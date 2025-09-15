Korán örültek az ukránok: azt hitték, szétlőtték az orosz olajkikötőt, most alig hisznek a szemüknek – máris úton vannak a tankerhajók

Rövid leállás után ismét működik Oroszország legnagyobb balti olajterminálja. A primorszki kikötőben két tartályhajó már befejezte a rakodást, egy harmadik pedig jelenleg is ott horgonyoz – mindez azt jelzi, hogy Moszkva gyorsan helyreállította az exportfolyosót az ukrán dróntámadások után.
Oroszország primorszki olajkikötőjében a hét végén két tankhajó – a Walrus és a Samos – töltötte fel rakományát, a Bloomberg hajókövetési adatai szerint. A Walrus már elhagyta a terminált, míg a Samos még a térségben áll, de célállomásként a törökországi Aliagát jelzi. Egy harmadik hajó, a Jagger, szintén a kikötőben tartózkodik.
A rakodások pénteken szüneteltek, miután ukrán dróncsapások érték az objektumot.
Nemcsak a primorszki létesítmény állt le rövid időre, hanem három olyan szivattyúállomás is, amelyek a nyersolajat az ugyancsak kulcsfontosságú ust-lugai terminál felé továbbítják.
Kijev az elmúlt hetekben látványosan fokozta támadásait az orosz energetikai infrastruktúra ellen.
A hivatalos álláspont szerint céljuk kettős: egyrészt akadályozni Moszkva üzemanyag-ellátását a frontvonalon, másrészt visszavágni az exportbevételeket.
Primorszk kulcsszerepet játszik az orosz olajszállításban: augusztusban naponta mintegy 970 ezer hordó Urals típusú kőolaj rakodását végezték itt a Bloomberg adatai szerint. A mostani újraindulás arra utal, hogy bár az ukrán dróncsapások egyre súlyosabb nyomást helyeznek az orosz olajiparra, Moszkva továbbra is képes fenntartani a szállítási lánc folytonosságát.
A kérdés az, hogy meddig. Ha a támadások intenzitása nő, a Balti-tenger térségében hamarosan komoly fennakadások alakulhatnak ki az orosz exportban, ami az európai energiapiactól Ázsiáig érezhető hatást válthat ki.
Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok
Moszkva és a Lukoil üzeme után Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország legnagyobb, balti-tengeri olajkikötője ellen. Primorszk az Uszt-Luga balti terminál mellett stratégiai fontosságú a nyugati olajexport szempontjából. Az ukránok csúcstechnológiát használnak az orosz olaj-infrastruktúra ellen, egyes drónjaik egy tonna feletti robbanótöltettel rendelkeznek.
