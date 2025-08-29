Deviza
Nagy a baj: beássa magát az ukrán hadsereg Harkivnál, buldózerek lepik el a frontot – nincs más megoldás

Harkiv térségében is előretörnek az oroszok, és Moszkva szerint az ellenfél itt nagy bajba került. Az ukrán hadsereg kifogyóban van az embererőből, ezért gőzerővel építik a hosszú távú védelemre alkalmas állásokat.
Pető Sándor
2025.08.29, 11:09
Frissítve: 2025.08.29, 11:14

Özönlenek a markolók és a buldózerek Harkiv környékére, ahol orosz jelentés szerint az ukrán hadsereg súlyos problémákba futott.

Ukrán hadsereg: ha elfogyott a katona, jöhetnek a markolók és a bulldózerek
Ukrán hadsereg: ha elfogyott a katona, jöhetnek a markolók és a buldózerek / Fotó: AFP

Az orosz állami irányítású RIA Novosztyi hírügynökséggel egy név nélkül nyilatkozó biztonsági szolgálati forrás közölte: az ukrán fegyveres erők létszámhiánnyal küzdenek a harkovi irányban, ezért védekező állásba kényszerültek.

A személyi állomány katasztrofális hiánya arra kényszeríti az ukrán fegyveres erők parancsnokságát, hogy hosszú távú védekezésre álljon át

idézi a nyilatkozót a hírügynökség.

Az orosz csapatok, amelyek Ukrajna keleti megyéi területének jó részét már elfoglalták, északon Harkiv irányában előretörtek a fronton. A hírügynökség Andrij Marocsko katonai szakértőt idézi, aki szerint kedvezőbb állásokat foglaltak el Volcsanszkban, és előrenyomultak északnyugati és északkeleti irányba Sztarica falutól.

Korábbi jelentések több mint tíz kilométeres mélységű áttörésről számoltak be ezen a vidéken, beleértve Harkiv régiót is.

Most a biztonsági szolgálati forrás szerint az ukrán hadsereg nagyszámú markolót és buldózert szállít a frontnak erre a szakaszára, hogy védelmi erődítményeket hozzanak létre.

