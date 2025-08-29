Özönlenek a markolók és a buldózerek Harkiv környékére, ahol orosz jelentés szerint az ukrán hadsereg súlyos problémákba futott.

Ukrán hadsereg: ha elfogyott a katona, jöhetnek a markolók és a buldózerek / Fotó: AFP

Az orosz állami irányítású RIA Novosztyi hírügynökséggel egy név nélkül nyilatkozó biztonsági szolgálati forrás közölte: az ukrán fegyveres erők létszámhiánnyal küzdenek a harkovi irányban, ezért védekező állásba kényszerültek.

A személyi állomány katasztrofális hiánya arra kényszeríti az ukrán fegyveres erők parancsnokságát, hogy hosszú távú védekezésre álljon át

– idézi a nyilatkozót a hírügynökség.

Az orosz csapatok, amelyek Ukrajna keleti megyéi területének jó részét már elfoglalták, északon Harkiv irányában előretörtek a fronton. A hírügynökség Andrij Marocsko katonai szakértőt idézi, aki szerint kedvezőbb állásokat foglaltak el Volcsanszkban, és előrenyomultak északnyugati és északkeleti irányba Sztarica falutól.

Korábbi jelentések több mint tíz kilométeres mélységű áttörésről számoltak be ezen a vidéken, beleértve Harkiv régiót is.

Most a biztonsági szolgálati forrás szerint az ukrán hadsereg nagyszámú markolót és buldózert szállít a frontnak erre a szakaszára, hogy védelmi erődítményeket hozzanak létre.