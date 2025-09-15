Korán örültek az ukránok: azt hitték, szétlőtték az orosz olajkikötőt, most alig hisznek a szemüknek – máris úton vannak a tankerhajók

Rövid leállás után ismét működik Oroszország legnagyobb balti olajterminálja. A primorszki kikötőben két tartályhajó már befejezte a rakodást, egy harmadik pedig jelenleg is ott horgonyoz – mindez azt jelzi, hogy Moszkva gyorsan helyreállította az exportfolyosót az ukrán dróntámadások után.

Oroszország legnagyobb balti olajkikötője rövid leállás után újraindította a rakodást. A lépés mutatja, hogy Moszkva gyorsan reagált az ukrán dróntámadásokra / Fotó: Marcelo del Pozo / Bloomberg

Oroszország primorszki olajkikötőjében a hét végén két tankhajó – a Walrus és a Samos – töltötte fel rakományát, a Bloomberg hajókövetési adatai szerint. A Walrus már elhagyta a terminált, míg a Samos még a térségben áll, de célállomásként a törökországi Aliagát jelzi. Egy harmadik hajó, a Jagger, szintén a kikötőben tartózkodik.

A rakodások pénteken szüneteltek, miután ukrán dróncsapások érték az objektumot.

Nemcsak a primorszki létesítmény állt le rövid időre, hanem három olyan szivattyúállomás is, amelyek a nyersolajat az ugyancsak kulcsfontosságú ust-lugai terminál felé továbbítják.

Kijev az elmúlt hetekben látványosan fokozta támadásait az orosz energetikai infrastruktúra ellen.

A hivatalos álláspont szerint céljuk kettős: egyrészt akadályozni Moszkva üzemanyag-ellátását a frontvonalon, másrészt visszavágni az exportbevételeket.

Ukrán dróntámadás a kritikus infrastruktúra ellen

Primorszk kulcsszerepet játszik az orosz olajszállításban: augusztusban naponta mintegy 970 ezer hordó Urals típusú kőolaj rakodását végezték itt a Bloomberg adatai szerint. A mostani újraindulás arra utal, hogy bár az ukrán dróncsapások egyre súlyosabb nyomást helyeznek az orosz olajiparra, Moszkva továbbra is képes fenntartani a szállítási lánc folytonosságát.

A kérdés az, hogy meddig. Ha a támadások intenzitása nő, a Balti-tenger térségében hamarosan komoly fennakadások alakulhatnak ki az orosz exportban, ami az európai energiapiactól Ázsiáig érezhető hatást válthat ki.