63 -0.14% RON/HUF76.92 -0.25% CZK/HUF16.02 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21% BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Oroszország
olajszállítmány
orosz tankerhajó
ukrán dróntámadás

Korán örültek az ukránok: azt hitték, szétlőtték az orosz olajkikötőt, most alig hisznek a szemüknek – máris úton vannak a tankerhajók

Oroszország legnagyobb balti olajkikötője rövid leállás után újraindította a rakodást. A lépés jól mutatja, hogy Moszkva milyen gyorsan képes reagálni az ukrán dróntámadásokra.
VG
2025.09.15., 19:07
Fotó: Bloomberg

Rövid leállás után ismét működik Oroszország legnagyobb balti olajterminálja. A primorszki kikötőben két tartályhajó már befejezte a rakodást, egy harmadik pedig jelenleg is ott horgonyoz – mindez azt jelzi, hogy Moszkva gyorsan helyreállította az exportfolyosót az ukrán dróntámadások után.

Oil Tanker HP SOCIAL ukrán dróntámadás
Oroszország legnagyobb balti olajkikötője rövid leállás után újraindította a rakodást. A lépés mutatja, hogy Moszkva gyorsan reagált az ukrán dróntámadásokra / Fotó: Marcelo del Pozo / Bloomberg

Oroszország primorszki olajkikötőjében a hét végén két tankhajó – a Walrus és a Samos – töltötte fel rakományát, a Bloomberg hajókövetési adatai szerint. A Walrus már elhagyta a terminált, míg a Samos még a térségben áll, de célállomásként a törökországi Aliagát jelzi. Egy harmadik hajó, a Jagger, szintén a kikötőben tartózkodik.

A rakodások pénteken szüneteltek, miután ukrán dróncsapások érték az objektumot

Nemcsak a primorszki létesítmény állt le rövid időre, hanem három olyan szivattyúállomás is, amelyek a nyersolajat az ugyancsak kulcsfontosságú ust-lugai terminál felé továbbítják.

Kijev az elmúlt hetekben látványosan fokozta támadásait az orosz energetikai infrastruktúra ellen.

A hivatalos álláspont szerint céljuk kettős: egyrészt akadályozni Moszkva üzemanyag-ellátását a frontvonalon, másrészt visszavágni az exportbevételeket.

Ukrán dróntámadás a kritikus infrastruktúra ellen

Primorszk kulcsszerepet játszik az orosz olajszállításban: augusztusban naponta mintegy 970 ezer hordó Urals típusú kőolaj rakodását végezték itt a Bloomberg adatai szerint. A mostani újraindulás arra utal, hogy bár az ukrán dróncsapások egyre súlyosabb nyomást helyeznek az orosz olajiparra, Moszkva továbbra is képes fenntartani a szállítási lánc folytonosságát.

A kérdés az, hogy meddig. Ha a támadások intenzitása nő, a Balti-tenger térségében hamarosan komoly fennakadások alakulhatnak ki az orosz exportban, ami az európai energiapiactól Ázsiáig érezhető hatást válthat ki.

Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok

Moszkva és a Lukoil üzeme után Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország legnagyobb, balti-tengeri olajkikötője ellen. Primorszk az Uszt-Luga balti terminál mellett stratégiai fontosságú a nyugati olajexport szempontjából. Az ukránok csúcstechnológiát használnak az orosz olaj-infrastruktúra ellen, egyes drónjaik egy tonna feletti robbanótöltettel rendelkeznek.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11984 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
FC Barcelona

Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Megvan, mikor veheti birtokba az átépített Camp Nou-t a katalán sztárcsapat.
2 perc
kis- és középvállalkozások

Utolsó figyelmeztetés: tízezrével törölhetik az építőipari cégeket – egyetlen esélyük maradt

Súlyos kapacitáshiány fenyegeti az ágazatot.
2 perc
Egyesült Államok

Kína most ért a türelme végére, megmondta Amerikának: nem törik meg, az orosz olaj marad – baj lesz, ha tovább zsarolják

A kínai külügyminisztérium szerint az amerikai lépések gazdasági kényszerítésnek minősülnek, amelyek veszélyeztetik a globális ellátási láncok stabilitását.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu