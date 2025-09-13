Az Ukrajinszka Pravda által idézett beszámoló szerint a csőbejáratok Liman Persi, egy Harkiv megyei ukrán falu közelében találhatók, amelyet még a háború első napjaiban foglaltak el az oroszok, és bár egy rövid időre visszakerült az ukránok ellenőrzése alá, de egy orosz offenzíva még 2022-ben visszafoglalta a falut. A beszámoló szerint a csőben való mozgáshoz speciálisan kialakított kerekes platformokat használnak, megfelelő magasságú területeken pedig elektromos rollereket. A Harkivtól 120 kilométerre fekvő Kupjanszk külvárosába vezető út a gázvezetéken keresztül körülbelül négy napig tart, ezért speciális pihenőhelyeket és élelmiszer-ellátást alakítottak ki.
Ily módon az orosz csapatok komoly veszteségek nélkül elérik Radkivkát, és onnan dél felé haladnak az erdőbe. Ezután Kupjanszkban szétszóródva elérik a vasútvonalat, és pozíciókat alakítottak ki az orosz FPV drónok indításához.
Az ukránok számára problémát jelent a helyi lakosok kényszerű evakuálásának hiánya, akik ugyanabban a házban laknak, mint az oroszok, ami lehetetlenné teszi a csapások végrehajtását.
A lap arra emlékeztetett, hogy március 8-án reggel mintegy 100 orosz katona használta a gázvezetéket, hogy elérje az ukrán védelmi erők Szudzsa közelében lévő állásait, de az akció végkimeneteléről már nem sikerült információkat szereznie.
A védelmi erők egyik forrása arról tájékoztatta az Ukrajinska Pravdát, hogy azért nem robbantották fel a csövet, mert a korlátozott logisztika miatt erre lehetetlen volt sort keríteni. A lap szerint az Urengoj–Pomari–Ungvár gázvezeték egyik föld alatti csövéről van szó, amelyet 2025. január 1-jéig Oroszország használt gáz szállítására Európába Ukrajnán keresztül. Egy cső átmérője 1,4 méter.
