Mostantól katonák tízezrei vonulnak fel Magyarországon: lerakodták a Lynx páncélosokat Hajmáskéren – videó

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott – jelentette ki a honvédelmi miniszter pénteken a Veszprém vármegyei Hajmáskéren, ahol a honvédség egy harcszerű vasúti lerakodást mutatott be a sajtónak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tervezett, NATO-keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlatról szólva azt mondta: az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltozás óta a legnagyobb, a legkomplexebb és a legösszetettebb katonai gyakorlat. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona vonul fel az ország több pontján, számos komplex műveletben részt véve.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta egyrészt a gyakorlat összhaderőnemi jellegét – azaz azt, hogy a teljes Magyar Honvédség, minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vesz rajta –, valamint azt, hogy összkormányzati keretek között hajtják végre, hiszen ha valamikor az ország védelmére lenne szükség, akkor is a kormányzattal és a közigazgatással kellene együttműködni.
A honvédelmi miniszter arról is beszélt, hogy tervezett gyakorlatról van szó. Az elmúlt évtized a magyar haderőfejlesztésről szól, ennek különböző fázisai vannak, és a gyakorlat egyfajta visszaellenőrzése a folyamatnak – tette hozzá.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte: az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot NATO-keretek között rendezik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, sőt a szlovák és amerikai katonák részvételével többnemzeti jelleget is ölt.
A helyszíni tájékoztatás szerint a pénteki hajmáskéri bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx gyalogsági harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást.
