Halálos hajóbaleset történt egy víz alatt megbúvó farönk miatt – többtucatnyian meghaltak

Legalább 60 ember meghalt, miután egy több mint 100 utast szállító hajó felborult Nigéria észak-középső részén, Niger államban – közölték szerdán helyi tisztviselők a Reutersszel.
A hajó kedden reggel indult Tungan Sule településről, a Malale körzetből, és Dugga felé tartott egy részvétnyilvánító látogatásra, amikor nekiütközött egy víz alatti fatörzsnek a Gausawa közösség közelében, Borgu helyi önkormányzati területén.
A katasztrófavédelem szerint a hajó túlzsúfolt volt.
Abdullahi Baba Ara, Borgu helyi önkormányzati vezetője elmondta, hogy az áldozatok száma folyamatosan emelkedik. „A hajóbaleset halálos áldozatainak száma 60-ra emelkedett. Tíz embert súlyos állapotban találtak, és még mindig sokakat keresnek” – mondta Baba Ara a hírügynökségnek szerdán.
A baleset helyi idő szerint délelőtt 11 órakor történt, az áldozatok többsége nő és gyermek volt. A hajóroncsot azóta kiemelték a folyóból és négy áldozatot már el is temettek.
A Niger állami katasztrófavédelmi ügynökség közölte, hogy a mentőcsapatok és helyi búvárok folytatják az áldozatok keresését. Az ügynökség eddig 29 halálos áldozatot és 50 kimentett személy kilétét erősítette meg, valamint két eltűntet tart nyilván.
Nigériában gyakoriak a hajóbalesetek, különösen az esős évszakban, a laza biztonsági ellenőrzések, a túlzsúfoltság és a rossz állapotú hajók használata miatt.
